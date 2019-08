Age of Empires 4 - Erstes Gameplay-Material soll im November enthüllt werden

Auf einem kommenden Microsoft-Event sollen erstmals bewegte Spielszenen aus „Age of Empires 4“ gezeigt werden. Die aktuelle gamescom geht diesbezüglich also leer aus.

Die Kollegen von GameStar sprachen auf der gamescom 2019 mit Aaron Greenberg, seines Zeichens Marketing-Manager für die Xbox-Sparte von Microsoft. In dem Interview kam auch Age of Empires 4 zur Sprache, das demnach bald vollständig enthüllt werden könnte.

Erstes Gameplay auf dem XO19-Event

Zur Erinnerung: Der vierte Teil der Strategiereihe wurde zur gamescom 2017 angekündigt und blieb bis dato echtes Gameplay-Material schuldig. Dies soll sich im Herbst ändern, findet doch dann das Microsoft-Event XO19 statt.

Genauer gesagt wird die hauseigene Spielemesse vom 14. bis 16. November 2019 in der Londoner Copper Box Area abgehalten. An einem der Veranstaltungstage will Microsoft erste bewegte Einblicke in „Age of Empires IV“ gewähren, die auch per Stream von zu Hause aus verfolgt werden können. XO19-Tagestickets gehen ab dem 24. September 2019 für 19 Britische Pfund (rund 21 Euro) in den Verkauf.

„Age of Empires 4“ befindet sich bei Relic Entertainment, dem Studio hinter Company of Heroes 2, in Entwicklung und steht noch ohne Erscheinungstermin da.