Resident Evil 8: Village – Russische Sportlerin beeindruckt mit Cosplay von Lady Dimitrescu

In Resident Evil 8: Village bekommt ihr es mit der Vampirdame Lady Dimitrescu zu tun, die schon für einiges an Aufsehen in der Community der Spiele-Fans gesorgt hat. Denn die gute Frau ist im Spiel über 2,90 Meter groß. Ihre Größe und Auftreten haben sie schon jetzt zur beliebtesten Figur des neuen Spiels gemacht.

Russische Sportlerin wird zu Lady Dimitrescu aus Resident Evil 8

Lady Dimitrescu ist daher auch gerade bei Cosplayern sehr beliebt. Es gibt schon sehr interessante Cosplays, die der Vampir-Lady im Spiel sehr nahe kommen – bis auf ein Detail: die Größe. 2,90 Meter wurde selbst der größte Mensch der Welt nicht. Dabei handelt es sich um Robert Wadlow mit 2,72 Meter, der 1940 verstarb. Und doch begeistert derzeit ein ganz bestimmtes Cosplay von Lady Dimitrescu die Fans.

Dieses stammt von der russischen Sportlerin Ekaterina Lisinathe. Sie gewann 2008 die Bronze-Medaille bei den olympischen Spielen im Basketball und steht seit 2018 im Guinnessbuch der Rekorde als Frau mit den längsten Beinen. Ekaterina Lisinathe ist fast 2,10 groß. Daher eignet sie sich hervorragend dafür, um Lady Dimitrescu zu verkörpern. Und genau das hat sie auch getan.

Das russische Supermodell hat bereits Erfahrungen damit gesammelt, fotografiert zu werden und kann sich deswegen sehr gut in Szene setzen. Das beweist sie auf den Fotos, auf denen sie als Lady Dimitrescu zu sehen ist.

Besonders gut kommt das Video an, dass sie aufgenommen hat. In diesem stellt sie eine Szene aus dem Trailer von „Resident Evil 8: Village“ nach. In dieser sitzt Lady Dimitrescu vor dem Spiegel und telefoniert. Dies in „echt“ zu sehen, ist schon sehr beeindruckend. Nicht nur aufgrund ihrer Größe gibt Ekaterina Lisinathe eine fantastische Lady Dimitrescu ab.

Die Vampirdame im Spiel erlebt ihr dann ab dem 7. Mai auf PC, PS4/PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S in „Resident Evil 8: Village“.