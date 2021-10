Roku Streambar & Roku Express 4K kaufen: Bei Saturn könnt ihr jetzt bestellen

Derzeit sind alle drei Roku-Geräte bei Saturn lieferbar. Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass die Streaming-Produkte in absehbarer Zeit vergriffen sein werden. Doch vor allem zum Weihnachtsgeschäft kann es sein, dass solche Elektronik-Produkte eine Zeit lang knapp werden sowie hier und da ausverkauft ssind. Möchtet ihr euren Liebsten also zu Weihnachten eine gute Streambar oder Streaming-Box anstatt eines neuen Fernsehers schenken, solltet ihr möglichst früh bestellen, damit die Geschenke rechtzeitig zum Fest bei euch ankommen.

Ab sofort könnt ihr auch in Deutschland die ersten Produkte des US-amerikanischen Unternehmen Roku bestellen. Kaufen könnt ihr die verschiedenen Roku Streaming-Geräte unter anderem im Onlineshop von Saturn . Einen Überblick der Streaming-Geräte haben wir euch in diesem umfangreichen Artikel zusammengefasst .

