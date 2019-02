Metro Exodus - Test - Warum S.T.A.L.K.E.R.-Fans den Endzeit-Shooter lieben werden

© Deep Silver

Der ukrainische Entwickler 4A Games entlässt uns mit Metro Exodus endlich aus der Moskauer Metro und schickt uns samt Frau und Lok durch die Weiten Russlands. Weshalb die frei erkundbaren Spielabschnitte stark an die S.T.A.L.K.E.R.-Spiele erinnern und ob eine Reise in der Aurora lohnt, klären wir in unserem umfangreichen Test zu Metro Exodus.

Raus aus der Metro

Was bin ich damals in S.T.A.L.K.E.R. gerne durch die verstrahlte Sperrzone um das Kernkraftwerk in Tschernobyl gelaufen, habe fiese Mutanten gejagt, gegen das Militär gekämpft und schließlich den sagenumwobenen Wunschgönner gefunden. Selten hat mich ein Spiel durch seine Atmosphäre derartig gepackt!

Sicherlich hat die S.T.A.L.K.E.R.-Reihe eine lange und problematische Entwicklungsgeschichte hinter sich. Viele werden sich bestimmt an die vielen Probleme und Bugs erinnern, die das Spiel zu Beginn hatte. Trotzdem schafften es die ukrainischen Entwickler von GSC Game World eine stimmungsvolle Welt zu erschaffen, die mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Später folgte S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky und im Jahre 2009 schließlich S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. S.T.A.L.K.E.R. 2 wurde bereits Mitte August 2010 von GSC Game World angekündigt und sollte ursprünglich 2012 erscheinen. Im April desselben Jahres wurden die Arbeiten jedoch erst einmal pausiert. Noch vor der E 2018 ging die Webseite von S.T.A.L.K.E.R. 2 online. Darauf ist derzeit zwar noch nicht sonderlich viel zu sehen, doch es gibt eine Ausnahme – der offizielle Release-Zeitraum ist bereits ersichtlich. Der Titel soll demnach im Jahre 2021 erscheinen.

Doch was sollen S.T.A.L.K.E.R.-Fans in der Zwischenzeit spielen, das auch nur ansatzweise an die einzigartige Stimmung der S.T.A.L.K.E.R.-Reihe herankommt?

Die Antwort lautet Metro. Genau wie S.T.A.L.K.E.R. basiert die Metro-Reihe mehr oder weniger frei auf dem Universum einer bekannten Buchvorlage. Dafür verantwortlich zeichnet sich der russische Autor Dmitri Gluchowski. 2007 erschien mit Metro 2033 der erste Teil des dystopischen Romans. Das Entwicklerteam 4A Games besteht übrigens teilweise aus ehemaligen GSC Game World-Mitarbeitern, wodurch die Parallelen und der ähnliche grafische Look beider Spielen erklärt wird.

Die Handlung der Metro-Reihe ist in einem zukünftigen Moskau angesiedelt, dessen oberirdischer Teil nach einem verheerenden Atomkrieg und einem anschließenden nuklearen Winter unbewohnbar geworden ist. Die wenigen Überlebenden haben Schutz in den teilweise zerstörten U-Bahn-Systemen der Metro gefunden und sich dort ein neues Leben aufgebaut, das allerdings durch Mutanten, Nahrungsknappheit und Krankheiten gezeichnet ist. Ironischerweise wütet der Krieg unter Tage in kleineren, aber nicht weniger unmenschlichen Ausmaßen zwischen den verschiedenen Gruppen weiter.

Nach dem gleichnamigen Spiel erschien 2013 mit Metro: Last Light der zweite Ableger, der den Spieler wiederholt in die Rolle von Artyom schlüpfen lässt, dieses Mal aber von 4A Games weitgehend unabhängig von der Buchvorlage selbst entwickelt.

Was bleibt nach einem Atomkrieg?

Sechs Jahre später bekommen wir mit Metro Exodus den mittlerweile bereits dritten Teil der Reihe serviert. Der Survival-Shooter spielt im Jahre 2036 und damit zwei Jahre nach den Geschehnissen von Metro: Last Light. Artyom glaubt 23 Jahre nach dem verheerenden Atomkrieg noch immer daran, dass Menschen außerhalb der Moskauer Metro überlebt haben und es einen Ort gibt, an dem er mit seiner Frau Anna leben kann. Aus diesem Grund verlässt er, entgegen dem Rat seiner Gruppe, regelmäßig die Metro, um Funksprüche von anderen Überlebenden zu empfangen und setzt sich somit der noch immer herrschenden nuklearen Strahlung aus.

Überraschend empfängt Artyom zu Beginn von Metro Exodus tatsächlich einen Funkspruch, wodurch seine Vermutung bestätigt wird. Dabei kommt der junge Ranger einer Verschwörung auf die Spur, die er sich so niemals hätte vorstellen können. Wir möchten euch an dieser Stelle natürlich nicht zu viel verraten und werden sämtliche Spoiler der Handlung für uns behalten.

Mit der Dampflok durch Russland

Diese Geschehnisse stellen den Ausgangspunkt des Spiels und die Motivation von Artyom dar. Während wir die erste halbe Stunde noch in der Metro verbringen und uns später an der Oberfläche durch den nuklearen Moskauer Winter schlagen, packen wir schließlich unser verliebendes Hab und Gut zusammen und brechen mit einer Handvoll Spartan Ranger sowie unserer Frau Anna auf eine lange und beschwerliche Reise quer durch Russland auf.

Die Dampflokomotive Aurora stellt die mobile Basis der Gruppe dar. Hier können wir unsere Waffen reinigen, mit den anderen Gruppenmitgliedern quatschen oder einfach die an uns vorbeirauschende Landschaft betrachten. Die Reise mit der Lok umfasst im Spiel rund ein Jahr, weshalb die Kapitel in die vier Jahreszeiten unterteilt sind. Zu Beginn müssen wir uns mit dem erbarmungslosen russischen Winter arrangieren, ehe es später unangenehm heiß wird.

Nach einer Besprechung mit den ehemaligen Metrobewohnern überlasst das Spiel uns die Entscheidung, ob wir per Karte den ersten Ort ansteuern oder lieber doch noch ein wenig die Lok erkunden und mehr über die Mitreisenden erfahren möchten.

Habt ihr die Vorgänger gespielt, werdet ihr die verschiedenen Spartan Ranger wie Stepan, Miller oder Krasnow bereits kennen, trotzdem steigt durch solche Gespräche die Bindung zu jedem Einzelnen von ihnen. Spätesten hier fällt auf, dass die Metro-Spiele auf dem komplexen Universum eines Romans basieren. Denn sämtliche Dialoge haben permanent den Hang dazu auszuufern. Dies macht zwar einen Großteil der Atmosphäre aus, ab und an möchte man den Charakteren aber auch mal zurufen, dass sie doch endlich auf den Punkt kommen sollen. Letztendlich hängt es von euch ab, wie viel Zeit ihr euch abseits der Handlung für die Mitreisenden nehmt.

