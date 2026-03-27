Sony erhöht PS5-Preise ab 2. April 2026 – das kosten PS5 Pro und Portal

Sony dreht an der Preisschraube: Ab dem 2. April 2026 werden PlayStation-5-Konsolen deutlich teurer. Betroffen sind nicht nur das Standardmodell und die Digital Edition, sondern auch die PS5 Pro sowie das Remote-Play-Handheld PlayStation Portal. Für viele in der Community ist das eine ungewohnte Entwicklung, denn normalerweise sinken Konsolenpreise mit zunehmendem Alter der Hardware.

Als Begründung nennt Sony anhaltende Belastungen in der globalen Wirtschaftslage. Unterm Strich bedeutet das: Wer ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, dem eigenen Setup noch eine PS5 oder die Portal hinzuzufügen, muss sich ab April 2026 auf höhere Kaufpreise einstellen.

Neue Preise für PS5 und PS5 Pro in Deutschland

Wie teuer werden die PS5-Modelle ab April 2026? Für Deutschland relevant sind vor allem die offiziell kommunizierten Euro-Preise in Europa. Demnach steigt die PlayStation 5 je nach Modell spürbar, und die PS5 Pro rückt preislich noch stärker in das Premium-Segment.

Produkt Neuer Preis (Deutschland) PS5 (mit Laufwerk) 649,99 Euro PS5 Digital Edition 599,99 Euro PS5 Pro 899,99 Euro

Damit trifft die Erhöhung alle derzeit gängigen PS5-Varianten. Gerade die Digital Edition, die für viele bislang der günstigere Einstieg ins PlayStation-Ökosystem war, verliert mit dem neuen Preisgefüge einen Teil ihres bisherigen Preisvorteils.

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Die PS5-Familie hat sich seit dem Launch am 12. November 2020 mehrfach verändert: Im November 2023 kamen Slim-Modelle als Nachfolger des ursprünglichen Designs, und im November 2024 folgte mit der PS5 Pro eine leistungsstärkere Version, die auf verbesserte Grafikoptionen setzt. An der grundsätzlichen Ausrichtung ändert sich nichts, aber der Einstieg wird jetzt deutlich kostspieliger.

PlayStation Portal wird ebenfalls teurer

Wie viel kostet die PlayStation Portal künftig in Deutschland? Auch Sonys offizielles Remote-Play-Gerät wird angehoben. Für Europa gilt ein neuer empfohlener Verkaufspreis, der damit auch hierzulande zum Maßstab wird.

Produkt Neuer Preis (Deutschland) PlayStation Portal 249,99 Euro

Die Portal ist dafür gedacht, PS5-Spiele per Remote Play unterwegs oder bequem auf dem Sofa zu streamen, ohne den TV zu blockieren. Dass ausgerechnet auch Zubehör beziehungsweise ein Begleitgerät teurer wird, zeigt, dass Sony die Anpassung nicht nur auf Konsolen beschränkt.

Unterm Strich wird Hardware-Kaufplanung für viele schwieriger: Statt auf den klassischen Preisverfall zu warten, müssen Fans sich eher darauf einstellen, dass Konsolenpreise auch Jahre nach Release noch nach oben gehen können. Besonders bitter ist das für alle, die sich eine PS5 bislang bewusst für später aufgehoben haben.

Wie bewertet ihr die neuen PS5-Preise und die Erhöhung bei der PlayStation Portal? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.