Neuer GPD Strix Halo im Test – Tragbarkeit des Akkus bringt Probleme mit sich

Der GPD Strix Halo ist ein neuer Handheld-Gaming-PC, der die leistungsstarke APU von AMD in einem tragbaren Format integriert. Doch wie tragbar ist das Gerät wirklich? Die jüngsten Informationen von GPD zeigen, dass der Akku des Geräts seitlich angebracht ist und in einen Rucksack oder sogar in eine Tasche gesteckt werden kann. Ein kürzlich veröffentlichtes Video auf YouTube zeigt, wie der Akku angeschlossen wird und wie er in der Tasche Platz findet.

Auf den ersten Blick scheint die Tragbarkeit des Akkus eingeschränkt zu sein. In einem Video wurde gezeigt, dass der Akku zwar in eine recht weite Hose passt, dabei aber herausragt. Dies könnte dazu führen, dass Du beim Bewegen oder Hinsetzen vorsichtig sein musst, um ein Herunterfallen der Batterie zu vermeiden. Der Aufbau wirkt so, als wäre er mehr für das Stehen geeignet, was die Bewegungsfreiheit einschränken könnte.

Technische Details und Vergleich

Was sind die Vorteile der abnehmbaren Batterie? Ein hervorzuhebender Vorteil der abnehmbaren Batterie ist das geringere Gewicht des Geräts. Der GPD Strix Halo wiegt nur etwa 500 Gramm, während andere Handhelds wie das Lenovo Legion Go und das Steam Deck jeweils über 700 Gramm auf die Waage bringen. Der Akku selbst wiegt jedoch mehr als einige Laptops, da er eine Kapazität von 80,4 Wh hat.

Das Gerät besitzt keine integrierte Batterie, was bedeutet, dass es immer mit einem Kabel verbunden sein muss. Dies mindert das leichte und freie Spielerlebnis, das man normalerweise von einem Handheld erwartet. GPD empfiehlt, das Gerät vor dem Wechseln der Batterie auszuschalten, da der Akku nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann.

Leistungsmerkmale des GPD Strix Halo

Welche besonderen Funktionen bietet das Gerät? Der GPD Strix Halo bietet einige interessante Features, die über die ungewöhnliche Batterieanordnung hinausgehen. Dazu gehören kapazitive Joysticks, die das Problem des Stick-Drifts vermeiden. Zudem bietet das Gerät bis zu 128 GB RAM und 4 TB Speicherplatz. Es unterstützt auch eine 180 W-Schnellladefunktion und die APU liefert eine Leistung, die mit einer mobilen RTX 4060 vergleichbar ist.

Diese hohe VRAM-Kapazität macht das Gerät auch für das lokale Ausführen von KI-Anwendungen interessant. Dennoch erfordert diese Leistung einige Kompromisse, insbesondere in Bezug auf die Tragbarkeit und den Preis. Die Kosten für die APU und ähnliche Strix-Halo-Geräte könnten über 2.000 Euro liegen. Dies ist ein hoher Preis für ein Gerät, das immer mit einer externen Batterie verbunden sein muss.

Markteinführung und zukünftige Entwicklungen

Wann wird das Gerät verfügbar sein? In den Kommentaren des YouTube-Videos hat GPD bekannt gegeben, dass die Vorbestellungen für das Gerät Ende des Monats beginnen sollen. Weitere Informationen zu Preis und Verfügbarkeit werden ebenfalls bis dahin erwartet.

Obwohl der GPD Strix Halo einige beeindruckende technische Spezifikationen bietet, bleibt die Frage offen, ob das innovative, aber umständliche Batterie-Design die Erwartungen der Gaming-Community erfüllen kann. Deine Meinung ist wichtig: Was denkst Du über die Tragbarkeit und das Design des GPD Strix Halo? Teile Deine Gedanken in den Kommentaren unten mit uns!