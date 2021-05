Pokémon Schwert und Schild: – Fairballey, Route 7 und Route 8 – Feen-Orden von Arenaleiterin Papella – Lösung 8

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Nachdem ihr in Pokémon Schwert und Schild die Antike Stätte und den Wirrschein-Wald hinter euch gelassen habt, kommt ihr in Fairballey an, wo ihr euch Papella für den Feen-Orden stellen könnt. Außerdem erfahrt ihr in diesem Ausschnitt unserer Komplettlösung, wie ihr die Route 7 und Route 8 erfolgreich meistert.

Fairballey und der Feen-Orden

Sobald ihr den Wirrschein-Wald hinter euch gebracht habt, erreicht ihr den kleinen Ort Fairballey. Hier findet ihr das obligatorische Pokémon-Center und natürlich das hiesige Stadion, wo ihr euch der nächsten Arena-Challenge stellen könnt. Außerdem findet ihr im ersten Haus von Fairballey Frank, den Empfänger für den vergilbten Brief, den ihr in Claw-City erhalten habt. Zusätzlich gibt es im Stadion ein Poké-Kind, das sein Maskabar gegen ein Makabaja tauschen würde. Im Stadion trefft ihr ebenfalls erneut auf Mary, die euch ihre Ligakarte schenkt.

Wahlschal – Erhaltet ihr von Frank, nachdem ihr ihm den vergilbten Brief überreicht habt.

2x Riesenpilze – Zwischen den ersten beiden Häusern, glitzernder Gegenstand beim leuchtenden Pilz.

TM42 (Vergeltung) – Erhaltet ihr von der alten Dame in dem zweiten Haus, aber erst, wenn ihr den Geister-, beziehungsweise Kampf-Orden erhalten habt.

Evolith – Sprecht in dem zweiten Haus, wo ihr auch TM42 erhalten könnt, mit Pokémon-Züchterin Nadine und besiegt diese im Kampf.

TM21 (Erholung) – Liegt nordöstlich des Pokémon-Center. Lauft hinter dem Center vorbei nach rechts und ihr findet einen gelben Pokéball.

Duftpilz – Unterhalb von TM21, neben dem Pokémon-Center.

Sympaball – Erhaltet ihr im Stadion von Ballduin.

Arenaleiterin Papella besiegen: So erhaltet ihr den Feen-Orden in Pokémon Schwert & Schild

In Fairballey könnt ihr den Feen-Orden erhalten, aber erst, wenn ihr Arenaleiterin Papella im Zweikampf besiegt habt. In unserem separaten Guide erklären wir euch ganz genau, wie ihr das anstellt. Die Pokémon von Papella sind alle vom Typ Fee, doch lediglich Pokusan hat nur diesen einen Typ. Die anderen drei Kämpfer dieser Arenaleiterin haben die Zweittypen Flug, Stahl und Gift. Ihr tätet also gut daran, wenigstens ein Pokémon vom Typ Stahl dabei zu haben.

Route 7 in Pokémon Schwert und Schild

Habt ihr die alte Dame in ihrem eigenen Spiel geschlagen, verlasst das Stadion wieder und sprecht dort noch einmal mit Papella. Ihr könnt ihr Einladung zu einer gemeinsamen reise annehmen, wodurch ihr direkt in Claw City landet, von wo aus ihr eure Reise sowieso weiterführen müsst. Folgt der Arenaleiterin von Fairballey in die Stadt hinein und nähert euch Betys im Zentrum. Wartet das Gespräch ab und begebt euch dann zu Route 7, die wiederum nach Circhester führt. Verlasst dafür Claw City nach Osten heraus.

Bevor ihr euch jedoch frei auf Route 7 bewegen könnt, müsst ihr erneut euren freund und Rivalen Hop in einem Zweikampf besiegen. Hop setzt dieses Mal fünf Pokémon ein und beginnt den Kampf mit einem Trombork (Level 34). Dieses Wesen ist vom Typ Geist und Pflanze, entsprechend also anfällig für Attacken vom Typ Feuer, Eis, Flug, Geist und Unlicht. Pflanze, Wasser, Elektro und Boden richten nur halbierten Schaden an, Normal und Kampf gar keinen Schaden.

