Age of Empires - Erscheint die Definitive Edition für Xbox One?

Strategie-Fans unter den Konsoleros haben möglicherweise Grund zur Freude. Microsoft könnte auf dem X018-Event die Umsetzung von Age of Empires: Definitive Edition für Xbox One ankündigen. Im italienischen Microsoft Store wurde das Spiel bereits geleakt.

Im Februar dieses Jahres ließ Microsoft seinen Strategie-Klassiker Age of Empires mit der Definitive Edition in neuem Glanz erstrahlen. Am Wochenende könnten die Redmonder eine Umsetzung für Xbox One offiziell enthüllen.

Age of Empires Definitive Edition: Macht das Strategiespiel 20 Jahre später noch Spaß?

Age of Empires: Definitive Edition für Xbox One

Echtzeitstrategie-Spiele haben auf Konsolen keinen leichten Stand. Obwohl es verschiedenen Entwicklern in der Vergangenheit immer wieder gelungen ist, dieses komplexe Genre sehr gut an die Gamepad-Steuerung anzupassen, fanden nur wenige Genrevertreter ihren Weg auf die Konsolen.

Das könnte sich jetzt ändern, wie aus einem Leak im italienischen Microsoft Store hervorgeht. Dort wird nämlich die Age of Empires: Definitive Edition für Xbox One gelistet.

Microsoft könnte das Spiel auf dem X018-Event in Mexiko City am Wochenende offiziell ankündigen. Gerüchten zufolge sollen dort erste Spiele mit Maus- & Tastatur-Unterstützung für die Xbox One vorgestellt werden.

Die Neuauflage des hauseigenen Strategie-Klassikers Age of Empires soll dabei lediglich den Auftakt bilden. Ob die Gerüchte stimmen, werden wir also spätestens am kommenden Sonntag wissen.