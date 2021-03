PS5 in 2021 kaufen? Unser großer Shopping-Guide zur PlayStation 5

Die Verfügbarkeit der PS5 ist weiterhin mehr als problematisch. Egal welcher Onlineshop neue Kontingente der Sony-Konsole anbietet, innerhalb von kurzer Zeit ist dieses restlos ausverkauft. Damit ihr dennoch einen Überblick habt, bei welchem Händler die PS5 in der nächsten Zeit wieder verfügbar sein wird, haben wir euch diesen Shopping-Guide erstellt.

Hinweis: Dennoch kann es immer mal wieder vorkommen, dass kleine Mengen der PS5 bei Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto, Euronics, Expert, Alternate und Co. verfügbar sind. Deshalb raten wir euch dazu, diese Shops regelmäßig im Blick zu behalten. Alle wichtigen Infos zur PS5-Verfügbarkeit haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Wie hoch ist der Preis der PS5?

Die digitale Version der Playstation 5 kostet 399,99 Euro. Mit dieser Hardware könnt ihr keine physischen Games spielen, also Disks in die Konsole legen. Bei der Version mit Laufwerk liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 499,99 Euro. Beiden Version liegt jeweils ein DualSense Wireless-Controller bei. Aufgrund der hohen Nachfrage sowie der schlechten Verfügbarkeit bieten viele Händler die PS5 oder verschiedene Bundles mittlerweile zu Preisen oberhalb der unverbindlichen Preisempfehlung an.

Wann kann ich die PS5 kaufen?

Die PS5 kann in Deutschland seit dem 16./17. September vorbestellt werden. Beide Editionen der PlayStation 5 könnt ihr außerdem seit dem 19. November 2020 in Deutschland kaufen oder in Onlineshops bestellen, um die Konsole ganz bequem nach Hause geliefert zu bekommen. In den USA und weiteren Regionen auf der Welt ist die neue Sony-Konsole seit dem 12. November 2020 offiziell erhältlich.

1. Vorbesteller-Welle: 16./17. September 2020 (ausverkauft)

16./17. September 2020 (ausverkauft) 2. Vorbesteller-Welle: 25. September 2020 (ausverkauft)

25. September 2020 (ausverkauft) Release-Datum (Nordamerika, Japan etc.) : 12. November 2020

: 12. November 2020 3. Verkaufswelle: 19. November 2020 (ausverkauft)

19. November 2020 (ausverkauft) Release-Datum (Europa): 19. November 2020

19. November 2020 3,5. Verkaufswelle: 3. Dezember 2020 (ausverkauft)

3. Dezember 2020 (ausverkauft) 4. Verkaufswelle: Januar/Februar 2021

Wo kann ich die PS5 kaufen?

PS5 (mit Laufwerk)

PS5 All Digital

Kann ich die PS5 auf Raten kaufen?

Einige User haben gefragt, ob man die PS5 auch irgendwo auf Raten kaufen kann. Und tatsächlich geht das sogar recht einfach. Die einfachste Methode, die PS5 auf Raten zu kaufen, ist der Weg über die bekannte und beliebte Otto-Ratenzahlung.

Heißt: Bei Otto könnt ihr alternativ zum Vollpreis auch eine Ratenzahlung vereinbaren. So bezahlt ihr in 24 Monatsraten beispielsweise weniger als 25 Euro pro Monat. Für diesen Service ist der Händler bekannt und beliebt.

Bei einer entspannten 0%-Finanzierung ist die Ratenzahlung wegen den niedrigen Kosten so beliebt. Außerdem dauert eine Bonitätsprüfung bei anderen Shops häufig viel länger als bei Otto.

© PlayCentral.de

Wo kann ich PS5-Zubehör kaufen?

Zubehör für die PS5 könnt ihr ebenfalls in verschiedenen Onlineshop kaufen und ab dem Release auch im stationären Handel.

PS5-Zubehör bei Alternate kaufen

Bei Alternate könnt ihr zum jetzigen Zeitpunkt verschiedenes PlayStation 5-Zubehör kaufen. Ausverkauft sind derzeit neben den beiden Versionen der Konsole lediglich die offizielle Ladestation sowie das Wireless Headset:

PS5-Zubehör bei Otto kaufen

DualSense-Controller

Multimedia-Fernbedienung

HD-Kamera

PULSE 3D-Wireless Headset (Derzeit ausverkauft)

(Derzeit ausverkauft) Ladestation für Dual-Sense-Controller (Derzeit ausverkauft)

PS5-Zubehör bei Euronics kaufen

Bei Euronics könnt ihr zum jetzigen Zeitpunkt verschiedenes PlayStation 5-Zubehör kaufen. Ausverkauft sind derzeit neben den beiden Versionen der Konsole lediglich die offizielle Ladestation sowie das Wireless Headset:

DualSense-Controller

Multimedia-Fernbedienung

HD-Kamera

PULSE 3D-Wireless Headset (Derzeit ausverkauft)

(Derzeit ausverkauft) Ladestation für Dual-Sense-Controller (Derzeit ausverkauft)

Nicht offizielles PS5-Zubehör: Zusätzlich bietet Euronics Skin-Folien für eure PS5 sowie den DualSense-Controller an.

PS5-Zubehör bei Amazon kaufen

PS5-Zubehör bei MediaMarkt kaufen

DualSense-Controller

Multimedi a-Fernbedienung

HD-Kamera

PULSE 3D-Wireless Headset (Derzeit ausverkauft)

(Derzeit ausverkauft) Ladestation für Dual-Sense-Controller (Derzeit ausverkauft)

PS5-Zubehör bei Saturn kaufen

DualSense-Controller

Multimedia-Fernbedienung

HD-Kamera

PULSE 3D-Wireless Headset (Derzeit ausverkauft)

(Derzeit ausverkauft) Ladestation für Dual-Sense-Controller (Derzeit ausverkauft)

PS5-Zubehör bei GameStop kaufen

DualSense-Controller

Multimedia-Fernbedienung

HD-Kamera

PULSE 3D-Wireless Headset (Derzeit ausverkauft)

(Derzeit ausverkauft) Ladestation für Dual-Sense-Controller (Derzeit ausverkauft)

PS5-Zubehör bei Mindfactory kaufen

Zwar mag dies ein recht kleiner Trost sein, doch bei Mindfactory könnt ihr noch verschiedenes PlayStation 5-Zubehör vorbestellen. Ausverkauft sind neben den Konsolen zum jetzigen Zeitpunkt das offizielle PS5-Headset und die Ladestation für den Controller.

Lieferbar sind hingegen noch:

PS5: Vorbesteller-Chaos im Rückblick, wie ist die aktuelle Lage in Deutschland?