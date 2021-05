Pokémon Schwert und Schild: Keelton: Wasser-Orden von Arenaleiterin Kate – Galar-Mine 2 – Lösung 5

Habt ihr in Pokémon Schwert und Schild die Route 4 und 5 sowie den Kampf gegen Arenaleiter Yarro erfolgreich gelöst, geht es weiter in Richtung Keelton. Hier wartet Kate mit dem Wasser-Orden auf euch. Außerdem erfahrt ihr in dieser Lösung alles über die Galar-Mine 2.

Pokémon Schwert und Schild: Keelton

Zwei Trainerkämpfe weiter und ihr habt den Ort Keelton erreicht, wo ihr euch den Wasser-Orden von Arena-Leiterin Kate holen könnt. Statten dem Pokémon-Center einen Besuch ab und sprecht mit Präsident Rose, bevor ihr euch auf zum Stadion macht. Dort unterhaltet ihr euch mit der Anglerin vor dem Stadion und ihr erfahrt, dass Kate sich beim Leuchtturm befindet. Lauft einfach vom Stadion aus nach rechts, die Straße entlang, und ihr werdet fündig. Im Gebiet von Keelton könnt ihr folgende Items finden, beziehungsweise Fundstücke erhalten:

Glücks-Ei – Erhaltet ihr erst nach Durchspielen der Kampagne, also nachdem ihr Champ der Galar-Region geworden seid. Sucht den Chef des Restaurants auf und er überreicht euch das Objekt, das von einem Pokémon getragen werden kann und dessen erhaltene Erfahrung um 50% erhöht.

Hyperheiler – Auf dem Weg zum Stadion, links von den Treppen.

Muschelglocke – Liegt bei den Booten, unten rechts.

Magnet – Liegt unten links bei den Marktständen.

2x Supertrank – Glitzerndes Objekt. Liegt links vor dem Leuchtturm, bei den Mülleimern.

2x Kapseln X-Initiative – Vor dem Bahnhof, rechts neben der Sitzbank.

5x Netzball – Bei dem Pier, südöstlich des Stadions; liegt zwischen der Angelausrüstung.

Köderball – Erhaltet ihr von Ballduin, dem Maskottchen mit dem Pokéball-Kopf.

Außerdem könnt ihr in dem Gebiet in und um Keelton folgende Pokémon finden:

Waumboll – Typ: Pflanze, Fee. Erhaltet ihr von dem weiblichen NPC, unten bei den Amrktständen. Die Frau sitzt auf einer Bank, kurz vor dem Objekt Magnet. Muss gegen ein Picochilla getauscht werden.

Lusardin: Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 5%.

Barschuft (Blaulinge Form) – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 10%. Nur in Schild.

Barschuft (Rotlinge Form) – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 10%. Nur in Schwert.

Kamehaps – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 15%.

Lampi – Typ: Wasser, Elektro. Level 20 – 24. Häufigkeit: 20%.

Pikuda – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 50%.

Kampf gegen Kate: der Wasser-Orden

Folgt nun der Straße zum Leuchtturm und Sprecht direkt vor dem Gebäude mit Kate, die euch im Verlauf des Gesprächs ihre Ligakarte überreicht. Nun könnt ihr zum Stadion von Keelton zurückkehren und euch der Arena-Mission stellen. Schaut in unseren separaten Guide für eine ausführliche Erklärung, wie ihr Arena-Leiterin Kate in die Knie zwingen könnt und somit den Wasser-Orden erhaltet. Sie benutzt drei Pokémon mit den Leveln 22 bis 24.

Arenaleiterin Kate besiegen: So erhaltet ihr den Wasser-Orden in Pokémon Schwert und Schild

Goldini und Pikuda sind Pokémon vom Typ Wasser und damit besonders anfällig gegenüber Angriffen mit dem Typ Pflanze oder Elektro. Mit feuer, Wasser, Eis und Stahl verursacht ihr hingegen nur halben Schaden. Das dritte Pokémon von Kate, Kamalm, ist vom Typ Wasser und Gestein und daher besonders anfällig für Elektro, Kampf und Boden (doppelter Schaden), sowie Pflanze (vierfacher Schaden). Dafür richten Normal, Eis, Gift und Flug nur halben, Feuer sogar nur ein Viertel Schaden an.

Pokémon Schwert und Schild: Galar-Mine 2

Wie ihr hoffentlich noch nicht vergessen habt, erwartet Präsident Rose euch in dem Restaurant. Ihr findet das Gebäude direkt rechts des Pokémon-Centers, auf der anderen Straßenseite. Im Verlauf des Treffens erhaltet ihr von Sania die TM79 (Heimzahlung), die sich in Gruppenkämpfen als wirklich hilfreich herausstellen dürfte. Nach dem Gespräch kehrt ihr auf die Straße zurück und lasst euch von Hop die neuesten Informationen geben.

