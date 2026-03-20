PS Plus Extra im April 2026 – diese zwei Spiele sind als Abgänge markiert

PlayStation Plus verliert im April 2026 mindestens zwei weitere Titel aus dem Extra-Katalog. In der PS5-Übersicht unter Letzte Chance zu spielen sind aktuell EA Sports PGA Tour sowie Lost Records: Bloom & Rage als Abgänge markiert. Wer die Games noch nachholen will, sollte also besser nicht zu lange warten.

Ein konkretes Datum nennt Sony dabei wie üblich nicht direkt im Menü, klar ist aber: Beide Spiele verschwinden vor der nächsten Runde neuer PS Plus Extra- und Premium-Spiele, die am 21. April 2026 ins Abo kommen soll. Spätestens bis dahin muss also alles Wichtige erledigt sein, egal ob Karriere-Runden auf dem Grün oder das Durchspielen der kompletten Story in Lost Records.

Diese Spiele verschwinden aus PS Plus Extra im April 2026

Welche PS Plus Extra-Spiele sind betroffen? Laut der aktuellen Letzte-Chance-Liste im PS5-Bereich von PlayStation Plus stehen bislang diese Abgänge fest:

EA Sports PGA Tour

Lost Records: Bloom & Rage (Tape 1 und Tape 2)

Wichtig: Bei Lost Records betrifft es nicht nur einen Teil. Sowohl Tape 1 als auch Tape 2 sollen aus dem Angebot entfernt werden. Wenn du die Geschichte komplett erleben willst, musst du also beide Episoden rechtzeitig starten und beenden.

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EA Sports PGA Tour und Lost Records im Überblick

Was steckt hinter den beiden Abgängen? EA Sports PGA Tour ist EAs Golf-Comeback nach langer Pause und erschien ursprünglich im April 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Im April 2025 landete der Titel dann im PS Plus Extra-Katalog. Kritisch wurde das Spiel solide aufgenommen, auch wenn es laut Wertungen nicht ganz an neuere Genre-Konkurrenz heranreicht.

Lost Records: Bloom & Rage kommt dagegen von Dont Nod, den Machern hinter Life is Strange, und setzt auf eine entscheidungsbasierte Adventure-Struktur. Du übernimmst die Rolle von Swann, einer Teenagerin, die sich auf eine Reise der Selbstfindung begibt. Das Spiel wurde in zwei Teilen veröffentlicht: Tape 1 erschien im Februar 2025, Tape 2 folgte im April 2025. Beide Teile kamen jeweils direkt zum Release in PS Plus.

Wer Lost Records noch schnell abschließen will, sollte grob einplanen, dass die komplette Erfahrung nicht endlos dauert. Je nach Spielstil lässt sich die Story in überschaubarer Zeit durchziehen, wenn man die nächsten Wochen gezielt dafür nutzt.

Weitere Abgänge im April gelten als wahrscheinlich

Wie viele Spiele verlassen PS Plus normalerweise? Dass es im April 2026 bei nur zwei Abgängen bleibt, gilt als eher unwahrscheinlich. In den vergangenen Monaten sind teils deutlich mehr Spiele aus dem Katalog verschwunden: Im März 2026 waren es sechs Titel, im Februar 2026 sogar neun, und im Januar 2026 vier. Gelegentlich kann die Zahl auch deutlich höher ausfallen.

Unterm Strich heißt das für dich: Die Liste dürfte in den kommenden Wochen noch wachsen. Ein Blick in den Bereich Letzte Chance zu spielen lohnt sich also regelmäßig, gerade wenn du größere Spiele noch auf deiner Download-Liste hast.

Wie findest du die aktuellen Abgänge, und welche Spiele würdest du dir als Ersatz für April 2026 im PS Plus Extra-Katalog wünschen? Schreib es gerne in die Kommentare.