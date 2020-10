Derzeit ist die PS5 bei Onlinehändlern wie Amazon, Saturn und MediaMarkt komplett vergriffen, ob in nächster Zeit Nachschub für eine 3. Vorbesteller-Welle geliefert wird, ist bislang völlig ungewiss. Auch im Onlineshop von Otto sind sowohl die PS5 als auch die PS5 Digital Edition ausverkauft.

Auf unsere Anfrage hin, wie es um weiteres PS5-Kontingent steht, haben wir von den zuständigen Mitarbeitern die folgende Antwort erhalten:

„Aktueller Stand ist, dass wir vorerst keine weitere Ware bekommen. Die Kunden, die vorbestellt und keine Stornierung oder Ablehnung erhalten haben, sollen die PS5 zum Erscheinungstermin erhalten.“

Derzeit sieht es also schlecht aus, wenn ihr eure PS5 direkt zum Release am 19. November in Händen halten möchtet, bislang aber noch kein Glück beim Vorbestellen hattet.

PS5-Zubehör bei Otto kaufen

Zwar mag dies ein recht kleiner Trost sein, doch bei Otto könnt ihr noch verschiedenes PlayStation 5-Zubehör vorbestellen. Ausverkauft sind neben den Konsolen zum jetzigen Zeitpunkt das offizielle PS5-Headset und die Ladestation für den Controller.

Lieferbar sind hingegen noch:

Das Headset und die Ladestation sind derzeit auch bei anderen großen Onlinehändlern wie Amazon komplett ausverkauft. Natürlich werden wir euch hier auf PlayCentral und auf Social Media darüber informieren, sollte sich an der Verfügbarkeit der Produkte etwas ändern.