„Als Nächstes müssen wir Kabu besiegen, den Arenaleiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Informationen über Kabu für dich. Er lägt nämlich gerade in der Galar-Mine 2 ein Sondertraining ein!“

Folgt der Straße nun nach Osten und ihr gelangt in die Galar-Mine 2. Hier bekommt ihr es nicht nur mit drei durchschnittlichen Trainern zu tun, deren Pokémon einen Level von 21 – 23 haben, sondern auch mit einem Mitglied von Team Yell und eurem neuen Rivalen PokémonTrainer Betys. Außerdem könnt ihr in dieser Mine die folgenden fünf Items finden:

3x Finsterball – Liegt in der Nähe von Arbeiter Martin.

Griffklaue – Liegt in der Nähe von Arbeiterin Steffie.

Sternenstück – Glitzerndes Objekt. Liegt bei der Lore voller Edelstein, kurz nach dem Kampf gegen Team Yell.

Pudersand – Glitzerndes Item. Liegt vor einer Lore voller Edelsteine. Am Ende des Wegs, links von Bahnangestellter Manfred.

TM49 – Liegt in der Nähe von Bahnangestellter Manfred. Folgt dafür dem Weg nach rechts.

Sobald ihr den kleinen See in der Mine erreicht habt, wird sich Betys euch in den Weg stellen. Ihr müsst ihn besiegen, um euren Weg fortsetzen zu können. Der Trainer, der ein Empfehlungsschreiben von Poké-Präsident Rose hat, setzt in diesem Kampf vier Pokémon ein. Das Monozyto (Level 21) bekämpft ihr erneut mit einem Pokémon vom Typ Käfer, Geist oder Unlicht. Das Pomita (Galar-Form) auf Level 22 solltet ihr mit Käfer, Geist oder Unlicht bekämpfen. Verzichtet auf Pokémon vom Typ Kampf oder Psycho.

Das Brimova (Level 23) ist vom Typ Psycho, wird also genauso bekämpft wie zuvor Monozyto. Meidet also Attacken die zu Kampf oder Psycho gehören. Und das Level-22-Mollimorba ist ebenfalls ein Psycho-Pokémon, bleibt also bei der eingeschlagenen Taktik. Habt ihr Betys besiegt, könnt ihr in der Galar-Mine 2 folgende Pokémon bekämpfen und fangen:

In der Mine:

Flunschlik (Galar-Form): Typ: Boden, Stahl. Level 20 – 24. Häufigkeit: 5%.

Kamehaps – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 10%.

Schalellos (Östliches Meer)– Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 10%.

Pottrott – Typ: Käfer, Normal. Level 20 – 24. Häufigkeit: 10%.

Bithora – Typ: Gestein, Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 10%. Nur in Schwert.

Glibunkel – Typ: Gift, Kampf. Level 20 – 24. Häufigkeit: 15%. Nur in Schild.

Zurrokex – Typ: Unlicht, Kampf. Level 20 – 24. Häufigkeit: 15%. Nur in Schwert.

eF-EM – Typ: Flug, Drache. Level 20 – 24. Häufigkeit: 20%.

Reißlaus – Typ: Käfer, Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 20%.

Durch Angeln:

Krebscorps – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 15%.

Kamehaps – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 30%.

Schmerbe – Typ: Wasser, Boden. Level 20 – 24. Häufigkeit: 55%.

Overworldsprite:

Pottrott – Typ: Käfer, Normal. Level 20 – 24. Häufigkeit: 5%.

Kamehaps – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 5%.

eF-EM – Typ: Flug, Drache. Level 20 – 24. Häufigkeit: 10%.

Glibunkel – Typ: Gift, Kampf. Level 20 – 24. Häufigkeit: 15%. Nur in Schild.

Zurrokex – Typ: Unlicht, Kampf. Level 20 – 24. Häufigkeit: 15%. Nur in Schwert.

Bithora – Typ: Gestein, Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 15%. Nur in Schwert.

Reißlaus – Typ: Käfer, Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 25%.

Schalellos (Östliches Meer) – Typ: Wasser. Level 20 – 24. Häufigkeit: 25%.

Außerdem findet ihr in der Mine ein Kamalm (Wasser, Gestein), das ihr fangen könnt, ebenfalls auf Level 24. Habt ihr das Ende der Mine erreicht, trefft ihr schließlich auf Arenaleiter Kabu, der gerade eine Auseinandersetzung mit Team Yell hat. Wartet das Gespräch mit Kabu ab und euer Charakter verlässt im Anschluss automatisch die Mine.

„Wenn ihr die Mine verlasst und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engine City.“

Hinweis: Wir aktualisieren diese Komplettlösung zu „Pokémon Schwert und Schild“ fortwährend und werden diese zudem nach und nach durch entsprechende Guides erweitern. Kommt also gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn ihr Hilfe oder Tipps benötigt.