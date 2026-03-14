Nintendo eShop – Mario-Spin-off mit 86er-Wertung für 6,99 Euro im Sale

Im Nintendo eShop gibt es gerade ein Angebot, das vor allem Mario-Fans aufhorchen lässt: Ein Mario-Spin-off für Nintendo Switch mit einer starken 86er-Wertung bei Kritikern ist für kurze Zeit auf 6,99 Euro reduziert. Wer seine Switch-Bibliothek mit einem hochwertigen Nintendo-Titel erweitern will, bekommt hier ungewöhnlich viel Spiel fürs Geld.

Solche Rabatte sind bei großen Nintendo-Marken nicht gerade an der Tagesordnung. Umso mehr lohnt es sich, jetzt genauer hinzuschauen, denn der Preis klingt eher nach Indie-Schnäppchen als nach einer etablierten Reihe aus dem Mario-Universum.

Das steckt hinter dem Deal im Nintendo eShop

Was bedeutet der Preis von 6,99 Euro für Switch-Fans? Vor allem eines: ein Top-Rabatt auf ein Spiel, das normalerweise deutlich höher liegt. Gerade bei Mario-Ablegern sind Preisnachlässe in dieser Größenordnung selten, weshalb das Angebot besonders attraktiv ist, wenn ihr den Titel bisher auf eurer Wunschliste hattet.

Wichtig ist dabei der Hinweis auf die begrenzte Laufzeit. Der reduzierte Preis gilt nur für einen beschränkten Zeitraum, danach springt der Betrag im eShop wieder auf den regulären Preis zurück. Wenn ihr zuschlagen wollt, lohnt sich ein zeitnaher Blick in den Nintendo eShop auf eurer Konsole.

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Der Deal richtet sich klar an alle, die Lust auf ein Mario-Spiel abseits der klassischen Jump-and-Run-Hauptreihe haben, aber trotzdem Nintendo-Qualität erwarten. Die 86er-Kritikerwertung deutet darauf hin, dass ihr hier kein beliebiges Spin-off bekommt, sondern einen Titel, der spielerisch und technisch überzeugt.

Warum Mario-Spin-offs auf Switch so gefragt sind

Warum funktionieren Mario-Ableger so gut abseits der Hauptspiele? Weil Nintendo die Marke Mario seit Jahrzehnten nutzt, um unterschiedliche Genres zu veredeln. Ob Rennen, Sport oder Party: Das Grundgerüst ist leicht zugänglich, aber meist mit genug Tiefe ausgestattet, damit auch erfahrene Fans länger dranbleiben.

Gerade auf der Nintendo Switch profitieren diese Spiele davon, dass sie sich oft ideal für kurze Sessions eignen, unterwegs genauso wie am TV. Viele Mario-Spin-offs sind außerdem prädestiniert für Couch-Situationen, in denen man gemeinsam zockt, sich duelliert oder einfach ein paar Runden spielt, ohne sich erst stundenlang einarbeiten zu müssen.

Ein weiterer Punkt: In Zeiten, in denen Vollpreisspiele schnell 60 Euro und mehr kosten, wirken 6,99 Euro wie eine Einladung, auch mal etwas auszuprobieren, das man sonst vielleicht liegen lässt. Selbst wenn ihr das Genre nicht täglich spielt, kann so ein Preis genau der Anstoß sein, dem Spin-off doch eine Chance zu geben.

Tipps, damit ihr das Angebot nicht verpasst

Wie sichert ihr euch den Deal am schnellsten? Am einfachsten prüft ihr direkt im Nintendo eShop auf der Switch, ob der reduzierte Preis von 6,99 Euro noch aktiv ist. Da es sich um eine zeitlich begrenzte Aktion handelt, kann sich das Angebot je nach Zeitpunkt eures Checks bereits wieder geändert haben.

Wenn ihr euch unsicher seid, ob der Titel zu euch passt, schaut euch im eShop die Beschreibung, Screenshots und eventuell verfügbares Video-Material an. Bei vielen Switch-Spielen helfen auch Spielerbewertungen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob euch Gameplay-Schwerpunkt, Umfang und Präsentation zusagen.

Was meint ihr: Sind 6,99 Euro für ein stark bewertetes Mario-Spin-off ein No-Brainer, oder wartet ihr bei Nintendo-Angeboten lieber auf eure ganz bestimmten Wunschspiele? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.