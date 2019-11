Age of Empires 4 - Reveal: Spiel soll in den nächsten Tagen endlich vorgestellt werden

Passend zum Release von „Age of Empires 2: Definitive Edition“ erscheint in den nächsten Tagen erstes Videomaterial zu „Age of Empires 4“. Das Spiel könnte ab morgen gezeigt werden auf der X019-Veranstaltung von Microsoft.

Bereits im August war klar, dass erstes Gameplay-Material zu Age of Empires 4 erst im November dieses Jahres gezeigt würde, nachdem es auf der diesjährigen E3 und der gamescom recht ruhig um den Titel war.

Nun sollte sich abermals bestätigen, dass das Warten ein Ende hat. Der neue potenzielle Platzhirsch im RTS-Genre wird wohl schon morgen vorgestellt.

Bereits 2017 wurde der Titel angekündigt, doch bislang gab es immer noch keine näheren Infos. Das Sequel wird sicherlich während der X019 am 14. November gezeigt. Aaron Greenberg, Xbox Games Marketing GM, hat bereits im August 2019 verraten, dass der Titel auf X019 zu sehen sein wird.

Nun hat er abermals auf die Ankündigung am morgigen Tage hingewiesen und diesbezüglich einen kleinen Teaser auf Twitter gepostet. Das kurze Bewegtbildmaterial seht ihr hier:

A new Age is upon us at #X019 pic.twitter.com/FISiP5LQLK