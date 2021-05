Pokémon Schwert und Schild: Liga-Präsident & Endynalos erfolgreicher Kampf – Rose-Tower, Schlummerwald – Lösung 12

In Pokémon Schwert und Schild geht es spannend weiter im Lategame. Wenn wir Arenaleiter Nezz in Spikeford erledigten und den Unlicht-Orden eintüten konnten, dürfen wir weitermarschieren nach Claw City. Hier wartet der schwer zu erlangene Drachen-Orden von Arenaleiter Roy. Zudem machen wir in diesem Teil der Lösung einen Abstecher nach Route 10, bevor wir in Score City landen! Wir bewegen uns langsam in Richtung Spielende.

Der Rose-Tower

Nach eurer dritten Konfrontation mit dem bösen Liga-Angestellten müsst ihr euch erst einmal nur zurücklehnen und die Ereignisse verfolgen. Schon bald findet ihr euch vor dem Rose-Tower wieder, den ihr direkt betreten könnt. Im Inneren stellt sich euch zuerst Tom von Macro Cosmos entgegen. Tom setzt lediglich auf ein Fermicula (Typ: Käfer, Stahl), das ihr wie immer mit Feuer am Einfachsten bekämpfen könnt. Nach eurem Siegt betretet ihr den Aufzug und setzt eure Reise zum Dach fort.

Tipp: Die Angestellten im Rose-Tower setzen durchgehend auf Pokémon vom Typ Stahl. Setzt also vor Betreten des Fahrstuhls ein Pokémon von Typ Feuer oder Boden an erste Stelle, da ihr längere Zeit keine Chance bekommen werdet, eure Aufstellung noch einmal abzuändern.

Elektro-Samen – Außerhalb des Towers. Fahrt links um den Turm herum und ihr werdet fündig.

Akku – Außerhalb des Towers. Fahrt rechts um den Turm herum und ihr werdet fündig.

Sonderbonbon – Glitzernder Gegenstand auf der Wiese südlich des Towers.

TM93 (Mystowellen) – In einem gelben Pokéball südlich des Towers. Liegt hinter dem Schild der Firma.

Auf dem Weg nach oben stellen sich Hop und euch nun Mona und Joel von Macro Cosmos entgegen. Die beiden schicken ein Bronzong und ein Kupfanti, jeweils auf Level 48, in den Kampf. Bronzong ist vom Typ Stahl und Fee. Effektiv sind Attacken vom Typ Feuer, Boden, Geist und Unlicht. Verzichtet jedoch auf Psycho sowie Gift. Kupfanti ist ein Stahl-Pokémon und als solches anfällig gegenüber Attacken vom Typ Feuer, Kampf und Boden. Gift verursacht gewohnt gar keinen Schaden.

Team Zwei besteht aus unnötigen Informationen über Macro Cosmos und ihren Angestellten Karl und Georgia. Die beiden schicken zum einen ein Flunkifer (Typ: Stahl, Fee) in den Kampf. Es ist anfällig für Attacken vom Typ Feuer und Boden. Gift und Drache sind jedoch vollkommen wirkungslos. Außerdem müsst ihr ein Kliklak (Typ: Stahl) besiegen. Typisch für Stahl-Pokémon seid ihr mit Feuer, Kampf und Boden im klaren Vorteil.

„Bildet euch bloß nicht ein, ihr könntet bis zum Liga-Präsidenten vordringen. Denn dafür müsstet ihr erst an IHR vorbei, und das ist völlig unmöglich.“

Der dritte Kampf im Fahrstuhl wird von Jodie und Nate ausgetragen. Die beiden schicken ein Stahlos (Typ: Stahl, Boden) und ein Flunschlik (Typ: Boden Stahl) in den Kampf. Bei beiden Gegnern seid ihr mit Feuer, Wasser, Kampf oder Boden klar im Vorteil. Verzichtet auf Attacken vom Typ Gestein (ein Viertel Schaden) und Elektro sowie Gift (gar kein Schaden). Nach eurem Sieg erreicht ihr schließlich die Spitze des Turms.

Kampf gegen Olivia

Sobald ihr das Dach vom Rose-Tower erreicht habt, müsst ihr euch mit seiner Assistentin, Olivia, rumärgern. Die Dame wird in diesem Kampf fünf Pokémon einsetzen, die einen Level von 50 bis 52 haben.

Den Anfang macht ein Frosdedje (Typ: Eis, Geist) auf Level 50. Es beherrscht die Fähigkeit Schneemantel. Diese bewirkt, dass die Genauigkeit von Attacken, die Frosdedje zum Ziel haben, um 20% gesenkt wird, solange es hagelt. Außerdem nimmt Frosdedje keinen Schaden durch Hagel. Attyken vom Typ Feuer, Gestein, Geist, Unlicht und Stahl sind sehr effektiv. Dafür richtet Eis, Gift und Käfer nur halben Schaden an, Normal und Kampf sogar gar keinen.

