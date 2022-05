© Eiichiro Oda/Shueisha/Toei Animation via YouTube: Crunchyroll Collection

Ohne Zweifel war der Auftritt von Yamato eines der am meisten herbeigesehnten Ereignisse in One Piece. Mittlerweile genießt der Charakter sowohl bei Fans des Mangas als auch bei Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Piraten-Saga als Anime verfolgen, große Popularität.

Selbstverständlich drückt auch die Cosplay-Szene ihre Zuneigung mit wunderbaren Kostümen aus. Scrollt man durch die gängigen Social-Media-Plattformen, fällt auf, dass Yamato meist von talentierten jungen Frauen verkörpert wird, die mit viel Mühe das Gewand und die aufwändige Frisur samt Hörnern nachahmen.

Doch das geht auch anders, beweist mal wieder Lowcostcosplay und unterhält das Internet mit seiner Umsetzung für den kleinen Geldbeutel.

Yamato aus One Piece: Strumphosen, Pappe und etwas Fantasie

Anucha Saengchart aka Lonelyman aka Lowcostcosplay begeistert seit Jahren das Internet mit seinen irrwitzigen Einfällen. Nach dem Motto „Everything Is Cosplay“ nutzt der Influencer aus Thailand so ziemlich alles, was der alltägliche Haushalt hergibt, um bekannte Charaktere und Memes humoristisch nachzustellen.

Manche seiner Arbeiten fallen vielleicht preisgünstiger aus als die üblichen Kostüme von passionierten Cosplayer*innen, aber nicht minder kreativ.

One Piece: Netflix-Serie zum Anime-Hit erreicht neuen Meilenstein

Vor kurzem schlüpfte er in die Rolle von Yamato – auch bekannt als Kaidos Sohn oder Ogre Princess. Nun, zumindest schlüpfte ein Teil von ihm…

… In eine rote Strumpfhose, die prompt zu Yamatos Hörnern umfunktioniert wurden. Alles eine Frage der Perspektive, oder?

Schaut gerne auf den Social-Media-Kanälen von Lowcostcosplay vorbei. Dort findet ihr viele weitere seiner Cosplay-Projekte:

Wem selbst Lonelymans Kostüme noch zu zeitaufwendig sind, der oder die kann mit dem RPG One Piece Odyssey auch virtuell in die Fußstapfen von Ruffy und Co. treten, um ein neues Abenteuer zu beschreiten.

