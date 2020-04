© Netflix – „Ghost In The Shell: SAC_2045“

© Netflix – „Ghost In The Shell: SAC_2045“

Netflix bietet auch in dieser Woche viele sehenswerte Neuheiten: Wir zeigen euch alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich vom Montag, den 20. April bis einschließlich 26. April 2020 neu im Angebot des Streaming-Dienstes einfinden.

Zu den Highlights der Woche gehört die neue Anime-Serie Ghost in the Shell: SAC_2045 nach dem kultigen Manga und Anime-Reihe. Außerdem gibt es neue Folgen zur Trickserie „Final Space“, sowie „After Life“ mit einem grummeligen Ricky Gervais und auch die historische Abenteuerserie „The Last Kingdom“ wird mit einer weiteren vierten Staffel fortgesetzt. Außerdem gibt es den Film „Teen Titans Go! To the Movies“ und die Serie „Hello Ninja“ sowie die etwas andere Kochshow „Grasgerichte“ mit stimulierenden Zutaten neu im Angebot.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im gesamten April neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix: Neu im April 2020: Alle Serien und Filme bekannt!

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Montag, 20. April

Enthüllungen zu Mitternacht ( Netflix Original )

) Grasgerichte ( Netflix Original )

) Teen Titans Go! To the Movies

Dienstag, 21. April

Middleditch & Schwartz (Netflix Original)

Mittwoch, 22. April

Circus of Books ( Netflix Original )

) Das Schweigen des Sumpfes ( Netflix Original )

) Erbe gesucht ( Netflix Original )

) Familie Willoughby ( Netflix Original )

) Final Space: Staffel 2

Plagi Breslau – Die Seuchen Breslaus ( Netflix Original )

) The Story of God with Morgan Freeman: Season 3

Verrückter Planet (Netflix Original)

Donnerstag, 23. April

Blumige Aussichten: Staffel 3 ( Netflix Original )

) Ghost In The Shell SAC_2045

Freitag, 24. April

After Life: Staffel 2 ( Netflix Original )

) Hallo Ninja: Staffel 2 ( Netflix Original )

) Tyler Rake: Extraction ( Netflix Original )

) Yours Sincerely, Kanan Gill (Netflix Original)

Sonntag, 26. April

The Last Kingdom: Staffel 4 (Netflix Original)