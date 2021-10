Aktion: MediaMarkt schenkt euch die 19 Prozent Mehrwertsteuer!

Wenn ihr nach neuer Technik sucht, könnt ihr aktuell bei MediaMarkt bares Geld sparen: Der Onlinehändler schenkt euch die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent auf ein ausgewähltes Sortiment aus dem Bereich Elektronik. Die Highlights der Aktion stellen wir euch hier vor.

Hinweis: Falls ihr euch wundert, weshalb ihr statt der 19 Prozent nur 15,966 Prozent spart, dies ist kein Fehler unsererseits. Die 19 Prozent Mehrwertsteuer werden auf den Nettopreis draufgeschlagen, sodass ihr letztendlich den Bruttopreis erhaltet. Dieser Aufschlag entspricht im Bruttopreis aber effektiv nur 15,966 Prozent.

Gaming-PCs und Notebooks

Wenn ihr lieber am PC als an einer Konsole spielt, müsst ihr zwar meistens etwas mehr Geld investieren, habt dafür aber mehr Auswahl bei den Komponenten des Geräts. Ein gut ausgestatteter, vorgefertigter Computer ist also immer eine gute Wahl. Wer lieber flexibel bleiben möchte, kann auch auf ein leistungsstarkes Notebook zurückgreifen.

Die Mehrwertsteuer spart ihr momentan unter anderem bei folgenden Modellen:

© ASUS

Gaming-Monitore

Zu einem waschechten Gaming-PC gehört immer auch ein passender Monitor. Aber auch, wenn ihr bisher auf einem Laptop gespielt habt, ist eine Anschaffung sinnvoll. Ihr profitiert nämlich zumeist nicht nur von einem größeren Bildschirm, sondern entlastet auch euren Nacken.

Aktuell gibt es diverse Geräte im Angebot. Mit diesen Monitoren seid ihr auf jeden Fall gut bedient:

© AOC

Smartphones von Oppo

Wenn ihr zum Zocken bereits gut ausgestattet seid, aber euer Smartphone langsam veraltet ist, sind die Modelle von Oppo einen Blick wert. Im Rahmen der Aktion sind aktuell Handys des Herstellers aus verschiedenen Preisklassen reduziert, sodass für jeden etwas dabei ist:

© OPPO

Aktion bei MediaMarkt: Mehrwertsteuer geschenkt

Die Vorteile könnt ihr noch bis zum 24. Oktober um 23:59 Uhr nutzen. Wenn ihr aktuell keine neue Technik braucht, aber nach spannenden Spielen sucht, könnt ihr außerdem durch die Angebote und Restposten bei den Games stöbern.