Das lange Warten hat bald ein Ende: Zum baldigen Kinostart von Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse am 7. April 2022 kündigt sich in wenigen Stunden ein neuer Trailer aus der magischen Welt von Harry Potter an. Hier dürfen wir endlich mehr über die neuen Abenteuern von Newt und seinen Freunden erfahren, auch wie der Kampf gegen den skrupellosen Schwarzmagier Grindelwald fortgesetzt wird – ganze vier Jahre nach dem letzten Teil.

Finaler Trailer trifft am 24. Februar ein

Als kleinen Vorgeschmack auf den neuen und finalen Trailer am 24. Februar liefert das Studio eine Fülle an neuen Postern, die einen ersten Blick auf bekannten aber auch neue Charakteren wirft. Nur eine fehlt dabei: Wo ist Tina Goldstein?

Im ersten Trailer war die Freundin von Newt auch nicht zu sehen, obwohl sie definitiv im dritten Teil wieder mitspielen soll. Vielleicht liefert ja der neue Trailer Klarheit über ihr Verschwinden…

Phantastische Tierwesen 3: Alle Infos zur Besetzung, Story, Trailer und Kinostarttermin

Die Armee des Schwarzmagiers Grindelwald

Zunächst einmal enthüllen die eben veröffentlichten Charakterposter erstmals die neuen Gegenspieler von Dumbledores Armee, die sich auf der Seite des Schwarzmagiers Gellert Grindelwald schlagen und eine düstere Zukunft für die Welt der Magier und nicht-magischen Menschen, den Muggels, weltweit prophezeien.

Grindelwald wird im dritten Teil erstmals von Mads Mikkelsen verkörpert, nachdem Johnny Depp aus privaten Gründen aus der Produktion ausgestiegen war. An seiner Seite finden wir Credence (Ezra Miller), Vinda (Poppy Corby-Tuech) und Neuzugang Helmut (Aleksandr Kuznetsov). Auch Publikumsliebling und Jacobs große Liebe Queenie (Alison Sudol) wurde von Grindelwald zur dunklen Seite der (Macht) Magie verführt.

Die Armee des Zauberers Dumbledore

Auf der Seite der Guten konnte unser Held Newt weitere Zauberer und Hexen der internationalen Zauberergemeinschaft als Mitstreiter*innen gewinnen, die gemeinsam gegen Grindelwalds dunkle Machenschaften vorgehen und sich dabei auf eine abenteuerliche und gefährliche Reise rund um den Globus begeben.

Während Zauberer Albus Dumbledore (Jude Law) eher im Hintergrund agiert, setzt sich seine Armee wie folgt zusammen: Allen voran Newt Scamander (Eddie Redmayne), Jacob Kowalski (Dan Fogler), Newts Assistentin Bunty (Victoria Yeates), Yusuf Kama (William Nadylam), Newts Bruder Theseus Scamander (Callum Turner), Eulalie „Lally“ Hicks (Jessica Williams), Albus‘ Bruder Aberforth (Richard Coyle) und natürlich sein Niffler (der wohl Teddy heißt) als auch sein Bowtruckle Pickett.

Zu den Neuzugängen gehört Anton Vogel (gespielt von „Dark“-Star Oliver Masucci), Vicência Santos (Maria Fernanda Cândido) und Liu Tao (Dave Wong). Ob sie bis zum bitteren Ende neutral bleiben werden oder sich ebenso von Grindelwald verführen lassen, bleibt abzuwarten. Eigentlich fehlt in der Auflistung noch Tina Goldstein (Katherine Waterston), über deren Schicksal werden wir weiterhin im Dunkeln gelassen.

