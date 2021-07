PS5 SSD verbauen: So einfach könnt ihr den Speicher erweitern

Die PS5 verfügt über eine Custom MVMe-SSD mit einer Speichergröße von 825 Gigabyte, die direkt auf dem Mainboard der Konsole sitzt. Von den 825 GB stehen letztendlich 667 GB für die Installation von Spielen und Anwendungen zur freien Verfügung. Der benutzerdefinierte SSD-Controller, der neben den SSD-Modulen sitzt, erreicht hierbei eine rohe Datenübertragungsrate von bis zu 5,5 GB pro Sekunde.

PS5-Speicher zu erweitern: Diese 2 Möglichkeiten gibt es

Reicht euch der Speicherplatz der PS5 nicht aus, gibt es für euch die Möglichkeit, über eine M.2-Schnittstelle mit PCIe 4.0-Unterstützung eine schnelle SSD zu verbauen. Spiele könnt ihr entsprechend auf beiden Speichern installieren, ohne dadurch einen Nachteil zu haben.

Zusätzlich könnt ihr außerdem eine USB-Festplatte an die PS5 anschließen, um den Speicher zu erweitern. In diesem Fall könnt ihr allerdings ganz ähnlich wie bei der Xbox Series X von dieser lediglich abwärtskompatible PS4-Spiele abspielen. Titel, die extra für die PS5 optimiert worden sind, müssen weiterhin auf den schnellen SSDs installiert werden. Gelagert werden können PS5-Titel aber auf der externen USB-Festplatte.

Hinweis: Alle Infos rund um die Speicheroptionen bei der PS5, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

PS5: So gelingt der Einbau der SSD

Die weißen Abdeckungen auf beiden Seiten der PlayStation 5 können von euch durch wenige Handgriffe entfernt werden. Hebt dafür die hintere Ecke des rechten Seitenseils (von vorne betrachtet) an und schiebt die Abdeckung einfach ab.

© Sony

Nun erkennt ihr direkt den verbauten 120-mm-Lüfter an der Oberseite der PS5. Links davon befindet sich eine graue Abdeckung, die lediglich durch eine Kreuzschraube befestigt ist. Dahinter befindet sich die M.2-Schnittstelle.

© Sony

Habt ihr die Schraube entfernt, erhaltet ihr einen Blick auf die M.2-Schnittstelle. Hier könnt ihr eine passende SSD ganz einfach in den dafür vorgesehenen Anschluss schieben. Anschließend verschraubt ihr die Abdeckung wieder und bringt das rechte Seitenteil an der PS5 an.

© Sony

Welche SSD ist mit der PS5 kompatibel?

Mit der frisch angekündigten FireCuda 530 hat der Hersteller Seagate die erste offiziell mit der PlayStation 5 kompatible SSD, die alle Anforderungen von Sony erfüllt, vorgestellt. Die Möglichkeit zur Speichererweiterung ist zwar von Sony bereits durch ein Firmware-Update freigeschaltet worden – allerdings erst einmal nur für Teilnehmer*innen des Beta-Programms. Kaufen könnt ihr die FireCuda 530 schon jetzt in verschiedenen Speichervarianten.

