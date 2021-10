In der heutigen Zeit von Social Media wird es für Film- und Serienmacher immer schwieriger, vor Ausschluss der Öffentlichkeit drehen zu können. Bereits bei der erfolgreichen HBO-Serie „Game of Thrones“ stand die Crew vor neuen Herausforderungen, die Filmarbeiten so geheim wie möglich zu gestalten, um ungestört drehen zu können.

Vor allem die Gefahr von Spoilern und Leaks durch übereifrige Fans erwies sich als eine der großen Herausforderungen, die teilweise bizarre Ausmaße angenommen hatten. Davon können auch Produktionen wie Marvel oder Star Wars ein Lied von singen.

Hier stellt die neue Serie The Last of Us nach der beliebten Videospielreihe keine Ausnahme dar. Derzeit finden für die Spieladaption die Dreharbeiten in Kanada statt, was zahlreiche Fans und Neugierige an den Ort der Filmarbeiten zieht. Wie nun bekannt wurde, können sich die Macher vor einem gewaltigen Andrang von Schaulustigen nicht retten.

Doch das ist leider noch nicht alles: Es geht sogar so weit, dass die Meute an ungeladenen Zuschauern jeglichen Respekt verloren haben und Aufnahmen gestört und sogar ruiniert haben. Das jedenfalls berichten einige Fans, die selbst vor Ort waren.

AND the fact that they were proud of themselves after… they were like pedro heard OUR voice!!! he looked over at US!!! like pls have some self-awareness — alicia saw pedro (@7seasofdeaky) October 15, 2021

Die Meldungen löste eine heftige Diskussion auch auf Reddit darüber aus, ob Zuschauer überhaupt am Filmset erlaubt sein dürfen. Bislang hat das Studio hierzu noch nicht wirklich durchgegriffen, was sich aber in Kürze sicherlich ändern dürfte. Schließlich geht mit solchen Aktion wertvolle Drehzeit verloren.

The Last of Us: Erste Bilder von Joel und Ellie aus der Serie aufgetaucht

The Last of Us-Fans beschweren sich über Joes Bart

Derweil sind erste von Fans geschossene Set-Bilder erschienen, die eine neue Diskussion anfeuern: Warum trägt Pedro Pascal einen Bart, der so wenig nach der Figur Joe aus den Vorlagen aussieht? Es häufen sich Beschwerden von Spielfans darüber, dass der Schauspieler nicht Joels Originalbart trägt. Dabei legen Fans der Games offenbar einen sehr großen Wert auf Authentizität der Spielverfilmung – was dann auch an so etwas wie den falschen Bart scheitern könnte.

Das Ergebnis dürfen wir uns hoffentlich 2022 auf HBO anschauen, wenn „The Last of Us“-Serie Premiere feiert.

New exclusive photos of Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel) and Anna Torv (Tess) on the set of The Last of Us in Calgary, AB. pic.twitter.com/Hzt5NTdVrc — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 18, 2021

New behind the scenes video of #TheLastofUs on HBO.

Pedro Pascal, Bella Ramsey and Anna Torv.



🎥 QuaaludeLove on reddit pic.twitter.com/iPBsBEfU8N — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 16, 2021