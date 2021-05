Pokémon Schwert und Schild: Claw City, Route 10, Score City – Drachen-Orden von Roy – Lösung 11

In Pokémon Schwert und Schild geht es spannend weiter im Lategame. Wenn wir Arenaleiter Nezz in Spikeford erledigten und den Unlicht-Orden eintüten konnten, dürfen wir weitermarschieren nach Claw City. Hier wartet der schwer zu erlangene Drachen-Orden von Arenaleiter Roy. Zudem machen wir in diesem Teil der Lösung einen Abstecher nach Route 10, bevor wir in Score City landen! Wir bewegen uns langsam in Richtung Spielende.

Claw City – Der Drachen-Orden

Nach eurem Sieg über Nezz sprecht ihr kurz mit Delion und folgt dem Champ dann nach Westen, direkt in den Route-9-Tunnel. So kehrt ihr zu Route 7 zurück, wo Hop bereits auf euch wartet. Nach dem Gespräch müsst ihr den zweiten Teil von Route 7, der bisher dank Team Yell unzugänglich war, durchqueren. In diesem Bereich wartet ein neuer Trainer auf euch, dessen drei Pokémon allesamt einen Level von 44 haben.

Ihr könnt nun im PokéCamp von Cornelia zelten und im Süden, unterhalb der Brücke, findet ihr das Item Schutzbrille. Direkt neben dem Camp von Cornelia, beziehungsweise rechts des Gentleman-Trainers, findet ihr die TM 58 (Gewissheit). Das Objekt liegt in einem gelben Pokéball. Lauft nun zurück nach Claw City und nähert euch dem Eingang zum Stadion, wo ihr erneut auf Hop, Sanie und Delion trefft.

„Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission! Für mich heißt das, Nezz zu besiegen! Aber du machst dich jetzt erst mal auf zum Claw-Stadion, oder?“

Bereitet euch nun darauf vor, gegen den stärksten Arenaleiter von Galar anzutreten: Roy. Auch wenn ihr von ihm den Drachen-Orden erhaltet, sind nicht all seine Kämpfer von diesem Typ. Eins seiner Pokémon ist vom Typ Gestein und eines vom Typ Boden. Bedenkt dies, wenn ihr euer Team für die Konfrontation im Stadion von Claw City zusammenstellt. In unserem separaten Guide erklären wir euch ganz genau, wie ihr Roy und sein Team in die Knie zwingt und euch den Drachen-Orden schnappt.

Arenaleiter Roy besiegen: So erhaltet ihr den Drachen-Orden in Pokémon Schwert & Schild:

Habt ihr den Herren über die Drachen besiegt, verlasst das Stadion wieder und lasst euch von Sania und ihrer Großmutter den neuesten Stand in Sachen Finstre Nacht geben. Euer neues Ziel ist nun der Bahnhof im Nordosten der Stadt. Sprecht dort noch einmal mit Roy und Hop, bevor ihr in den Zug steigt und euch auf zum Champ-Cup macht.

Route 10 in Pokémon Schwert und Schild

Nach eurem Sieg über Roy fahrt ihr mit dem Zug bis zum südlichen Ende von Route 10, welche euch direkt nach Score City führt. Die Pokémon, die ihr auf Route 10 antreffen und fangen könnt, unterscheiden sich je nachdem, ob ihr euch in der Umgebung des Stadions befindet oder auf der Route selbst. Folgend die Liste mit allen Pokémon, die ihr auf und in der Nähe von Route 10 fangen könnt.

Route 10 – Im hohen Gras:

Kubuin – Typ: Eis. Level 44 – 46. Häufigkeit: 2%. Nur in Schild.

Humanolith – Typ: Gestein. Level 44 – 46. Häufigkeit: 2%. Nur in Schwert.

Flampion (Galar-Form) – Typ: Eis. Level 44 – 46. Häufigkeit: 5%. Nur in Schwert.

Snomnom – Typ: Eis, Käfer. Level 44 – 46. Häufigkeit: 10%.

Siberio – Typ: Eis. Level 44 – 46. Häufigkeit: 25%.

Rexblisar – Level 44 – 46. Häufigkeit: 28%.

Gelatroppo – Typ: Eos. Level 44 – 46. Häufigkeit: 30% (ST), 35% (SD).

Route 10 – Overworldsprite:

Duraludon – Typ: Stahl, Drache. Level 45 – 48. Häufigkeit: 1%.

Sniebel – Typ: Unlicht, Eis. Level 45 – 48. Häufigkeit: 14%.

Petznief – Typ: Eis. Level 45 – 48. Häufigkeit: 20%.

Shnebedeck – Typ: Pflanze, Eis. Level 45 – 48. Häufigkeit: 30%.

Pantimos (Galar-Form) – Typ: Eis, Psycho. Level 45 – 48. Häufigkeit: 40%.

Stadion – Im hohen Gras:

Flampion (Galar-Form) – Typ: Eis. Level 43 – 49. Häufigkeit: 5%. Nur in Schwert.

Snomnom – Typ: Eis, Käfer. Level 43 – 49. Häufigkeit: 10%.

Rizeros Typ: Boden, Gestein. Level 44 – 49 (SD), 43 – 46 (ST). Häufigkeit: 25%.

Gelatroppo – Typ: Eis. Level 43 – 46 (ST), 44 – 49 (SD). Häufigkeit: 30% (ST), 35% (SD).

Kliklak – Typ: Stahl. Level 43 – 46 (ST), 44 – 49 (SD). Häufigkeit: 30%.

Stadion – Overworldsprite:

Gelatwino – Typ: Eis. Level 45 – 48. Häufigkeit: 10%.

Firnontor – Typ: Eis. Level 45 – 48. Häufigkeit: 10%.

Shnebedeck – Level 45 – 48. Häufigkeit: 20%.

Petznief – Level 45 – 48. Häufigkeit: 30%.

Pantimos – Typ: Eis, Psycho. Level 45 – 48. Häufigkeit: 30%.

Natürlich warten auch auf Route 10 so allerlei Trainer darauf, sich mit euch zu messen. Insgesamt gibt es auf dem Weg 9 Trainer, deren Pokémon einen Level von 45 bis 46 haben. Außerdem könnt ihr die folgend aufgelisteten Items auf Route 10 finden:

2x Kapseln X-Angriff – Liegt links des Bahnhofs, als glitzernder Gegenstand neben dem Karren.

Top-Beleber – Rechts des Bahnhofs, umgeben vom ersten Grasfeld.

Kometstück – Weit im Nordosten, östlich des Grasfelds neben Postbote Bertrand.

Energiekraut – Liegt hinter dem hiesigen Schild. Geht von Postbote Bertrand aus nach Westen und sucht hinter dem nächsten Grasfeld nach einem schmalen Pfad,d er nach Süden führt.

AP-Plus – Glitzernder Gegenstand westlich von Oles PokéCamp.

Score City und der Champ-Cup

Hinter Route 10 liegt Score City, der Ort, an welchem ihr den Champ-Cup angehen könnt. Der Ort verfügt nicht nur über ein Pokémon-Center, sondern auch über eine Boutique, einen Friseursalon, den Attacken-Helfer, den Score-City-Bahnhof, das Score-Stadion, das Liga-Hauptquartier und das La Rose Ronde. Und natürlich könnt ihr in Score City auch einige Items finden, beziehungsweise geschenkt bekommen.

Duftpilz – Glitzernder/Versteckter Gegenstand in der Nähe des Stadions. Liegt beim Kampffeld, gegenüber der Häuserreihe.

Gras-Samen – Liegt unterhalb des Kampffelds, wo ihr den Duftpilz finden konntet.

Sonderbonbon – Glitzernder/Versteckter Gegenstand. Liegt ebenfalls unterhalb des kampffelds, gegenüber der Häuserreihe.

