Pokémon Schwert und Schild: – Claw City, Route 6, Wirrschein-Wald – Geister- oder Kampf-Orden – Lösung 7

Nachdem ihr in Pokémon Schwert und Schild den Feuer-Orden von Kabu in die Tasche gesteckt habt und in der Naturzone, Akt II einige neue Pokémon fangen konntet, saust ihr weiter Richtung Claw City, bevor es über Route 6 zu Passbeck weiter geht. Zudem erfahrt ihr in dieser Lösung, alles Wissenswerte über den Wirrschein-Wald.

Pokémon Schwert und Schild: Claw City

Willkommen in Claw City, einer Stadt, deren Gründung bis ins Mittelalter zurückreicht. Sobald ihr den nördlichen Teil der Naturzone hinter euch gebracht habt, könnt ihr die imposante Stadt betreten, nachdem ihr der Wache vor Ort eure drei Orden gezeigt habt. Nach eurer Ankunft solltet ihr zuerst zu Bety und Rose aufschließen und euch mit dem Grüppchen unterhalten. Danach habt ihr Zeit, die vielen verschiedenen Läden und Häuser zu besuchen und natürlich um eine Vielzahl an Items aufzulesen.

Muskelband – Liegt beim Kampffeld, unterhalb des Pokémon-Centers.

2x Hypertrank – Liegt bei dem Kind und dem Mann, die mit einem eF-eM spielen.

Superschutz – Glitzerndes Item. Liegt versteckt neben dem Kind und dem Mann, die mit einem eF-eM spielen.

Schlaubrille – Liegt neben der Pokéball-Statue, im rechten hinteren Teil der Stadt.

Zucker-Erdbeere – Verstecktes Item. Liegt ebenfalls bei besagter Pokéball-Statue.

Sonderbonbon – Verstecktes Item. Liegt hinter der gleichen Pokéball-Statue, bei welcher ihr auch die Schlaubrille und das Sonderbonbon gefunden habt.

Angriffsplus – Vom zentralen Pokémon-Center aus lauft ihr nach Osten. Auf der nördlichen Straßenseite, direkt am Mauerwerks, liegt dieses Item (glitzernd).

2x X-Angriff – Liegt versteckt links des westlichen Pokémon-Centers.

Fokusgurt – Erhaltet ihr für den Sieg über Mister Fokus, welcher sich in dem Haus links vom zentralen PokémonCenter befindet.

Sanftglocke – Erhaltet ihr von einer Frau im Haus rechts des zentralen Pokémon-Centers.

Heißbrocken – Rechts vom zentralen Pokémon-Center findet ihr in einem Haus einen Mann, der jeden Tag über anderes Wetter spricht. Hört ihm zu und ihr erhaltet einen von vier Gegenständen.

Glattbrocken – Rechts vom zentralen Pokémon-Center findet ihr in einem Haus einen Mann, der jeden Tag über anderes Wetter spricht. Hört ihm zu und ihr erhaltet einen von vier Gegenständen.

Eisbrocken – Rechts vom zentralen Pokémon-Center findet ihr in einem Haus einen Mann, der jeden Tag über anderes Wetter spricht. Hört ihm zu und ihr erhaltet einen von vier Gegenständen.

Nassbrocken – Rechts vom zentralen Pokémon-Center findet ihr in einem Haus einen Mann, der jeden Tag über anderes Wetter spricht. Hört ihm zu und ihr erhaltet einen von vier Gegenständen.

Vergilbter Brief – Erhaltet ihr von einem Mädchen nahe der Pokéball-Statue, im hinteren rechten Teil der Stadt. Der Empfänger heißt Frank und lebt in Fairballey.

Levelball – Erhaltet ihr im Stadion von Ballduin.

Beleber – Erhaltet ihr von Sania in der Schatzkammer.

T29 (Charme) – Liegt im Auenbereich bei den Treppen der Schatzkammer, die ins obere Stockwerk führen.

Folgt nun Präsident Rose nach Norden, über die ausgefahrene Zugbrücke, hinein in das Stadion. Nach einem kurzen Gespräch mit Rose verlasst ihr das Stadion wieder und biegt beim Pokémon-Center nach links ab, wo ihr auf Delion trefft. Ab jetzt könnt ihr nach Westen laufen, wo ihr hinter dem Pokémon-Center die Schatzkammer findet, wo Roy bereits auf euch wartet. Sprecht mit dem Arenaleiter und ihr erhaltet im Verlauf der Unterhaltung seine Ligakarte.

Lauft nun links die Treppe hinauf, wo es zur Schatzkammer geht und vergesst nicht, direkt vor dem Eingang der Kammer, versteckt hinter den Zinnen, den gelben Pokéball aufzusammeln, der TM29 (Charme) enthält. Betretet nun endlich die Schatzkammer selbst und schaut euch dort die Wandteppiche an, die die Geschichte der Galar-Region erzählen. Ihr erhaltet von Sania noch 2x Beleber und könnt den Ort dann wieder verlassen.

Route 6

Euer neues Ziel liegt nun im Westen, in Passbeck. Doch dafür müsst ihr zuvor Route 6 durchqueren. Verlasst Claw City nach Westen und macht euch bereit, auf 6 Trainer zu treffen, die Pokémon von Level 29 bis 31 einsetzen. Auß0erdem findet ihr hier, teils versteckt im hohen Gras, teils sichtbar unterwegs (Overworldsprite), einige interessante Pokémon, die ihr bekämpfen und fangen könnt. Folgend die Liste aller Miniaturmonster, die auf Route 6 anzutreffen sind.

Im hohen Gras:

Resladero – Typ: Kampf, Flug. Level 28 – 30. Häufigkeit: 2%.

Qurtel – Typ: Feuer. Level 29 – 33. Häufigkeit: 5%.

Furnifraß – Typ: Feuer. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5% (ST), 20% (SD).

Fermicula – Typ: Käfer, Stahl. Level 28 30. Häufigkeit: 20% (ST), 5% (SD).

Hippopotas – Typ: Boden. Level 29 – 33. Häufigkeit: 10%.

Pionskora – Typ: Gift, Käfer. Level 29 – 33. Häufigkeit: 10%.

Zwirrlicht – Typ: Geist. Level 29 – 33. Häufigkeit: 18%.

Salanga – Typ: Boden. Level 28 – 30. Häufigkeit: 30%.

Overworldsprite:

Milza – Typ: Drache. Level 29 – 33. Häufigkeit: 1% (SD), 5% (ST).

Knacklion – Typ: Boden. Level 29 – 33. Häufigkeit: 5% (SD), 1% (ST).

Maracamba – Typ: Pflanze. Level 29 – 33. Häufigkeit: 10%.

Digdri – Typ: Boden. Level 29 – 33. Häufigkeit: 20%.

Eguana – Typ: Elektro, Normal. Level 29 – 33. Häufigkeit: 29%.

Makabaja – Typ: Boden, Geist. Level 29 – 33. Häufigkeit: 35%.

Durch Angeln:

Goldini – Typ: Wasser. Level 28 – 30. Häufigkeit: 10%.

Kamalm – Typ: Wasser, Gestein. Level 28 – 30. Häufigkeit: 20%.

Karpador – Typ: Wasser. Level 28 – 30. Häufigkeit: 70%.

Wenn ihr Route 6 betreten wollt, wie könnte es auch anders sein, stellt sich euch Team Yell in den Weg und bricht einen Streit vom Zaun. Euer erster Gegner setzt zum einen auf ein Skunkapuh (Gift, Unlicht), das ihr mit Boden-Attacken leicht bezwingen könnt. Verzichtet jedoch auf Pokémon vom Typ Pflanze, Gift, Geist und Unlicht und vor allen Dingen auf Psycho, das letzterer Typ keinen Schaden bewirkt. Zum anderen setzt der Rüpel ein Geradaks, also Normal und Unlicht. Mit Kampf richtet ihr vierfachen Schaden an, mit Psycho und Geist gar keinen.

Gegner #2 hat lediglich ein Kleoparda dabei, welches vom Typ her Unlicht ist. Mit Attacken vom Typ Kampf, Käfer und Fee richtet ihr doppelten Schaden an, mit Geist und Unlicht lediglich Halben und mit Psycho gar keinen. Nach dem Kampf trefft ihr auf Papella und erhaltet von der alten Dame ihre Ligakarte. Außerdem findet ihr folgend eine Liste der Items, die ihr auf Route 6 finden könnt.

„Ach, Mann … Ich kann´s immer noch nicht fassen, das Betys mich so fertiggemacht hat … Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann …“

Außerdem könnt ihr an diesem Ort die folgenden Items finden:

3x Hyperbälle – Südlich des ersten Grasfelds, liegt in einem roten Pokéball.

2x Steinknochen – Klettert ganz nach oben und sucht Model Janet auf. Links von ihr liegen diese Items als glitzernder Gegenstand.

TM30 (Stahlflügel) – Klettert die westlichen leitern bis ganz nach oben und lauft auf dem Plateau nach Osten, wo ihr einen weiteren Pfad findet. Unterhalb des Grasfelds liegt diese TM in einem gelben Pokéball.

Sonderbonbon – Über den gleichen Weg zu erreichen wie die TM30. Klettert im oberen, östlichen Bereich die Leiter nach unten, zu dem Tümpel, und ihr findet dieses Objekt.

2x Fischfossilien – Auf der obersten Eben, südlich des PokéCamps von Nicki.

TM15 (Schaufler) – Liegt direkt neben dem PokéCamp von Nicki, in einem gelben Pokéball.

Passbeck

Sobald ihr Route 6 hinter euch gelassen habt, erreicht ihr das Örtchen Passbeck, das über ein Pokémon-Center, einen Raritätenstand, die Antike Stätte und das Passbeck-Stadion verfügt. In diesem Ort könnt ihr mehrere Geschenke und Fundstücke auflesen, welche genau, erklären wir in der folgenden Liste. Außerdem könnt ihr in Passbeck gegen den hiesigen Arenaleiter kämpfen.

2x Kapseln X-Sp.-Ang. – Lauft vom Center aus links über den Platz. Glitzerndes Objekt bei den Säcken.

TM74 (Giftschock) – Klettert die Leiter im Westen der Stadt hoch und ihr findet diese TM auf dem Dach.

Metallmantel – Findet ihr auf dem gleichen Dach wie TM47. Zugang über die Leiter im Westen.

Finsterstein – Liegt direkt hinter dem Pokémon-Center.

3x Steinknochen – Kletter beim westlichen Platz die Leiter nach unten und folgt dort dem Weg. Die Steinknochen liegen bei den drei Säcken.

Beulenhelm – Sucht auf einer Plattform im Südwesten der Stadt danach, am gleichen Ort, wo ihr 3x Steinknochen gefunden habt.

Riesige Kanne – Klettert die Leiter nahe der Treppe zum Stadion empor und ihr findet dieses Item auf dem Dach.

Top-Beleber – Lauft vom Stadion aus nach links und folgt der Treppe nach oben. Links, bei der Säule, findet ihr den Beleber als glitzerndes Objekt.

Schwerball – Erhaltet ihr im Stadion von Ballduin, dem Maskottchen mit dem Pokéball-Kopf.

Ultraball – Erhaltet ihr nach dem Sieg über Delion, sprecht dafür mit dem Exotischen Verkäufer neben dem Maracamba.

Sobald ihr versucht, euch den Treppen in Richtung Stadion zu nähern, kommt es zu einem erneuten Kampf gegen Hop. Euer Rivale setzt dieses Mal vier Pokémon ein, angefangen mit Urgl (Flug, Wasser). Setzt auf Gestein für doppelten und auf Elektro für vierfachen Schaden. Feuer, Wasser, Kampf, Käfer und Stahl verursachen nur halbierten Schaden und Attacken vom Typ Boden gar keinen.

Sein zweiter Kämpfer ist ein Salanga, also vom Typ Boden. Setzt auf Pflanze, Wasser oder Eis, um im Vorteil zu sein, verzichtet jedoch auf Gift und Käfer und vor allen Dingen auf Elektro. Das dritte Pokémon, das Hop in den Kampf schickt, ist sein Starter. Wie immer setzt ihr an diesem Punkt auf euer eigenes Starter-Pokémon oder eines vom gleichen Typ. Feuer gegen Pflanze, Pflanze gegen Wasser und Wasser gegen Feuer.

Hops letzter Trumpf in diesem Kampf ist sein Toxel, ein Pokémon mit den Typen Elektro und Gift. Dieses Miniaturmonster kann gut mit Psycho bekämpft werden. Attacken dieser Art verursachen doppelten Schaden. Noch besser ist jedoch Boden, die sogar vierfachen Schaden anrichten. Pflanze, Elektro, Kampf, Gift, Flug, Käfer, Stahl und Fee sind nicht sonderlich effektiv. Habt ihr euren Kumpel besiegt, könnt ihr endlich in der Arena antreten.

Arenaleiterin Saida besiegen: So erhaltet ihr den Kampf-Orden in Pokémon Schwert & Schild

Je nachdem, ob ihr Schwert oder Schild spielt, bekommt ihr es nun mit Saida zu tun, die Pokémon vom Typ Kampf einsetzt. Oder mit Nio, den Arenaleiter mit den Geister-Pokémon. In unseren separaten Guides erklären wir euch genau, wie ihr den beiden Einhalt gebietet und euch den Geister-Orden, beziehungsweise den Kampf-Orden schnappt. Generell gilt natürlich, Fluch. Psycho oder Fee gegen Kampf und Geist sowie Unlicht gegen Geist.

Arenaleiter Nio besiegen: So erhaltet ihr den Geister-Orden in Pokémon Schwert & Schild

Die Antike Stätte

„Wie kann das sein …? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere …? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten … Ich bin es, der den Champ besiegen soll … Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galars anvertraut werden soll … Und trotzdem …“

Verlasst nach dem Kampf gegen den jeweiligen Arenaleiter das Stadion und sprecht mit Sania. Folgt ihr nach links, die Treppe empor, bis hin zur Antiken Stätte. Dort trefft ihr auf Betys, der gerade mit Hilfe eines Patinaraja versucht, das Wandgemälde zu zerstören. Natürlich kommt es zum Kampf und ihr müsst insgesamt vier Pokémon besiegen. Alle Kämpfer von Betys sind vom Typ Psycho und haben keine Zweittypen, setzt also auf Pokémon und Attacken vom Typ Unlicht, Käfer oder Geist, um maximalen Schaden anzurichten.

Wirrschein-Wald

Sobald ihr den Kampf gegen Betys gewonnen und euch mit Sania über die legendären Pokémon unterhalten habt, geht es weiter nach Fairballey, eine Stadt im Norden. Lauft rechts an dem Stadion vorbei und folgt dort dem Pfad, dann kommt ihr schon bald im Wirrschein-Wald an. An diesem mysteriösen ort könnt ihr eine große Zahl an Pokémon finden und fangen. Es folgt die Liste aller Pokémon, die ihm hohen Gras und als Overworldsprite entdeckt werden können. Achtet darauf, dass manche Pokémon nur in Schild und andere nur in Schwert vorkommen.

Im hohen Gras:

Fatalitee – Typ: Geist. Level 34 – 36. Häufigkeit: 1%.

Servol – Typ: Psycho, Normal. Level 34 – 36. Häufigkeit: 5%. Männlich nur in Schwert, weiblich nur in Schild.

Kommandutan – Typ: Normal, Psycho. Level 34 – 36. Häufigkeit: 9%. Nur in Schild.

