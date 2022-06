Pokémon Karmesin & Purpur: Das sind die neuen Pokémon der nächsten Generation

The Pokémon Company hat am Mittwoch einen neuen Trailer und neue Informationen bezüglich ihrer neuen Spiele Pokémon Karmesin & Pokémon Purpur veröffentlicht. Wir haben für euch natürlich auch schon eine Zusammenfassung parat und erklären, welche Unterschiede die beiden Editionen mit sich bringen.

Neben der Ankündigung der beiden neuen Legendären Pokémon der Region, Koraidon und Miraidon, zeigte der Spielehersteller auch eine Handvoll Taschenmonster der nächsten Generation im Trailer. Dazu gehören Pawmi, Lechonk und Smoliv, die im Folgenden etwas näher vorgestellt werden.

Pawmi, Lechonk und Smoliv: Das sind die Neuen in Pokémon Scarlet und Pokémon Violet

Pawmi

© The Pokémon Company

Das „Maus“- Pokémon könnte als das Pikachu der neuen Region von Karmesin und Purpur bezeichnet werden. Pawmi ist ein Pokémon vom Typ Elektro und seine offizielle Beschreibung lautet wie folgt:

Zusätzlich zu den Elektrobeuteln in seinen Wangen kann Pawmi Elektrizität mit seinen Vorderpfoten ableiten. Es erzeugt Elektrizität, in dem es seine Wangen reibt, und schockt dann seine Gegner, indem es sie mit den Pads an seinen Vorderpfoten berührt.

Das Fell, das seinen Körper bedeckt, hat eine gute Isolierung gegen Kälte und dient der Speicherung von Elektrizität. Wenn es sich unwohl fühlt, fängt dieses vorsichtige Pokémon an, seine Wangen zu reiben, um sich darauf vorzubereiten, einen Stromschlag zu entladen.

Lechonk

© The Pokémon Company

Lechonk ist ein Pokémon vom Typ Normal und wird als das „Schweine“- Pokémon bezeichnet. In seiner Beschreibung heißt es:

Lechonk nutzt seinen Geruchssinn, um die am besten duftenden Wildgräser und die reichhaltigsten Beeren zu finden und zu essen. Aufgrund seiner Essgewohnheiten verströmt es ein Aroma, das an Kräuter erinnert, die Pokémon vom Typ Käfer nicht mögen. Wenn es von einem Gegner angegriffen und aufgeschreckt wird, stürmt es in Panik nach vorne.

Auf den ersten Blick mag es fett erscheinen, aber in Wirklichkeit besteht der Körper des Pokémon hauptsächlich aus Muskeln, die es durch ständiges Herumlaufen auf der Suche nach Nahrung aufgebaut hat.

Smoliv

© The Pokémon Company

Smoliv ist ein Pokemon vom Typ Gras/Normal und wird als „Oliven-Pokémon“ bezeichnet:

Das Öl, das aus seinem Kopf austritt, hat einen sehr starken, bitteren Geschmack und ist nicht zum Verzehr geeignet. Wenn es erschreckt oder angegriffen wird, schießt Smoliv dieses Öl heraus und verlangsamt damit seinen Gegner. Diesen Moment nutzt es dann, um zu fliehen.

In der Frucht auf seinem Kopf speichert Smoliv Öl, das aus den Nährstoffen gewonnen wird, die es durch Photosynthese gewinnt. Dadurch kann es eine Woche lang ohne Essen und Trinken auskommen. Er bevorzugt trockenes und sonniges Klima und scheint seine Tage mit sonnenbaden zu verbringen.

Für mehr Informationen zum Spiel empfehlen wir euch auf unserer Themenseite von Pokémon Karmesin – Pokémon Purpur vorbeizuschauen. Dort gibt es auch weitere Infos zum Koop-Modus des Spiels und die drei Starter, die euch erwarten werden.