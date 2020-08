Little Nightmares 2: Das Gruseln beginn erst 2021

Im vergangenen Jahr fand im Vorfeld der gamescom 2019 zum ersten Mal die Opening Night Live statt, die mit zahlreichen Infos zu bereits angekündigten aber auch völlig neuen Spielen zu überzeugen wusste. Eine dieser Neuankündigungen war das Sequel zu dem gruseligen Plattformer Little Nightmares von dem schwedischen Entwicklerstudio Tarsier Studios und Publisher Bandai Namco.

Little Nightmares 2: Sequel ist in Arbeit: Producer verspricht mehr Spiellänge

Trailer & Release-Termin zu Little Nightmares

Seit der Ankündigung im August 2019 war es ziemlich ruhig um das Gruselabenteuer Little Nightmares 2. Nun, im Rahmen der digitalen Opening Night Live, die wieder von Geoff Keighley moderier wurde, gab es erstmalig neue Details zu dem Titel.

So zeigten die Verantwortlichen einen neuen Trailer mit Gameplay-Ausschnitten, in denen wir den kleinen Jungen Mono zu Gesicht bekommen, der in einer verzehrten Welt gefangen ist. Begleitet wird der kleine Protagonist dabei von Six, die wir im ersten Ableger steuern durften.

Kein Koop-Modus

Zwar wird es keinen Koop-Modus geben, ihr könnt aber trotzdem eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen und die Geheimnisse der Welt aufdecken und von ihren monströsen Bewohnern, wie dem entsetzlichen Jäger und der grotesken Lehrerin, entkommen.

Wann erscheint Little Nightmares 2?

Ein wenig müsst ihr euch allerdings noch gedulden, ehe ihr gemeinsam mit Mono und Six durch das gruselige Abenteuer laufen könnt. Der Release von „Little Nightmares 2“ soll für PS4, Xbox One und PC am 11. Februar 2021 stattfinden, während später im Jahr 2021 entsprechende Versionen für PS5 und Xbox Series X folgen werden.

Wenn ihr den Plattformer zu diesem Zeitpunkt bereits besitzt, könnt ihr durch ein kostenloses Upgrade dann auch auf der neuen Konsolengeneration spielen.