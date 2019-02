Jump Force - Test - Crossover mit X, das war wohl nix

Was haben Dragon Ball, One Piece, Naruto und zahlreiche weitere weltbekannte Manga- und Animeserien gemeinsam? Sie alle haben ihren Anfang in Kapitelform in Weekly Shonen Jump, seit 1968 erscheint das Magazin regelmäßig in Japan und viele der Serien erfreuen sich auch außerhalb von Nippon anhaltender Beliebtheit. Schade, dass das 50. Jubiläum ausgerechnet mit Jump Force für PlayStation 4, Xbox One und PC gefeiert wird.