Rotom-Katalog – Erhaltet ihr von einem Liga-Angestellten, jedoch erst, nachdem ihr ihn besiegt habt.

Traumball – Erhaltet ihr von Ballduin im Stadion.

Wunschbrocken – Erhaltet ihr ebenfalls von Ballduin, aber erst nach eurem ersten Turniersieg, nach der Hauptstory.

Habt ihr euch zur Genüge in Score City umgesehen, macht euch auf dem Weg ins Stadion. Sprecht dort mit dem Mitarbeiter am Schalter, direkt neben eurem Rivalen Hop. Damit fängt das Vorturnier an, in welchem ihr sowohl Mary als auch Hop ein weiteres Mal besiegen müsst. In unserem separaten Guide findet ihr eine detaillierte Anleitung, wie ihr das am Ebsten bewerkstelligt. Nach eurem Kampf im Stadion folgen einige Ereignisse, denen ihr einfach nur zu folgen braucht.

Pokémon Schwert und Schild: Guide: Hop und Mary besiegen: So gewinnt ihr das Vorturnier

Suche den bösen Liga-Angestellten

Fahrt jetzt in den Nordwesten der Stadt und trefft euch vor dem Hotel mit Nezz. Wartet die Ereignisse ab und begleitet Marys Bruder anschließend zum hiesigen Bahnhof. Jetzt gilt es, den Liga-Angestellten zu finden, der Schlüssel bei sich trägt. Euer einziger Hinweis auf die richtige Person ist, dass der Gesuchte eine andere Sonnenbrille trägt als seine Kollegen. Ihr findet den Mann rechts von Bahnhofseingang, mit Blick zum lila Haus. Sprecht Will von Macro Cosmos an, damit er sich umdreht und besiegt in dann im Kampf.

Will setzt auf zwei Pokémon. Das Erste in ein Mauzi in der Galar-Form, also vom Typ Stahl. Ihr kommt ihm am Einfachsten mit Attacken vom Typ Feuer, Kampf oder Boden bei. Wie immer am Besten ausgeführt von einem Pokémon mit dem gleichen Typ wie die ausgewählte Attacke. Das zweite Pokémon von Will ist ein Fermicula (Typ: Käfer, Stahl). Es ist zwar gegen sehr viele Attacken-Typen äußerst resistent, jedoch richtet ihr mit Feuer vierfachen Schaden an. Sobald ihr den Kampf für euch entschieden habt, rennt der Angestellte wieder weg und ihr müsst nun sein Versteck finden.

Will steht dieses Mal links vom Brunnen, neben einem Pärchen, das sich gerade unterhält. Sprecht ihn an und es kommt erneut zum Kampf. Sein Flunkifer (Typ: Stahl, Fee) auf Level 47 bekämpft ihr mit Feuer oder Boden. Verzichtet auf Käfer, Gift und Drache. Sein Stalobor (Stahl, Boden) ist schwach gegenüber Attacken vom Typ Feuer, Wasser, Kampf und Boden. Mit Gestein, Elektro und Gift seid ihr jedoch im klaren Nachteil, verzichtet also auf Attacken und Pokémon von diesem Typ. Nach eurem Sieg kommt es abermals zum Versteckspiel.

„Verstecken ist sinnlos! Kämpfen ist sinnlos! Da kann man nur noch wegrennen!“

Beim dritten Mal hockt Will in der Telefonzelle, auf der linken Seite des Platzes. Sprecht ihn wieder an und stellt euch seinen finalen Kämpfern. Den Anfang macht ein Kastadur (Typ: Pflanze, Stahl) auf Level 47. Feuer verursacht bei Kastadur 4x Schaden, Kampf 2x. Wie alle Pokémon von Will hat auch dieses Miniaturmonster viele Resistenzen, bleibt also bei den empfohlenen Attacken-Typen. Den Abschluss macht das Stahl-/Boden-Pokémon Stahlos. Wie gewohnt setzt ihr auf Feuer, Wasser, Kampf oder Boden und ihr habt den Kampf bereits in der Tasche.