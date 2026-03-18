Pokémon Smaragd jetzt bei Switch Online – so bekommt ihr Zugriff auf GBA-App

Auf Nintendo Switch Online ist ein neues Pokémon-Spiel gelandet: Pokémon Smaragd ist ab sofort in der Game-Boy-Advance-Bibliothek verfügbar. Damit bekommt ihr eine der beliebtesten Editionen der dritten Generation direkt auf die Switch, inklusive der überarbeiteten Hoenn-Reise und der Features, die Smaragd damals zur Fan-Lieblingsedition gemacht haben.

Wer bereits Pokémon Rubin oder Pokémon Saphir kennt, wird sich schnell zurechtfinden, bekommt hier aber eine Variante, die an vielen Stellen als die rundeste Version der Hoenn-Ära gilt. Besonders praktisch: Ihr braucht dafür keinen separaten Kauf im eShop, sondern lediglich Zugriff auf die passende Nintendo Switch Online-Stufe mit Game-Boy-Advance-Unterstützung.

Das steckt in Pokémon Smaragd auf Switch Online

Was ist Pokémon Smaragd? Pokémon Smaragd ist ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance erschienen und wurde später international veröffentlicht. Inhaltlich basiert es auf Rubin und Saphir, erweitert die Story aber spürbar und setzt eigene Schwerpunkte bei der Handlung rund um die legendären Pokémon und die Konflikte der beiden Organisationen.

Wie gewohnt erkundet ihr die Hoenn-Region, sammelt Orden in acht Arenen und arbeitet euch bis zur Top Vier vor, um am Ende Champion zu werden. Das klassische Gameplay bleibt dabei unangetastet: rundenbasierte Kämpfe, zufällige Begegnungen im hohen Gras, Teamaufbau mit bis zu sechs Pokémon und das stetige Verbessern eurer Truppe durch Erfahrungspunkte, neue Attacken und Entwicklungen.

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Ein wichtiger Punkt: Smaragd bringt neben den Pokémon aus Rubin und Saphir auch zusätzliche Pokémon zurück, die zuvor in der zweiten Generation eingeführt wurden und in Rubin und Saphir nicht auftauchten. Gerade fürs Vervollständigen des Pokédex und fürs Team-Building macht das einen spürbaren Unterschied.

Warum sich die Rückkehr nach Hoenn besonders lohnt

Warum gilt Pokémon Smaragd als Highlight der dritten Generation? Ein großes Zugpferd ist die Kampfzone, die Smaragd deutlich stärker in Szene setzt. Hier wartet Endgame-Content, der über das reine Durchspielen der Story hinausgeht und euch mit speziellen Herausforderungen und Regeln bei Laune hält.

Dazu kommt, dass Smaragd viele Elemente aus Rubin und Saphir in einer Edition zusammenführt und an entscheidenden Stellen nachschärft. Wer Hoenn damals nur in einer der beiden Vorgänger-Editionen erlebt hat, bekommt hier eine Version, die sich wie das definitive Update anfühlt, inklusive zusätzlicher Inhalte und einer insgesamt runder wirkenden Präsentation.

So spielt ihr Pokémon Smaragd über Nintendo Switch Online

Wie bekommt ihr Zugriff auf das neue Pokémon-Spiel? Pokémon Smaragd ist Teil der Game-Boy-Advance-Auswahl in Nintendo Switch Online. Entsprechend ist es nicht im Standard-Abo enthalten, sondern an die Mitgliedschaft gebunden, die auch die Game-Boy-Advance-Bibliothek freischaltet.

Wenn ihr bereits Zugriff auf die Game-Boy-Advance-App auf eurer Switch habt, sollte Pokémon Smaragd dort in der Liste auftauchen und direkt startbar sein. Danach läuft alles wie gewohnt über die Retro-App, inklusive komfortabler Funktionen, die das Spielen auf moderner Hardware angenehmer machen.

Freut ihr euch über Pokémon Smaragd auf Nintendo Switch Online, oder hättet ihr euch lieber eine andere Edition als Neuzugang gewünscht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.