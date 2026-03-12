Pokémon Pokopia gratis mit Nintendo Switch Online – Frist endet am 18. März 2026

Nintendo verteilt für Mitglieder von Nintendo Switch Online aktuell einen kostenlosen Download rund um Pokémon Pokopia. Wer das Goodie noch mitnehmen will, sollte sich beeilen: Nur bis zum 18. März 2026 lässt sich der Freebie-Download beanspruchen. Danach ist das Angebot vorbei und der Inhalt kann nicht mehr über Nintendo Switch Online aktiviert werden.

Der Ablauf ist dabei typisch für zeitlich begrenzte Nintendo-Aktionen: Du musst den Download innerhalb des Zeitfensters einmal deinem Account hinzufügen. Ob du ihn anschließend sofort herunterlädst oder erst später, hängt vom jeweiligen Inhalt ab, entscheidend ist aber die rechtzeitige Beanspruchung vor Ablauf der Frist.

So sicherst du dir den Gratis-Download rechtzeitig

Wie bekommst du Pokémon Pokopia kostenlos mit Nintendo Switch Online? Am schnellsten klappt es direkt über deine Switch: Öffne den Nintendo eShop, melde dich mit dem Nintendo-Account an, der dein Nintendo Switch Online-Abo nutzt, und suche nach dem Eintrag zu Pokémon Pokopia. Ist die Aktion für dich verfügbar, wird der Download als kostenlos beziehungsweise als exklusives Nintendo Switch Online-Angebot angezeigt.

Alternativ findest du solche Aktionen häufig auch über den Nintendo Switch Online-Bereich auf der Konsole, wo zeitlich limitierte Boni gesammelt werden. Wichtig ist vor allem, dass dein Abo zum Zeitpunkt der Aktivierung aktiv ist und du den Inhalt noch vor dem 18. März 2026 deinem Konto hinzufügst.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit du nichts übersiehst, hilft es, diese Punkte kurz gegenzuchecken:

Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft ist aktiv

Online-Mitgliedschaft ist aktiv Mit dem richtigen Nintendo-Account im eShop eingeloggt

Pokémon Pokopia im eShop oder im Nintendo Switch Online-Bereich aufgerufen

Pokopia im eShop oder im Nintendo Switch Online-Bereich aufgerufen Gratis-Download vor dem 18. März 2026 aktiviert

Deadline am 18. März 2026 im Blick behalten

Bis wann musst du Pokémon Pokopia beanspruchen? Stichtag ist der 18. März 2026. Gerade bei solchen Aktionen lohnt es sich, nicht bis zum letzten Abend zu warten, falls der eShop zu Stoßzeiten langsam ist oder du noch ein Update laden musst.

Wenn du Nintendo Switch Online ohnehin für Klassiker-Bibliotheken, Cloud-Saves oder Online-Multiplayer nutzt, ist das hier ein netter Bonus, den du ohne Zusatzkosten mitnehmen kannst. Solche zeitlich begrenzten Downloads verschwinden oft kommentarlos wieder aus dem Store, sobald die Aktion abläuft.

Holst du dir den Pokémon Pokopia-Download noch vor Ablauf der Frist, oder lässt du ihn links liegen? Schreib es mir in die Kommentare.