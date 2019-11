Age of Empires 4 - Erstes Gameplay enthüllt: So sieht das neue Age of Empires aus!

Das erste Gameplay-Video zu „Age of Empires 4“ ist da. Der beliebte Echtzeit-Strategie-Titel erhält einen offiziellen Nachfolger und wie das aussieht, seht ihr hier bei uns!

Wie angekündigt hat Microsoft die ersten Bewegtbilder zu Age of Empires 4 während der X019 geteilt, die zahlreiche Neuigkeiten rund um die Xbox-Familie in petto hatte. Das RTS-Augenmerk warfen die Zuschauer und Besucher vor Ort auf das heißerwartete Sequel von Age of Empires. Das Video könnt ihr euch nachfolgend ansehen:

Age of Empires 4: Epoche bekannt

Mit dem Gameplay-Trailer wurde auch das größte Geheimnis um AoE4 gelüftet. Das neue Echtzeit-Strategie-Spiel von Relic Entertainment wirft die Spieler ins Mittelalter. Zudem kennen wir bereits die ersten beiden Zivilisationen, die im Spiel verfügbar sein werden: die Engländer und die Mongolen.

Ein Release-Datum bleiben uns Microsoft und Relic weiterhin schuldig. Doch der Release könnte nun ein ganzes Stück weit näher gerückt sein, nachdem erstes Gameplay-Material geteilt wurde.

Unterdessen haben wir uns Age of Empires 2: Definitve Edition angesehen. Unseren Test zu der generalüberholten Version lest ihr hier:

