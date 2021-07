Nintendo Switch OLED bei Otto kaufen: Hier könnt ihr jetzt vorbestellen

Die neue Nintendo Switch OLED erscheint zwar erst am 8. Oktober 2021, vorbestellen könnt ihr die Hybrid-Konsole des japanischen Herstellers aber bereits jetzt. Unter anderem bietet der deutsche Onlinehändler Otto die verbesserte Version der normalen Nintendo Switch in seinem Shop zum Kauf an.

Nintendo Switch OLED Modell bei Otto

Die Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt über einen 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit schmalerer Einfassung. Das Erlebnis beim Spielen wird durch die intensive Farben des Bildschirms und seinem hohen Kontrast im Handheld- und Tisch-Modus noch besser. Außerdem erhalten Käufer mit 64 Gigabyte deutlich mehr internen Speicherplatz, einen neuen Dock mit LAN-Anschluss sowie einen neuen Standfuß, mit dem ihr nun sogar die Höhe im Tisch-Modus einstellen könnt.

Ihr könnt die Nintendo Switch OLED ab sofort im Onlineshop von Otto für 369,99 Euro vorbestellen.

Hinweis: Derzeit sind bei Otto beide Exemplare der Nintendo Switch OLED ausverkauft. Auch bei Amazon ist die Konsole aktuell ausverkauft. Verfügbar ist das verbesserte Modell allerdings noch bei MediaMarkt und Saturn.

Nintendo Switch bei Otto kaufen

Abseits der Nintendo Switch OLED könnt ihr natürlich auch weiterhin die normale Nintendo Switch sowie die Nintendo Switch Lite bei Otto kaufen.

Nintendo Switch

Nintendo Switch Light bei Otto kaufen

Switch-Controller bei Otto kaufen

Welche Alternativen gibt es zu den originalen Controllern der Nintendo Switch?

