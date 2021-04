PS Plus im Mai 2021 enthüllt, Battlefield V an Bord!

PS Plus-Spiele im Mai 2021 sind final bekannt

Alle Abonnenten erhalten im Mai insgesamt 4 Spiele, 2 für die PS4 und 1 für die PS5

Darunter das DICE-Kriegsspiel „Battlefield V“

Die PS Plus-Spiele, die im Mai 2021 Einzug in den kostenpflichtigen Onlinedienst von Sony PlayStation halten, sind ab sofort bekannt. In diesem Monat bekommen alle Abonnenten zwei Spiele für die PS4 und ein Spiel für die PS5. Welche das sind, erfahrt ihr hier!

Hinweis: Sony stellt im Rahmen der „Play At Home“-Initiative aktuell allen PlayStation-Spieler*innen in diesem Monat einen besonderen AAA-Kracher zur Verfügung, und das sogar ohne ein aktives Abonnement von PS Plus: der kostenfreie Download bezieht sich auf den Erfolgshit Horizon Zero Dawn, der noch bis zum 15. Mai 2021 (5 Uhr deutscher Zeit) zur Verfügung steht.

Sony schenkt euch Horizon Zero Dawn und viele weitere PS4-Games (Update)

PS Plus im Mai 2021: Alle kostenlosen Spiele

Welche Gratis–Spiele werden also nun kommenden Monat Mai im PS Plus Abo enthalten sein? Im Folgenden findet ihr die neuen Titel in der Übersicht:

Battlefield 5

In Battlefield 5 geht es zurück in den Zweiten Weltkrieg, wo mit „Battlefield 1942“ alles angefangen hat. DICE und Criterion schicken euch hier in ein realistisches Setting, das auf eine dichte Kriegsatmosphäre setzt. In alter Battlefield-Manier gibt es klassische Modi wie Eroberung oder Rush. Doch ein besonderes Augenmerk liegt auf den Großen Operationen, in denen ihr im Multiplayer mit bis zu 64 Spieler*innen verschiedene Level durchlauft. Nach drei zusammenhängenden Schlachten streicht ihr entweder den allumfassenden Sieg oder eine bittere Niederlage ein. Zudem könnt ihr einen Battle-Royale-Modus namens Firestorm und das neue Kapitel aus „Tides of War“ spielen.

© DICE/EA

Stranded Deep

In Stranded Deep werden eure Survival-Skills auf den Prüfstand gestellt. Das Spiel wirft euch mit nichts außer eurem Überlebensinstinkt auf eine Inselgruppe im Pazifischen Ozean. Als Gestrandeter dürft ihr dann eure Fähigkeiten ausbauen, auf das Housing-Feature zugreifen und müsst das eine oder andere Mal ums Überleben fürchten. Seid ihr reif für die Insel?

Wreckfest

In Wreckfest gibt es keine Regeln, nur qualmende Reifen und Massenkarambolagen. Das PS5-Spiel bietet eine realistische Physik, die für einzigartige „Unfälle“ und kaputte Karosserien der Extraklasse sorgt. Der Abenteuerspielplatz für Zerstörungswütige lässt euch diverse Autos fahren, die ihr zusammenflicken und wieder zerstören könnt. Zusammen mit Freunden könnt ihr hier ans Limit gehen, in spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen!

Wann werden die kostenlosen Games freigeschaltet? Die Gratis-Spiele sollten am 4. Mai 2021 zum Download bereitstehen. In der Regel werden sie um 12 Uhr mittags freigeschaltet und können dann über den PS Store ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden.

Letzte Chance für die Games vom April 2021

Möchtet ihr noch die Gratis-Spiele für PS4 und PS5 aus dem April 2021 heruntergeladen, solltet ihr dies vor der Freischaltung der Mai-Games in die Tat umsetzen. Bedenkt, dass ihr die Spiele nur einmal aktivieren müsst, damit sie dauerhaft in eurer PS Plus-Bibliothek bleiben. Danach könnt ihr sie jederzeit downloaden, wenn ihr denn ein aktives PlayStation Plus-Abo besitzt.

Das sind die PS Plus-Titel im April 2021:

Welchen Bonus bringt mir ein PS Plus-Abo?

Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Onlinedienst, der zahlreiche Möglichkeiten für eure PS4 und PS5 bereithält, um ihr noch mehr von eurer Konsole und den Spielen zu profitieren.

Welche Boni sind in der Mitgliedschaft von PS Plus enthalten?

Freischaltung des Online-Multiplayers

Monatlich neue kostenlose Spiele

Automatischer Download von Spielen und Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von PS4 auf PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

© Sony Interactive Entertainment