MontanaBlack hat Herz für Cosplay, es „muss mehr Anerkennung geben“

Viel Trubel auf der gamescom 2022: Viele Aussteller auf mehrere Hallen verteilt, riesige Bühnen wie die AMD- oder TikTok-Bühne und Merchandise-Stände so weit das Auge reicht. Das und noch viel mehr gab es auf der diesjährigen gamescom zu sehen.

Und darunter? Viele deutsche YouTube-Stars und Twitch-Streamer*innen, die der Convention einen Besuch abstatteten.

Unter anderem sorgte Marcel Eris alias MontanaBlack mit seinem Erscheinen für besorgniserregendes Aufsehen, da die Gänge praktisch aus allen Nähten platzten.

MontanaBlack hat ein Herz für Cosplay

Doch der kontroverse Influencer hat sich auf seinem Rundgang neben einigen genervten Worten in Richtung drängelnder Zuschauer*innen auch viel Lob und Zuspruch von der Seele gesprochen.

So durfte sich die Cosplay-Community positives Feedback von ihm abholen. Er meint während seines Live-Rundgangs voller Begeisterung:

„Das ist Cosplay, wie ich es mir lobe. Guck mal, wie klasse das aussieht!“

Während seiner Besichtigung kommt er an der Cosplay-Village vorbei, wo sich Cosplayer-Künstler*innen sammeln, um ihre neusten Kreationen zu präsentieren. Monte ist überzeugt:

„Ich liebe die Leute. Leute, die Cosplay machen, finde ich klasse! Die nehmen sich die Zeit, die strengen sich an. Und selbst, wenn sie nur ein Cosplay-Outfit aus dem Internet bestellen, finde ich es cool.“

Weiter führt er aus, dass „Cosplay viel mehr Anerkennung in der gesamten Gaming-Szene bekommen“ sollte.

Einen kleinen Witz kann er sich allerdings nicht verkneifen:

„Vor allem die Streams, wo die Frauen ihre Brüste anmalen bei Twitch und cosplayen, finde ich auch sehr gut.“

Aber Spaß beiseite. Dass Cosplay viel mehr Anerkennung bekommen sollte, finden wir auch. Deshalb haben wir euch hier ein paar Artikel vorbereitet, die euch in die Welt der Cosplay-Gestaltung einführen.

Hier lest ihr 4 Tipps für den Cosplay-Anfang. Außerdem geben wir euch ein paar Tipps zur Cosplay-Fotografie. Und dann haben wir uns noch ein paar Tipps von echten Profis aus der Szene für euch eingeholt, damit ihr ein besseres Gefühl für das Thema Cosplay erhaltet und im Handwerk wachst.

Das ist die verbaute Gaming-Hardware von MontanaBlack:

Falls ihr weitere Wünsche oder Anregungen habt, was wir in puncto Cosplay für euch abdecken können, schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und wir kümmern uns darum!