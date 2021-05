Pokémon Schwert und Schild: Engine City, Route 3 & Galar-Mine 1 – Kampf gegen Trainer Betys – Lösung 3

Habt ihr in Pokémon Schwert und Schild Route 2 und die Naturzone hinter euch gebracht, geht es weiter in Engine City, bevor ihr schließlich auf Route 3 weitermarschiert. In diesem Teil der Lösung lest ihr zudem alles Wichtige über die Galar-Mine 1.

Pokémon Schwert und Schild: Engine City

Sobald ihr also genug von der Naturzone habt, geht ganz nach Norden und erklimmt dort die große Treppe, um nach Engine City zu gelangen. In diesem großen Ort findet ihr das Engine-Stadion, ein Pokémon-Center, eine Boutique, einen Friseursalon, das Knopi Inn, den Engine-City-Bahnhof, einen Uniformladen und natürlich jede Menge Items zum Aufsammeln, die wir euch folgend auflisten. Ihr könnt in Engine-City insgesamt vier Pokémon finden, drei durch Angeln, eines durch Tausch.

Raffel – Typ: Normal. Kann im Pokémon-Center gegen ein Scoppel getauscht werden.

Karpador – Typ: Wasser. Level 7 – 11. Muss geangelt werden.

Kamehaps – Typ: Wasser. Level 7 – 11. Muss geangelt werden.

Schmerbe – Typ: Wasser, Boden. Level 7 – 11. Muss geangelt werden.

Die Eröffnungsfeier

Trefft euch nun vor dem Pokémon-Center mit Sania und diese erklärt euch den Rotom-Terminal, kurz Rotomina. Außerdem erhaltet ihr nun eure Ligakarte, die ihr jederzeit individualisieren könnt. Heilt nun eure Pokémon, sucht gegebenenfalls den Händler auf und kehrt dann auf die Straße zurück, wo euch Sania alles Wissenswerte über die Stadt verrät.

Sobald ihr das Gespräch hinter euch gebracht habt, könnt ihr euch relativ frei in Engine City bewegen und die Stadt erkunden. Folgend findet ihr eine Liste aller Items, die ihr in der Stadt finden und aufsammeln könnt:

TP13 (Energiefokus) – Mittlere Stadtebene: Erhaltet ihr von einem NPC. Dieser steht auf dem Hauptweg, auf der linken Seite, direkt vor einem Plattenladen.

Wundersaat – Mittlere Stadtebene: Liegt am nördlichen Ende des Hauptwegs, vor dem Lift von Delion.

2x Para-Heiler – Mittlere Stadtebene: Glitzerndes Objekt am Ende des Hauptwegs, rechts beim Geländer.

Supertrank – Mittlere Stadtebene: Glitzerndes Objekt am linken Brückenpfeiler, entlang des Hauptwegs.

Top-Ohrenstöpsel – Mittlere Stadtebene: Erhaltet ihr von einem NPC, am nördlichen Ende des Hauptwegs, rechte Seite.

Nugget – Untere Stadtebene: Liegt in einem Pokéball, nordwestlich des Pokémon-Centers.

Pokéball – Untere Stadtebene: Glitzerndes Objekt in einem Mülleimer, södöstlich des Pokémon-Centers.

TM02 (Zahltag) – Untere Stadtebene: Am unteren Ende der Treppe, südlich von Knospi-Inn.

3x Superball – untere Stadtebene: Südwestlich des linken Lifts.

Pokéball – Obere Stadtebene: Erhaltet ihr von Ballduin vor dem Engine-Stadion.

Halsspray – Obere Stadtebene: Erhaltet ihr von einem Jungen westlich des Knospi Inn, nachdem das Picochilla zurückgekehrt ist.

3x Feuerheiler – Obere Stadtebene: Hinter dem linken Brunnen des Engine-Stadion, dort, wo sich das Picochilla versteckt.

Schutz – Obere Stadtebene: Glitzerndes Objekt vor dem rechten Brunnden des Engine-Stadions.

Sternenstück – Obere Stadtebene: Befindet sich im Knospi Inn. Erhaltet ihr von einem Mann im ganz linken Hotelzimmer im Obergeschoss.

Seidenschal – Obere Stadtebene: Südwestlich des Jungen und seinem Picochilla.

Poképuppe – Obere Stadtebene: Glitzerndes Objekt südöstlich des Pokémon-Centers.

