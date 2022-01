Need for Speed: Release-Datum für das PS5- und Xbox Series X/S-Rennspiel ist geleakt

EA hat schon vor einigen Jahren den Entwicklungszyklus von Need for Speed so verändert, dass nur alle zwei Jahre ein neues Rennspiel erscheint. Da der Publisher aber so stark auf Battlefield 2042 gesetzt hat, mussten die Arbeiten für das nächste Need for Speed pausiert werden. Laut einem Insider erscheint das Rennspiel für PS5 und Xbox Series X/S aber endlich dieses Jahr.

Das nächste Need for Speed kommt wahrscheinlich noch dieses Jahr

Wieder einmal meldet sich Tom Henderson auf Twitter zu Wort, um ein wenig über die Pläne von EA zu spekulieren. Dieses Mal meldete er sich bezüglich dem nächsten „Need for Speed“ und sagt, dass es im September/Oktober 2022 erscheinen wird:

EA is expecting Need for Speed by Criterion Games to release in September/October 2022.



Need for Speed development had to be paused in summer 2021 as Criterion Games needed to help with the development of Battlefield 2042. pic.twitter.com/pGHiEIYmbv — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022

Wann soll das Rennspiel erscheinen? Offiziell haben sich EA und das Studio Criterion Games noch nicht weiter dazu geäußert. Zuvor war nur durch einen Finanzbericht bekannt, dass sich das kommende Need for Speed auf das Geschäftsjahr 2022/2023 verschieben wird. Somit soll es zwischen April 2022 und März 2023 erscheinen. Weitere Infos gibt es dazu erst einmal noch nicht.

Was steckt hinter dem neuen Need for Speed? Criterion Games dürfte Rennspielfans ein Namen sein. Das Studio war Anfang der 2000er zuständig für die beliebte Burnout-Reihe, die voll auf Action, Crashes und Nitro-Boosts setzte. Nach Burnout Paradise haben sie sich mit zwei Need for Speed-Spielen ausgetobt, die an sich gut ankamen, aber doch auch polarisierende Elemente hatten.

Denn Hot Pursuit (2010) und vor allem Most Wanted (2012) waren bei weitem keine schlechten Rennspiele. Manchen Fans hat damals die Neuausrichtung nicht ganz so gut gefallen. Jetzt knapp zehn Jahre später ist das Studio zurück, nachdem sie in den letzten Jahren DICE bei Star Wars: Battlefront und Battlefield ausgeholfen haben. Es bleibt also abzuwarten, ob das nächste Need for Speed wieder zur alten Form zurückkehren wird.

Wie sicher ist das Gerücht? Der Insider hat in der Vergangenheit vertrauenswürdige Infos vor allem zu Call of Duty und Battlefield geleakt. Vor allem durch letzteres, ist die Nähe zu EA gegeben. Natürlich muss es nicht stimmen, aber es klingt plausibel, dass EA versucht, das nächste Need for Speed im Weihnachtsgeschäft unterzubringen.

Da das Spiel dieses Jahr voraussichtlich erscheint, ist es ziemlich sicher, dass es für die PS5, PC und Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Ob es noch für PlayStation 4 und Xbox One erscheint, muss sich zeigen, sobald der Titel enthüllt wird.