Das zweite Pokémon von Hops ist ein Relaxo (Level 35). Es ist anfällig gegenüber dem Typ Kampf, erleidet jedoch keinen Schaden durch Geist. Es folgt ein Level-34-Furnifraß vom Typ Feuer. Bekämpft es mit Wasser, Boden oder Gestein. Die folgenden Typen richten nur halben Schaden an: Pflanze, Feuer, Eis, Käfer, Stahl, Fee. Das Bellektro (Level 35, Typ: Elektro) erledigt ihr leicht mit Boden-Attacken. Verzichtet jedoch auf Elektro, Flug und Stahl.

Das letzte Pokémon ist sein Starter, welchen ihr wie immer mit eurem eigenen Starter oder einem Pokémon vom gleichen Typ wie euer Starter bekämpft. Habt ihr Hop besiegt, wird dieser vorausgehen und ihr könnt endlich Pokémon auf Route 7 fangen. Folgend eine Liste mit allen Monstern, die ihr hier finden könnt.

Branawarz – Typ: Wasser, Boden. Level 36 – 40. Häufigkeit: 5% (bei normalen Wetter), 10% (bei allen anderen Wetterphänomenen).

Schnuthelm – Typ: Käfer. Level 36 – 40. Häufigkeit: 5% (ST), 25% (SD). Werte bei normalen Wetter.

Schnuthelm – Typ: Käfer. Level 36 – 40. Häufigkeit: 5% (ST), 20% (SD). Werte bei allen anderen Wetterphänomenen.

Psiaugon (weiblich) – Typ: Psycho. Level 36 – 40. Häufigkeit: 10%. Nur in Schild.

Psiaugon (männlich) – Typ: Psycho. Level 36 – 40. Häufigkeit: 10%. Nur in Schwert.

Kleopardy – Typ: Unlicht. Level 36 – 40. Häufigkeit: 10%.

Krarmor – Typ: Flug, Stahl. Level 36 – 40. Häufigkeit: 20%.

Laukaps – Typ: Käfer. Level 36 – 40. Häufigkeit: 25% (ST), 5% (SD). Werte bei normalen Wetter.

Laukaps – Typ: Käfer. Level 36 – 40. Häufigkeit: 20% (ST), 5% (SD). Werte bei allen anderen Wetterphänomenen.

Toxel – Typ: Elektro, Gift. Level 36 – 40. Häufigkeit: 25%.

Overworldsprite:

Morpeko – Typ: Elektro, Unlicht. Level 37 – 41. Häufigkeit: 5%.

Iscalar – Typ: Unlicht, Psycho. Level 37 – 41. Häufigkeit: 10%.

Kleoparda – Typ: Unlicht. Level 37 – 41. Häufigkeit: 15%.

Voltula – Typ: Käfer, Elektro. Level 37 – 41. Häufigkeit: 20%.

Gaunux – Typ: Unlicht. Level 37 – 41. Häufigkeit: 20%.

Mauzinger – Typ: Stahl. Level 37 – 41. Häufigkeit: 30%.

Auf Route 7 erwarten euch 2 andere Trainer, deren Pokémon einen Level von 35 bis 36 haben. Ihr könnt zu diesem Zeitpunkt nur einen Teil dieser Route erkunden, das Team Yell den Weg nach Osten blockiert. Außerdem könnt ihr die folgenden Items finden:

Äther – Direkt zu Beginn von Route 7, hinter der Brücke. Glitzerndes Objekt hinter einem kleinen Stein.

Duftpilz – Neben dem ersten Grasfeld, liegt als glitzerndes Objekt unter einem Baum.

3x Flottbälle – Bei der rechten Grasfläche, kurz vor dem Tunnel in Richtung Route 8.

Route 8 in Pokémon Schwert und Schild

Habt ihr Route 7 hinter euch gelassen, gelangt ihr direkt auf Route 8. Hier stellen sich euch insgesamt fünf andere Trainer in den Weg, deren Pokémon ein Level von 36 bis 37 haben. Und natürlich gibt es wieder eine große Zahl an Items, die ihr auf eurem Weg auflesen könnt. Folgend eine Liste aller Gegenstände, die ihr auf Route 8 entdecken könnt und wo sich diese genau befinden.