Euer nächstes Ziel befindet sich, sofern ihr denn soweit seid, im Engine-Stadion. Lauft dafür auf der mittleren Stadtebene den Hauptweg nach Norden entlang, bis ihr den großen, dampfbetriebenen Fahrstuhl fast erreicht habt. Nun wird Delion auftauchen und euch ein Stück Holzkohle geben. Fahrt anschließend nach oben, sprecht direkt vor dem Stadion mit Hop und folgt ihm dann hinein. Eure Anmeldung läuft ab diesem Zeitpunkt automatisch ab.

Habt ihr die Anmeldung hinter euch gebracht, folgt Hop nach draußen und sucht das Hotel auf, Knospi Inn. Lauft dafür einfach nur die Straße links hinunter, bis euch der Mitarbeiter der Pokémon-Liga den Eingang zeigt. Geht hinein und folgt abermals den Ereignissen. Nun geht es die Treppe hinauf, zum Tresen, wo ihr Team Yell ansprecht und in ihre Schranken weist. Besiegt dafür einfach nach und nach alle Mitglieder der Gang, deren Pokémon nach dem harten Training in der Naturzone keine Gegner mehr darstellen sollten.

Nach eurem Sieg und der ersten Begegnung mit Mary könnt ihr endlich in das Hotel einchecken. Es startet automatisch ein neuer Tag und ihr müsst zum Engine-Stadion zurückkehren. Lauft dorthin, um an der Eröffnungszeremonie teilzunehmen. Hier könnt ihr einen ersten Blick auf die Arenaleiter werfen. Sollte euch eure Uniform nicht gefallen, bedenkt, dass es in der Stadt einen Uniformladen gibt.

Route 3

Habt ihr in der großen Stadt alles erledigt und wollt weiterziehen, lauft die Straße auf der oberen ebene nach Westen, wo ihr schließlich auf Hop trefft. Wie immer hat euer Kumpel nichts anderes zu tun und besteht auf einen Trainingskampf. Er setzt wieder zu Beginn Wolly ein, weswegen ihr mit Pokémon vom Typ Kampf im Vorteil seid. Gegen Hops Starter-Pokémon setzt ihr euer Eigenes ein, was von Natur aus dem eures Rivalen überlegen ist.

Gegen das Flug-Pokémon Meikro, welches vom Typ Flug ist, setzt ihr auf Elektro-, Eis-, oder Gestein-Pokémon. Habt ihr Hop besiegt, erhaltet ihr seine Ligakarte und könnt eure Reise über Route 3 wieder aufnehmen. Hier stellen sich euch insgesamt sechs Trainer in den Weg, deren Pokémon sich allesamt zwischen Level 12 und 14 befinden. Außerdem könnt ihr auf der Route folgende Items finden:

Riesenpilz – Verstecktes item. Liegt direkt neben dem blauen Route-3-Schild vor dem Baum.

3x Heilball – Nahe des Eingangs zu Engine City, liegt beim hohen Gras (Nördlich).

Feuerheiler – Verstecktes Item. Liegt nach dem „Tipps für Trainer“-Schild.

Fluchtseil – Automatisch nachdem ihr mit Sania gesprochen habt.

Beleber – Verstecktes Item in der Nähe wo ihr Sania getroffen habt.

TM37 (Prügler) – Nahe des Beerenbaums.

Amrenabeere – Bekommt ihr von dem Mädchen nahe des Zeltes überreicht.

Supertrank – Nahe des Eingangs nach Galar-Mine 1.

2x X-Verteidigung – Verstecktes Item. Zwischen den beiden Steinen, neben dem Eingang zu Galar-Mine 1.

TM54 – Auf dem Berg, den ihr über Galar-Mine 1 erreichen könnt.

Ihr könnt auf Route 3 zudem drei verschiedene Arten von Pokémon fangen. Solche, die sich im hohen Gras aufhalten. Müll, der kurz vor dem Eingang zur Mine herumstreift. Und zwei Pokémon, die ihr aus dem hiesigen Beerenbaum herausschütteln müsst. In der folgenden Liste findet ihr alle Pokémon auf Route 3, ihrer Häufigkeit nach oben hin geordnet.

Müll:

Unratütox – Typ: Gift. Level 10 – 13. Häufigkeit: 1%.

Klonkett – Typ: Gestein. Level 10 – 13. Häufigkeit: 99%.

Baum schütteln:

Kikugi – Typ: Pflanze. Level 8 – 13. Häufigkeit: 20%.

Raffel – Typ: Normal. Level 8 – 13. Häufigkeit: 80%

Im hohen Gras:

Thermopod – Typ: Feuer, Käfer. Level 8 – 13. Häufigkeit: 1%.

Klikk – Typ: Stahl. Level 8 – 13. Häufigkeit: 9%.

Pampuli – Typ: Boden. Level 8 – 13. Häufigkeit: 15%.

