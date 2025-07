Jurassic World Spielzeug-Hit: Distortus Rex mit 40% Rabatt bei Walmart

Jurassic World Rebirth hat nicht nur die Kinoleinwände erobert, sondern auch die Regale der Spielzeugläden gefüllt. Besonders im Fokus steht die neue, tödliche Dinosaurierkreation Distortus rex, auch bekannt als D-rex. Diese beeindruckende Figur von Mattel, die Rumble ‘n Rampage Distortus Rex, ist jetzt im Rahmen der Prime Day Week bei Walmart für nur 30 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 40% auf den ursprünglichen Preis von 50 Euro entspricht.

Was macht die Distortus Rex Figur so besonders?

Welche Funktionen bietet die Distortus Rex Figur? Die 22-Zoll-Figur ist nicht nur ein Hingucker, sondern bietet auch aufregende Funktionen wie Kopfbewegungen, ein duales Bewegungsset (Brüllen und Beißen) sowie einen seitlich schwingenden Oberkörper. Diese Aktionen machen das Spielen mit der Figur zu einem echten Erlebnis.

Zusätzlich verfügt die Figur über bewegliche Gelenke und ein filmgetreues Design. Besonders spannend: Mit einem Tracking-Code, der in der kostenlosen Jurassic World Play App gescannt werden kann, lässt sich eine digitale Version des Dinosauriers freischalten, die in einem Spiel verwendet werden kann.

Weitere Jurassic World Rebirth Spielzeuge

Welche weiteren Spielzeugangebote gibt es? Neben der beeindruckenden Distortus Rex Figur gibt es eine Vielzahl von weiteren Spielzeugen, die von dem Film inspiriert sind. So gibt es beispielsweise die Just Play Roaring T. rex für 19,99 Euro, die interaktive Geräusche und Bewegungen bietet, und die Just Play Small Plush Assortment für 6,99 Euro pro Stück. Diese Kuscheltiere sind perfekt für fantasievolles Spielen oder zum Sammeln.

Für diejenigen, die nach etwas Größerem suchen, bietet Mattel den Mosasaurus für 39,99 Euro an. Diese Figur mit einem einzigartigen aquatischen Design kann dramatische Filmszenen nachstellen und lädt zu kreativem Spielen ein. Mit der Tracking-Code-Funktion lässt sich auch hier eine digitale Version des Dinosauriers in der App freischalten.

LEGO Jurassic World Rebirth Sets

Welche LEGO Sets sind verfügbar? LEGO bietet ebenfalls eine Reihe von Jurassic World Rebirth Sets an, die am 1. Juni 2025 erschienen sind. Diese reichen von kleineren Sets wie dem Baby Dinosaur Dolores: Aquilops für 24,99 Euro bis hin zu größeren Sets wie dem Raptor & Titanosaurus Tracking Mission für 99,99 Euro.

Besonders bemerkenswert ist das LEGO Jurassic World Dinosaur Fossils: Tyrannosaurus rex Set, das mit 3.145 Teilen das größte LEGO Set der Jurassic World Reihe darstellt und für 249,99 Euro erhältlich ist. Es bietet eine herausfordernde und lohnende Bauerfahrung für Fans.

Spielzeug-Highlights im Herbst 2025

Was erwartet uns im Herbst? Im Herbst 2025 wird die Spielzeugwelt von Jurassic World Rebirth um einige faszinierende Neuheiten erweitert. Dazu gehören der Spin Master Primal Hatch für 59,99 Euro, mit dem du deinen eigenen T-Rex aufziehen kannst, sowie das Mattel Distortus Rex Island Escape Set für 49,99 Euro, das direkt auf den Actionszenen des Films basiert.

Ein weiteres Highlight ist das Mattel Matchbox Jurassic World Mosasaurus Rescue Action Boat, das für 29,99 Euro erhältlich sein wird. Mit einem Arbeitswindenmechanismus und schwimmfähigen Eigenschaften verspricht dieses Set Abenteuer sowohl auf Land als auch im Wasser.

Deine Meinung zählt!

Bist du ein Fan von Jurassic World Rebirth und planst du, eines dieser Spielzeuge zu kaufen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!