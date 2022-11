One Piece: Monkey D. Dragon laut Fan-Theorie ein Adoptivsohn, Sohn eines Piraten

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Erinnert ihr euch noch an die One Piece-Theorie von Fans, dass Shanks ein Weltaristokrat ist? Einigen Spekulationen zufolge könnte Shanks bei dem Vorfall auf der Insel God Valley in die Hände von Gol D. Roger gelangt sein, welcher ihn wie seinen eigenen Sohn aufzog.

Die Fan-Gemeinde hat die Geschichte noch etwas weitergespinnt und sich überlegt, dass es nicht nur bei dieser einen Adoption geblieben sein könnte. Auch Ruffys Vater Monkey D. Dragon soll bei dem Vorfall auf God Valley anwesend und von einem der Beteiligten als Ziehsohn aufgenommen worden sein.

Monkey D. Dragon ist möglicherweise nur Adoptivsohn

Was ist damals passiert? Beim Vorfall von God Valley haben sich die Rocks-Piratenbande, Vizeadmiral Garp und Gol D. Roger gegenseitig bekämpft. Auf der Insel waren Weltaristokraten ansässig, die aufgrund des Kampfes flüchten mussten. Auf diese Weise soll angeblich Shanks von einer Weltaristokraten-Familie in die Hände von Gol D. Roger gelangt sein.

Auf die gleiche Weise soll es bei Monkey D. Dragon abgelaufen sein. Er soll nicht der biologische Sohn von Marine-Offizier Monkey D. Garp sein, sondern vielmehr der Sohn von Rocks-Kapitän Rocks D. Xebec, der bei dem Kampf ebenfalls anwesend war. Und erstaunlicherweise haben beide Charaktere viele Gemeinsamkeiten: Das Ziel von Dragon und Xebec ist es beispielsweise, die Weltaristokraten zu stürzen. Auch ihr Äußeres ähnelt sich mehr als im Vergleich zu Garp.

Was spricht dafür? Bislang wurde im Manga nie direkt bestätigt, dass Dragon der Sohn von Garp ist. Da sich im späteren Laufe des Mangas ebenfalls herausstellte, dass Portgas D. Ace nicht wirklich Ruffys Bruder ist, könnte es hier ein ähnlicher Fall vorhanden sein.

Was spricht dagegen? Dragon war zum Vorfall auf God Valley bereits 17 Jahre alt. Damit wäre er wohl ein bisschen zu alt, um von anderen Adoptiveltern noch aufgenommen und erzogen zu werden. Doch in der Welt von „One Piece“ ist nichts unmöglich, wie Trafalgar Laws temporäre Umwandlung in eine Frau beweist.