Quartermal – Typ: Kampf. Level 34 – 36. Häufigkeit: 9%. Nur in Schwert.

Parfi – Typ: Fee. Level 34 – 36. Häufigkeit: 10%. Nur in Schild.

Flauschling – Typ: Fee. Level 34 – 36. Häufigkeit: 10%. Nur in Schwert.

Paragoni – Typ: Geist, Pflanze. Level 34 – 36. Häufigkeit: 10%.

Brimano – Typ: Psycho. Level 34 – 36. Häufigkeit: 15% (ST), 10% (SD).

Ponita (Galar-Form) – Typ: Psycho. Level 34 – 36. Häufigkeit: 10%. Nur in Schild.

Lamellux – Typ: Pflanze, Fee. Level 34 – 36. Häufigkeit: 20% (ST), 15% (SD).

Pelzebub – Typ: Unlicht, Fee. Level 34 – 36. Häufigkeit: 20%.

Overworldsprite:

Fatalitee – Typ: Geist. Level 34 – 36 (ST), 34 – 37 (SD). Häufigkeit: 1% – 10%.

Kommandutan – Typ: Normal, Psycho. Level 34 – 37. Häufigkeit: 4%. Nur in Schild.

Quartermal – Typ: Kampf. Level 34 – 37. Häufigkeit: 4%. Nur in Schwert.

Servol – Typ: Psycho, Normal. Level 34 – 37. Häufigkeit: Häufigkeit: 5%. Männlich nur in Schwert, weiblich nur in Schild.

Parfi – Typ: Fee. Level 34 – 37. Häufigkeit: 10%. Nur in Schild.

Flauschling – Typ: Fee. Level 34 – 37. Häufigkeit: 10%. Nur in Schwert.

Paragoni – Typ: Geist, Pflanze. Level 34 – 37. Häufigkeit: 10%.

Ponita (Galar-Form) – Typ: Psycho. Level 34 – 37. Häufigkeit: 10%. Nur in Schild.

Brimano – Typ: Psycho. Level 34 – 37. Häufigkeit: 20% (ST), 10% (SD).

Lamellux – Typ: Pflanze, Fee. Level 34 – 37. Häufigkeit: 20%.

Pelzebub – Typ: Unlicht, Fee. Level 34 – 37. Häufigkeit: 20%.

Beachtet bitte, dass sich die Level der Pokémon und ihre Häufigkeit je nach Wetterlage verändern. Wenn ihr die roten Pilze berührt, müsst ihr gegen ein Bähmon antreten. Im Wirrschein-Wald trefft ihr auf insgesamt 4 Trainer, deren Pokémon haben einen Level von 33 bis 34. Außerdem könnt ihr an diesem magischen Ort die folgenden Items finden:

2x Hyperheiler – Biegt bei der ersten Abzweigung nach rechts ab und sucht das glitzernde Objekt am Ende des Wegs.

Blendpuder – Biegt bei der ersten Abzweigung links ab und folgt dem Pfad bis zu seinem Ende. Dort liegt dieser Gegenstand in einem Pokéball.

Großwurzel – Folgt dem rechten Pfad nach Norden, links von dem leuchtenden Pilz in einem Pokéball.

TM24 (Schnarcher). Folgt dem östlichen Pfad nach Norden und biegt kurz vor Mutproben-Pärchen Marco und Veronika nach links ab, wo ihr am Ende des Pfads einen gelben Pokéball findet.

2x Hypertränke – Liegt auf dem westlichen Pfad, nördlich von Madam Eleanor.

Leuchtmoos – Nordwestlich von Madam Eleanor. Lauft von dieser aus nach links und dann nach Norden. Glitzerndes Objekt.

TM56 (Kehrtwende) – In einem gelben Pokéball, nordwestlich von Madam Eleanor. Lauft von der Trainerin, beziehungsweise vom Fundort des Leuchtmoos aus nach Norden, bleibt dabei auf dem dunklen, westlichen Pfad. Am Ende des Wegs findet ihr diese TM.