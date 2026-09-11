REGIONSPRÜFUNG_ERFORDERLICHÖffnet in einem neuen Tab
Regionsprüfung erforderlich – was das für den nächsten Schritt bedeutet
Nora M. 1 Min. Lesezeit
0 ·PlayCentral bevorzugen
Nora zockt schon länger als sie laufen kann – zumindest behauptet sie das gerne. Ob mitten in einer Zombie-Apokalypse oder beim Looten in verlassenen Hochhäusern: Wenn es knallt, kracht oder Gänsehaut macht, ist sie dabei. Ihr Markenzeichen? Eine große Klappe, ein noch größeres Herz für Indie-Games – und eine ungesunde Obsession mit roten Lederjacken und Desert Eagles. Wenn sie nicht gerade dem Endboss eins überbrät, schreibt sie charmant-chaotische Reviews, in denen mehr Persönlichkeit steckt als in manchem NPC.
Deine Meinung zählt
Wie siehst du das? Teile deine Gedanken mit der PlayCentral-Community.