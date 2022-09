One Piece: Ist das Vegapunk? Berüchtigtes Genie feiert Debüt in Manga-Kapitel 1061

Die Welt von One Piece wird von einer Vielzahl an höchst mysteriösen Charakteren bewohnt, doch kaum eine Figur ist so geheimnisvoll und gleichzeitig interessant wie Dr. Vegapunk, der Chefwissenschaftler der Marine und der geniale Kopf hinter kuriosen Erfindungen wie Fiffie, Funkefried aber auch dem Pacifista-Projekt.

Erwähnt wurde das so bezeichnete Genie der Regierung bereits in mehreren Kapiteln von Eiichiro Odas Piratenepos, gesehen haben wir den Leiter der Special Science Group aber noch nie. Vielleicht bis jetzt, denn in Manga-Kapitel 1061 erreichen die Strohhüte einen Ort, der eng mit Vegapunk verbunden ist.

Wer über die aktuellen Ereignisse lieber nichts erfahren will oder die Story von One Piece im Tempo des Anime genießen möchte, welcher dem Manga ein wenig hinterher trottet, sollte an dieser Stelle also lieber nicht weiterlesen, denn es folgen nun massive Spoiler zum aktuellen Kapitel und jüngsten Ereignissen.

One Piece: Ist das Dr. Vegapunk? Auftritt in Manga-Kapitel 1061

Die Wa no Kuni Arc hat im Manga bereits vor einigen Wochen zu einem Ende gefunden und wir befinden uns nun ganz offiziell in der finalen Saga von One Piece, auch wenn noch nicht bekannt ist, wie viele Arcs der Weg zum Finale haben wird. Ein Teil davon ist auf jeden Fall eine neue Insel mit einem ungewöhnlichen Namen.

Protagonist Monkey D. Ruffy und seine Strohhut-Piratenbande hat nun nämlich eine neue Insel erreicht, die grob als Eierkopf-Insel übersetzt werden kann. Da entsprechende Arcs bisher stets den Namen der Insel getragen haben, auf welchem das Abenteuer der Strohhüte stattgefunden hat, befinden wir uns nun also wohl in der Eierkopf-Arc.

Dieser Ort hat seinen ungewöhnlichen Namen jedoch nicht von ungefähr, wie wir in Manga-Kapitel 1061 erfahren, stattdessen ist dies der offizielle Sitz von Vegapunk, dem mysteriösen Chefentwickler der Regierung. Nahe dieser Insel befindet sich natürlich auch eine Marinebasis, auf welcher sich aktuell Tashigi und die Kinder von Punk Hazard befinden.

Außerdem können Leser*innen sich hier über die Anwesenheit einiger Mitglieder von SWORD, der geheimen Spezialeinheit der Marine, freuen. Helmeppo ist ebenfalls anwesend, da er sich von Vegapunk die Seraphim leihen will, um Corby zu retten, der erst im letzten Kapitel von dem Kaiser Blackbeard entführt wurde.

Doch viel wichtiger ist, wen die Strohhüte kennenlernen, denn kurz nachdem sie der Attacke eines gigantischen Roboterhais entkommen sind, stellt sich ihnen eine junge Dame als Dr. Vegapunk höchstpersönlich vor. Und obwohl das neue Kapitel mit diesem Auftritt zu einem Ende findet, fangen die Diskussionen der Fans natürlich gerade erst an.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Zum einen ist vielen sofort aufgefallen, dass die besagte Frau einen Schriftzug auf dem Oberteil trägt, der Punk 02 zu lauten scheint. Nicht wenige vermuten nun, dass die unbekannte Person ein Klon von Vegapunk oder ein Cyborg sein könnte. Außerdem könnte Vegapunk auch der Nachname des Genies sein, was bedeutet, dass dies vielleicht seine Tochter oder sogar Enkelin ist.

Dass es sich um Dr. Vegapunk selbst handelt, halten viele hingegen für unwahrscheinlich, da sich Vegapunk laut aktuellen Informationen im Marinehauptquartier aufhalten soll. Außerdem wäre es unklug von der Regierung, diese wichtige Schachfigur einfach auf einer Insel zurückzulassen, wo er von mächtigen Piraten wie beispielsweise Blackbeard entführt werden könnte.

Hinzu kommt, dass Vegapunk in der Vergangenheit bereits von Batholomäus Bär als Mann bezeichnet wurde. Ein Mitglied der G-5 Marine sagte ebenfalls aus, dass es sich bei dem Wissenschaftler um einen alten Mann handelt, weswegen angenommen werden darf, dass der echte Vegapunk bereits etwas älter ist.

Wie die Wahrheit nun wirklich aussieht, werden wir aber frühestens in zwei Wochen erfahren, denn der Manga zu One Piece macht nächste Woche eine Pause. Was euch aber nicht davon abhalten soll, fleißig eure eigenen Gedanken zu dem Thema zu teilen. Was meint ihr? Könnte die junge Frau tatsächlich Dr. Vegapunk sein?