Leuchtstein – Liegt südlich von Ärztin Romina.

3x X-Verteidigung – Versteckter Gegenstand. Liegt nordöstlich von Ärztin Romina, gegenüber der Treppe.

TM96 (Schmalhorn) – Liegt direkt hinter dem roten Schild. Ihr erreicht den Bereich über eine Leiter, die ihr östlich des Objekts findet.

3x Hypertrank – Liegt zentral der Route, in einem kleinen Bereich, der über zwei Leitern mit dem restlichen Pfad verbunden ist. Hier kommt ihr automatisch vorbei.

Elixier – Verstecktes Item. Liegt östlich, neben einer Schubkarre, angrenzend an ein Grasfeld.

3x Luxusball – Liegt östlich des Ortes, wo ihr das erste Mal Legios begegnet.

Feentafel – Liegt südlich des Ortes, wo ihr das erste Mal Legios begegnet.

Top-Beleber – Liegt im Südwesten des Ortes, wo ihr das erste Mal Legios begegnet.

Riesennugget – Verstecktes Item. Liegt nördlich von Backpackerin Millie. Diese Trainerin läuft im Nordwesten die Treppe auf und ab.

King-Stein – Liegt südöstlich von Musiker Julien. Dort, wo ihr das zweite Mal einem Legios begegnet.

Nugget – Verstecktes Item. Liegt ebenfalls südöstlich von Musiker Julien. Dort, wo ihr das zweite Mal einem Legios begegnet.

TM43 – Liegt hinter der Mauer, westlich des Castellith-Verstecks.

Feldbeschichtung – Liegt östlich von Lisas Poké-Camp.

2x Sternenstück – Verstecktes Item. Liegt im hohen Gras hinter der Brücke, auf dem Dampfschwaden-Pfad.

Und natürlich gibt es auf Route 8 auch allerleich interessante Pokémon, die ihr finden und fangen könnt. Das Kampf-Pokémon Legios taucht im hohen Gras zwar nur äußerst selten auf, dafür gibt es insgesamt zwei Orte, an denen ihr Legios standardmäßig antreffen könnt. In diesen Bereichen läuft es von Tunnel zu Tunnel und kann von euch abgefangen und bekämpft werden.

Pokémon im hohen Gras:

Legios – Typ: Kampf. Level 38 – 40. Häufigkeit: 2%

Piondragi – Typ: Gift, Unlicht. Level 38 – 40. Häufigkeit: 5%%.

Hippoterus – Typ: Boden. Level 38 – 40. Häufigkeit: 8%.

Bronzong Typ: Stahl, Psycho. Level 38 – 40. Häufigkeit: 10%.

Alpollo – Typ: Geist, Gift. Level 38 – 40. Häufigkeit: 10%.

Zwirrklop – Typ: Geist. Level 38 – 40. Häufigkeit: 15%.

Rihorn – Typ: Boden, Gestein. Level 38 – 40. Häufigkeit: 20%.

Sanaconda – Typ: Boden. Level 38 – 40. Häufigkeit: 30%.

Overworldsprite:

Lunastein – Typ: Gestein, Psycho. Level 39 – 41. Häufigkeit: 5%. Nur in Schild.

Sonnfel – Typ: Gestein, Psycho. Level 39 – 41. Häufigkeit: 5%. Nur in Schwert.

Togedemaru – Typ: Elektro, Stahl. Level 39 – 41. Häufigkeit: 5%.

Skallyk – Typ: Unlicht, Flug. Level 39 – 41. Häufigkeit: 10%.

Geronimatz – Typ: Normal, Flug. Level 39 – 41. Häufigkeit: 10%.

Sedimantur – Typ: Gestein. Level 39 – 41. Häufigkeit: 10% (ST), 25% (SD).

Gladiantri – Typ: Unlicht, Stahl. Level 39 – 41. Häufigkeit: 20%.

Strepoli – Typ: Kampf. Level 39 – 41. Häufigkeit: 25% (ST), 10% (SD).

Golbit – Typ: Boden, Geist. Level 39 – 41. Häufigkeit: 25%.