PlayStation Store Gamescom Sale 2025 – Hol dir Top-Spiele zum Sparpreis!

Der PlayStation Store feiert die größte jährliche europäische Gaming-Convention mit seinem Gamescom Sale 2025. Die Veranstaltung findet in Köln, Deutschland, statt und ist bekannt für bedeutende Ankündigungen. Während die Inhalte der Show noch nicht enthüllt wurden, ist der Sale bereits gestartet und bietet eine Vielzahl von Indie-Hits und großen Titeln.

Sorry We’re Closed

Was macht Sorry We’re Closed besonders? Inspiriert von der PS1-Ära von Silent Hill und Resident Evil, ist Sorry We’re Closed mehr als nur ein Retro-Survival-Horror-Spiel. Es nimmt Elemente dieser Klassiker auf, fügt jedoch seine eigene Note hinzu, sowohl in Bezug auf Farbe als auch auf Storytelling. Die neonfarbenen Töne und das tiefgründige Eintauchen in Themen wie Liebe und Beziehungen machen es zu einem einzigartigen Erlebnis im Horror-Genre.

Wie viel kostet Sorry We’re Closed? Der Preis beträgt 19,99 € oder 18,74 € für PlayStation Plus-Abonnenten.

Chants of Senaar

Wie funktioniert das Gameplay von Chants of Senaar? Chants of Senaar integriert das Erlernen einer neuen Sprache in seine Puzzlemechanik. Durch deduktives Denken und Kontextschlüsse übersetzt Du Runen, um in dieser fremden Welt voranzukommen. Dieses Spiel ist perfekt für alle, die sich als Übersetzer versuchen möchten.

Was kostet Chants of Senaar? Das Spiel ist im Sale für 12,99 € erhältlich.

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle

Was bietet das Far Cry Bundle? Auch wenn Far Cry 4 und Far Cry Primal nicht immer als die besten der Serie angesehen werden, bieten sie dennoch spannende Abenteuer. Far Cry 4 spielt im an Nepal angelehnten Kyrat und Far Cry Primal in prähistorischen Zeiten, was eine ganz eigene Atmosphäre schafft.

Wie viel kostet das Bundle? Der Preis für das Bundle beträgt 7,49 €.

Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites

Was ist neu in Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites? Diese überarbeitete Version des Originals von 2011 bietet neue Schwierigkeitsgrade, eine höhere Auflösung und neues Voice-Acting. Das Spiel bleibt ein herausfordernder Plattformer mit einem interessanten Kampfsystem.

Was kostet Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites? Der aktuelle Preis liegt bei 10,99 €.

Until Then

Worum geht es in Until Then? In dieser narrative-fokussierten Geschichte spielst Du als ein Heranwachsender in einer fiktiven Stadt der Philippinen nach einer globalen Katastrophe. Das Spiel beeindruckt durch seine Charakterdarstellung und den Fokus auf philippinische Kultur.

Was kostet Until Then? Das Spiel ist für 10,99 € erhältlich.

Lost in Random: The Eternal Die

Wie unterscheidet sich The Eternal Die von Lost in Random? The Eternal Die ist ein Spin-off, das sich in Richtung Hades bewegt, mit roguelite Gameplay und isometrischer Perspektive. Es bietet straffes Gameplay und eine einzigartige Würfelmechanik.

Was kostet The Eternal Die? Der Preis beträgt 19,99 € oder 18,74 € für PlayStation Plus-Abonnenten.

Assassin’s Creed Syndicate

Warum ist Assassin’s Creed Syndicate einen Blick wert? Dieses Spiel, das vor der RPG-Ära der Reihe veröffentlicht wurde, bietet durchdachtes Missionsdesign und die Möglichkeit, das viktorianische London zu erkunden. Verbesserte Performance auf der PS5 macht das Erlebnis noch besser.

Was kostet Assassin’s Creed Syndicate? Der reduzierte Preis beträgt 4,49 €.

Street Fighter 6

Was bietet Street Fighter 6? Mit seiner neuesten Saison bleibt Street Fighter 6 ein führendes Kampfspiel. Es verbessert die Fehler seines Vorgängers und bietet mitreißende Kämpfe und gut ausgearbeitete Charaktere.

Was kostet Street Fighter 6? Im Sale ist es für 29,99 € erhältlich.

GigaBash

Was ist GigaBash? Dieses Multiplayer-Kaiju-Spiel ähnelt Power Stone und ist sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Hardcore-Fans zugänglich. Mit zusätzlichen Charakteren aus dem Ultraman- und Godzilla-Universum bietet es vielseitige Unterhaltung.

Was kostet GigaBash? Der Preis beträgt 8,74 € oder 6,24 € für PlayStation Plus-Abonnenten.

South Park: The Video Game Collection

Warum sollten Fans die South Park Collection in Betracht ziehen? In Zeiten der aktuellen Staffel ist es spannend, die besten South Park-Spiele zu erleben. The Stick of Truth und A Fractured But Whole bieten humorvolle und taktische Rollenspielerlebnisse.

Was kostet die South Park Collection? Der reduzierte Preis beträgt 8,99 €.

Welches dieser Angebote spricht dich am meisten an? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!