Pam-Pam – Typ: Kampf. Level 8 – 13. Häufigkeit: 20%.

Machollo – Typ: Kampf. Level 8 – 13. Häufigkeit: 20%.

Meikro – Typ: Flug. Level 8 – 13. Häufigkeit: 35%.

Overworldsprite:

Rabauz – Typ: Kampf. Level 10 – 14. Häufigkeit: 2%.

Unratütox – Typ: Gift. Level 10 – 14. Häufigkeit: 5%.

Skunkaph – Typ: Gift, Unlicht. Level 10 – 14. Häufigkeit: 10%.

Fukano – Typ: Feuer. Level 10 – 14. Häufigkeit: 15%. Nur Schild.

Vulpix – Typ: Feuer. Level 10 – 14. Häufigkeit: 15. Nur Schwert.

Cottini – Typ: Pflanze. Level 10 – 14. Häufigkeit: 30%.

Zigzachs (Galar-Form) – Typ: Unlicht, Normal. Level 10 – 14. Häufigkeit: 38%.

Galar-Mine 1

Habt ihr Route 3 hinter euch gelassen, könnt ihr eure Pokémon bei dem NPC vor der Mine heilen lassen. In Galar-Mine 1 findet ihr insgesamt vier andere Trainer, die sich euch mit Freuden in den Weg stellen. Ihre Pokémon sind zwischen Level 14 und 15. Außerdem könnt ihr in dieser Mine insgesamt zehn Items finden und an euch nehmen. Wir listen entsprechende Gegenstände folgend auf und verraten euch, wo ihr sie finden könnt.

Sternenstück – Verstecktes Item. Bei der Lore voller Edelsteine.

Beleber – Verstecktes Item. Bei der Lore nahe von Arbeiter Dirk.

3x Superball – Auf der erhöhten Plattform südlich von Arbeiter Dirk.

Sternenstaub – Verstecktes Item. Westlich von Arbeiterin Larissa.

TM26 – Westlich von Arbeiterin Larissa.

Granitstein – Liegt in der Nähe von Arbeiterin Louisa.

Plateauschuhe – Liegen in der Nähe von Arbeiter Emil.

Beleber – Verstecktes Item. Ebenfalls in der Nähe von Arbeiter Emil.

2x Supertrank – Direkt neben der Gleisstrecke.

Sternenstaub – Neben dem Ausgang in Richtung Route 4.

Außerdem gibt es in der Galar-Mine 1 einige interessante Pokémon zu fangen. In der folgenden Liste könnt ihr einsehen, welche Pokémon es hier zu fangen gibt, wie Wahrscheinlich es ist, dass sie auftauchen werden und welchem Typ sie angehören.

In der Mine:

Fleknoil – Typ: Psycho, Flug. Level 11 – 15. Häufigkeit: 10%.

Rotomurf – Typ: Boden. Level 11 – 15. Häufigkeit: 10%.

Digda – Typ: Boden. Level 11 – 15. Häufigkeit: 15%.

Klonkett – Typ: Gestein. Level 11 – 15. Häufigkeit: 30%.

Praktibalk – Typ: Kampf. Level 11 – 15. Häufigkeit: 30% (ST), 5% (SD).

Kiesling – Typ: Gestein. Level: 11 – 15. Häufigkeit: 5% (ST), 30% (SD).

Overworldsprite:

Rotomurf – Typ: Boden. Level 11 – 14. Häufigkeit: 10%.

Digda – Typ: Boden. Level 11 – 14. Häufigkeit: 10%.

Fleknoil – Typ: Psycho, Flug. Level 11 – 14. Häufigkeit: 15%.

Praktibalk – Typ: Kampf. Level 11 – 14. Häufigkeit: 25% (ST), 5% (SD).

Kiesling – Typ: Gestein. Level: 11 – 14. Häufigkeit: 5% (ST), 25% (SD).

Klonkett – Typ: Gestein. Level 11 – 14. Häufigkeit: 35%.

Pokémon-Trainer Betys

Habt ihr das ende der Mine erreicht, begegnet ihr Pokémon-Trainer Betys. Euer Gegenspieler wird euch nicht passieren lassen, ohne dass ihr ihn in einem Kampf besiegt habt. Stellt sicher, dass ihr seinem Team gewachsen seid, dass aus Pokémon zwischen Level 13 und 16 besteht. Monozyto ist vom Typ Psycho, sollte also von Käfer, Geist oder Unlicht bekämpft werden. Das Gleiche gilt für Mollimorba und schließlich Brimova. Meidet es mit Pokémon vom Typ Kampf oder Psycho anzutreten.