Fans der Science-Fiction-Kultreihe dürfen sich auf eine Fortsetzung freuen: The Matrix: Resurrections mit Keanu Reeves kommt am 22. Dezember in die Kinos. Nachdem erst kürzlich Warner den neuen Titel enthüllte, liefert das Filmstudio nun mit einer interaktiven Website zum Film einen ersten Vorgeschmack auf das Sci-Fi-Spektakel.

Erster Trailer in Kürze – interaktive Webseite präsentiert erste Ausschnitte

Das Wichtigste vorab: Am 9. September erscheint ein erster Trailer zu „Matrix 4“ und verspricht ein Wiedersehen mit Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity.

Um die Vorfreude darauf ein wenig anzuheizen, bietet die interaktive Website kurze Teaser-Trailer an. Um die aber sehen zu können, muss man sich entscheiden, ob man eine blaue oder doch die rote Pille nehmen möchte.

Dementsprechend werden zwei unterschiedliche Videoschnipsel enthüllt:

Die blaue Pille : Wer sich für die blaue Pille entscheidet, bleibt in der Matrix mit dem Schleier vor der Realität. Wenn man draufklickt, werdet ihr von einem Agent mit den folgenden Worten angesprochen: „Erinnerst du dich, wie du hier her gekommen bist? Du hast die Fähigkeit verloren, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten“, bevor es ein paar erste Filmschnipsel gibt.

: Wer sich für die blaue Pille entscheidet, bleibt in der Matrix mit dem Schleier vor der Realität. Wenn man draufklickt, werdet ihr von einem Agent mit den folgenden Worten angesprochen: „Erinnerst du dich, wie du hier her gekommen bist? Du hast die Fähigkeit verloren, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten“, bevor es ein paar erste Filmschnipsel gibt. Die rote Pille: Wer die rote Pille auswählt, der steht für die Befreiung sämtlicher Illusionen, die die Matrix mit aller Gewalt aufrecht erhalten will. Aus dem Off ist Neuzugang Yahya Abdul-Mateen II zu hören, der wohl eine Version von Morpheus darstellen soll: „Das ist dein Moment, um uns zu zeigen, was echt ist!“

Für alle, die die Webseite selbst nicht aufrufen können/wollen, haben US-Fans die gezeigten Trailer-Ausschnitte in einem Clip veröffentlicht, den ihr hier sehen könnt:

Erste Story-Details: So geht es in Matrix 4 weiter

„The Matrix: Resurrections“ setzt an die Ereignisse der ersten Filme an und beginnt mit der Tatsache, dass sich Thomas Anderson (Keanu Reeves) aka Neo in einem futuristischen San Francisco wohl nicht mehr an die vergangenen Ereignisse erinnern kann. Er begibt sich in Behandlung eines Psychiaters (Neil Patrick Harris), der ihn für verrückt hält und ihm (blaue) Pillen verabreicht. Doch dann begegnet Anderson in einem Café eine Frau, die er gedankenverloren grüßt. „Haben wir uns schon getroffen?“, wird er von ihr gefragt. Dabei handelt es sich um Trinity (Carrie-Anne Moss). Erst die Bekanntschaft mit einem mysteriösen Mann, der wie ein junger Morpheus aussieht (gespielt Yahya Abdul-Mateen II), erhält Thomas Anderson die rote Pille und ist zurück in der Matrix.

Zur weiteren Besetzung gehören Jada Pinkett-Smith, Daniel Bernhardt und Lambert Wilson sowie die Neuzugänge Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Jonathan Groff und Max Riemelt. Laurence Fishburne als Morpheus wird diesmal nicht mitspielen.

Erstes Bild aus Matrix 4 mit Keanu Reeves © Warner Bros. Pictures