Es folgt ein Milotic (Typ: Wasser) auf Level 51. Dieses Pokémon erleidet durch Attacken vom Typ Pflanze und Elektro doppelten Schaden. Feuer, Wasser, Eis und Stahl sind jedoch wenig effektiv. Das Milotic trägt weder ein Item, noch verfügt es über eine spezielle Fähigkeit. Anschließend bekommt ihr es mit dem Level-50-Pokémon Amfira zu tun (Typ: Gift, Feuer). Amfira erleidet durch Attacken vom Typ Boden 4x Schaden, durch Wasser, Psycho und Gestein immer noch 2x Schaden. Seid vorsichtig, denn Amfira kann dank der Fähigkeit Korrosion auch Pokémon vom Typ Stahl und Gift vergiften.

Olivias Fruyal ist auf Level 50 und vom Typ Pflanze. Ihr kommt ihm wie gewohnt mit Feuer, Eis, Gift, Flug und Käfer bei. Zu guter Letzt folgt noch ein Deponitox (Typ: Gift) auf Level 52, welches durch Gigadynamax zum Giganten wird. Seine Bruchrüstung bewirkt, dass Deponitox nach einer physischen Attacke etwas an Verteidigung verliert, dafür seine Initiative um zwei Stufen ansteigt. Am Wirkungsvollsten bekämpft ihr diesen Müllberg mit Attacken/Pokémon vom Typ Boden oder Psycho.

Schlummerwald

Nach eurem Sieg über Olivia und dem Verlassen des Rose-Towers findet ihr euch im Hotel von Score City wieder, wo ihr entweder die Angestellte zum Stadion begleiten könnt oder euch selbst dorthin begebt. Je nachdem, ob ihr noch andere Dinge erledigen wollt, bevor ihr Finalturnier antretet. Hier müsst ihr zuerst die anderen Trainer besiegen, die auf ein Duell gegen den Champ hoffen. In unserem separaten Guide erklären wir euch ganz genau, wie ihr das bewerkstelligt.

Seid ihr als Sieger aus dem Turnier hervorgegangen, sollte es eigentlich zum Champ-Kampf kommen, doch die Machenschaften von Rose unterbrechen die Veranstaltung und veranlassen Delion, den Kampf gegen die Finstre Nacht aufzunehmen. Ihr selbst reist automatisch mit Hop zum Schlummerwald; bei diesem zweiten Besuch gibt es eine Vielzahl an neuen Pokémon, die ihr bekämpfen und fangen könnt.

Im hohen Gras:

Flunschlik (Galar-Form) – Typ: Boden, Stahl. Level 45 – 47. Häufigkeit: 5%.

Smettbo – Typ: Käfer, Flug. Level 45 – 47. Häufigkeit: 5%.

Maritellit – Typ: Käfer, Psycho. Level 45 – 47. Häufigkeit: 15%.

Krarmor – Typ: Flug, Stahl. Level 45 – 47. Häufigkeit: 20%.

Somniam – Typ: Psycho. Level 45 – 47. Häufigkeit: 25%.

Smogmog – Typ: Gift, Fee. Level 45 – 47. Häufigkeit: 30%.

Overworldsprite:

Krarmor – Typ: Flug, Stahl. Level 45 – 47. Häufigkeit: 5%.

Maritellit – Typ: Käfer, Psycho. Level 45 – 47. Häufigkeit: 15%.

Somniam – Typ: Psycho. Level 45 – 47. Häufigkeit: 30%.

Smogmog (Galar-Form) – Typ: Gift, Fee. Level 45 – 47. Häufigkeit: 50%.

Durch Angeln:

Karpador – Typ: Wasser. Level 45 – 47. Häufigkeit: 20%.

Schmerbe – Typ: Wasser, Boden. Level 45 – 47. Häufigkeit: 20%.

Welsar – Typ: Wasser, Boden. Level 45 – 47. Häufigkeit: 60%.

All diese Pokémon befinden sich im nördlichen Teil von Schlummerwald, ihr müsst also zuerst den südlichen Teil, den ihr von eurem ersten Besuch bereits kennt, und seine deutlich schwächeren Pokémon hinter euch lassen. In diesem neu zugänglichen Gebiet könnt ihr auch einige nützliche Items finden, die wir für euch wie folgt aufgelistet haben:

Top-Genesung – Glitzernder Gegenstand. Liegt im ersten Grasfeld im nördlichen Teil von Schlummerwald.

Nebel-Samen – In einem Pokéball. Folgt vom Fundort der Top-Genesung dem nordöstlichen Pfad und ihr werdet fündig.

Blatt Mentalkraut – Im nördlichen Gebiet von Schlummerwald angekommen lauft ihr immer nach Westen, unter den umgefallenen Baum hindurch. Das Objekt liegt auf dem Weg, in einem roten Pokéball.

TM86 (Phantomkraft) – Folgt vom Fundort des Mentalkrauts aus dem Weg nach Nordosten, überquert das Wasser über den umgefallenen Baumstamm. Das Item liegt am Ende des Wegs in einem gelben Pokéball.

Elixier – Glitzernder Gegenstand. Liegt zwischen dem Mentalkraut und der TM86.

Rauchball – Folgt dem Pfad im Westen weiter nach Norden, bis dieser sich in zwei Pfade teilt. Links geht es weiter, rechts findet ihr dieses Item in einem roten Pokéball.

