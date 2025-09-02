Minecraft Copper Age Update bringt Kupfer-Golem als neuen Begleiter​

Minecraft bereitet sich auf sein drittes Update des Jahres vor, das als Copper Age bekannt ist. Wie bei den vorherigen Updates Spring to Life und Chase the Skies, wird eine erhebliche Menge an neuen Inhalten hinzugefügt, einschließlich eines neuen Mobs. Wenn du noch keine der neuen Funktionen im Bedrock getestet hast, gibt es viel zu lernen über das, was kommt.

Veröffentlichungsdatum des Copper Age Updates

Wann wird das Copper Age Update in Minecraft veröffentlicht? Derzeit gibt es noch kein festes Veröffentlichungsdatum für das Copper Age Update. Da der Name der Erweiterung erst kürzlich bekannt gegeben wurde, könnte es noch eine Weile dauern, bis es erscheint. Wenn es ähnlich wie das Chase the Skies Update verläuft, könnte es bereits in einem Monat veröffentlicht werden.

Das Copper Age Update stellt das dritte Update des Jahres dar. Wenn wir davon ausgehen, dass im Winter ein viertes Update kommt, wäre es sinnvoll, wenn das Copper Age Update im nächsten Monat erscheint. Es lohnt sich, den offiziellen Minecraft-Blog im Auge zu behalten, falls plötzlich ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wird.

Inhalte des Copper Age Updates

Was beinhaltet das Copper Age Update in Minecraft? Das Copper Age Update dreht sich um die neue Nutzung eines Materials, das schon seit Jahren im Spiel ist: Kupfer. Du kannst Kupfer verwenden, um Waffen und Rüstungen sowie Pferderüstungen herzustellen. Die Haltbarkeit von Kupfer liegt zwischen Stein und Eisen, und wenn du schnell Ausrüstung benötigst, ist Kupfer viel einfacher zu finden als Eisen.

Die bedeutendste Neuerung in diesem Update ist der Kupfer-Golem. Dieser praktische Mob wurde ursprünglich während der Minecon Live 2021 vorgestellt, gewann jedoch nicht die Mob-Abstimmung und fand daher keinen Platz im Spiel. Jetzt wurden seine Funktionen überarbeitet, um ihn zum perfekten Begleiter für jeden Abenteurer zu machen.

Funktionen des Kupfer-Golems

Wie funktioniert der Kupfer-Golem in Minecraft? Kupfer-Golems können neue Kupferkisten öffnen und Gegenstände daraus entnehmen, um sie zu deinem Basislager zu bringen und dort in deine regulären Kisten zu sortieren. Wenn du dazu neigst, einfach alle Gegenstände, die du im Inventar hast, in eine Kiste zu werfen, bevor du auf eine Expedition gehst, wird dir ein Kupfer-Golem viel Stress ersparen.

Diese Wesen lassen sich leicht beschwören. Alles, was du tun musst, ist, einen geschnitzten Kürbis auf einen Kupferblock zu setzen, und schon hast du einen kleinen Freund. Es gibt jedoch einen Nachteil, da Kupfer nicht ewig hält. Im Laufe der Zeit wird dein Kupfer-Golem oxidieren und schließlich in eine Statue verwandeln. Du kannst dies als Dekoration behalten oder Wachs verwenden, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das Gleiche gilt für jede Kupferdekoration in deiner Basis: Sie oxidiert und verändert im Laufe der Zeit ihre Farbe, also solltest du ihre Wartung im Auge behalten. Es sei denn, dir gefällt der Look, natürlich.

Neue Dekorationen und Funktionen

Welche neuen Dekorationen werden im Copper Age Update eingeführt? Um die Organisationsfähigkeiten des Kupfer-Golems und die neuen Dekorationen zu ergänzen, führt Minecraft endlich Regale als Teil dieses Updates ein. So kannst du die Gegenstände, die du in deiner Basis sammelst, ähnlich wie in Bilderrahmen präsentieren. Allerdings sind sie viel leichter zu greifen, da du einfach das Item in der Hotbar austauschen kannst, um etwas von der Anzeige zu holen.

Du kannst Regale aus verschiedenen Hölzern herstellen, wie Kirsch- und Wirrholz, um jedem ästhetischen Anspruch gerecht zu werden. Eine einzelne Regaleinheit kann bis zu drei Gegenstände anzeigen, aber du kannst mehrere Regale verbinden, um mehr anzuzeigen. Du kannst sie sogar mit Redstone betreiben, was es dir ermöglicht, bis zu neun Gegenstände auf einmal zu tauschen, für all die Momente, in denen deine Freunde auf eine Expedition aufbrechen, bevor du dein Inventar geleert hast.

Was hältst du vom Copper Age Update? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!