Tipp: Sucht den Schlummerwald nach Abschluss der Hauptkampagne noch einmal auf und ihr bekommt die Möglichkeit, eines der beiden legendären Pokémon zu fangen. Wie genau ihr das anstellt, erfahrt ihr in unserem separaten Guide über Endgame-Content.

Am nördlichen Ende des Schlummerwalds angekommen trefft ihr erneut auf euren Rivalen Hop. Folgt ihm nach eurer Begegnung mit Sania nach Norden, über die Brücke und dann zu der Stätte, wo ihr je nach Edition entweder Rostigen Schild oder Rostiges Schwert erhaltet. Sprecht im Anschluss mit Hop, falls ihr automatisch zum Stadion in Claw City reisen wollt. Ansonsten könnt ihr euch auch noch weiter umsehen.

„Alles, was von der Legende übriggeblieben ist, sind ein rostiges Schwert und ein verwahrloster Schild … Irgendwie enttäuschend.“

Die Finstre Nacht

Verlasst zusammen mit Hop den Schlummerwald und sprecht vor dem Claw-Stadio mit Roy. Anschließend lauft ihr nach Norden, um dem Champ im Kampf gegen die Finstre Nacht beizustehen. Sprecht im Inneren des alten Gemäuers mit Olivia und hört euch an, was die Assistentin von Präsident Rose zu sagen hat. Interagiert dann mit dem Fahrstuhl rechts von Olivia, um ins Untergeschoss zu fahren.

„Ich flehe dich an! Bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten! Den kleinen Bruder des Champs habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört …“

Kampf gegen Liga-Präsident Rose

Unten angekommen folgt ihr dem Verlauf des Flures, der euch schlussendlich zu Rose führt. Nach einem kurzen Monolog seinerseits kommt es schließlich zum Kampf. Rose setzt insgesamt fünf Pokémon ein, die allesamt vom Typ Stahl sind. Eines hat den Zweittyp Pflanze und ein anderes den Zweittyp Käfer. Seine Kämpfer haben einen Level von 55 bis 57 und keinen von ihnen führt ein Item mit sich. Mit Attacken/Pokémon vom Typ Feuer seid ihr durchgehend klar im Vorteil.

Bedenkt, dass Tentantel die Fähigkeit Eisenstachel beherrscht, also bei Erleiden einer Kontakt herstellenden Attacke ein Achtel seiner maximalen KP als Schaden zurückgibt. Sein stärkstes Pokémon, Patinaraja wird nicht nur durch Gigadynamax zum Riesen, sondern beherrscht zudem die Fähigkeit Rohe Gewalt. Durch Rohe Gewalt werden Attacken mit Zusatzeffekt um 30% verstärkt. Nach eurem Sieg über Rose könnt ihr den Aufzug am westlichen Ende des Gangs nehmen, um zu Delion zu gelangen.

Kampf gegen Endynalos

Sobald ihr auf der Turmspitze angekommen seid, kommt es zum Kampf gegen das bisher stärkste aller Pokémon, Endynalos. Dieses Wesen befindet sich auf Level 60 und ist vom Typ Gift, Drache. Mit Attacken vom Typ Eis, Boden, Psycho und Drache richtet ihr 2x Schaden an. Attacken vom Typ Feuer, Elektro, Wasser, Kampf, Gift und Käfer sind gegen Endynalos jedoch wenig effektiv und Pflanze richtet lediglich ein Viertel Schaden an. Außerdem verfügt dieses Pokémon über die Fähigkeit Erzwinger, Attacken eurerseits verbrauchen also einen Punkt mehr.

Da ihr Endynalos nicht während dieses Kampfes einfach so fangen könnt, müsst ihr euch über die Kraft eurer Attacken keine Sorge machen und könnt einfach seine Schwachstellen ausnutzen. Die zweite Runde bestreitet ihr zusammen mit Hop gegen ein gigantisches Endynalos. Ihr selbst könnt die Transformation nicht ausführen, daher solltet ihr unbedingt auf Pokémon setzen, die dem Typ Gift/Drache überlegen sind. Wie schon zuvor sollte eure Wahl auf Mitstreiter vom Typ Eis, Boden oder Psycho fallen.

Versucht nun drei Mal hintereinander anzugreifen und wartet dann die Ereignisse ab. Sobald die beiden legendären Pokémon auf den Plan gerufen wurden, könnt ihr mit dem Raid gegen Endynalos beginnen. Setzt dabei auf die zuvor erwähnte Taktik und dieser Kampf sollte schnell zu euren Gunsten entschieden sein.

Sobald ihr den Kampf gegen Endynalos gewonnen habt, könnt ihr das legendäre Pokémon fangen. Anschließend verselbstständigen sich die Ereignisse wieder. Sobald ihr erneut die Kontrolle habt, dürft ihr endlich den Champ herausfordern. Wie ihr Delion in die Knie zwingt und selbst zum Champ der Galar-Region werdet, verraten wir euch detailliert in unserem separaten Guide. Damit endet die Hauptkampagne und der Endgame-Content wird freigeschaltet.

