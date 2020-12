GTA Online: Schnee zu Weihnachten 2020 – Wann schneit es in Los Santos endlich?

Am vergangenen Dienstag hat Rockstar Games ein großes Update zu GTA Online veröffentlicht, das verschiedene neue Inhalte wie zum Beispiel den Cayo Perico-Heist im Gepäck hat, der euch auf die Privatinsel eines waschechten Drogenbarons führt. Aber für viele Spieler scheint derzeit vor allem eine Sache zu fehlen, die jedes Jahr die Spielwelt von „GTA Online“ für wenige Tage völlig verändert – Schnee. Doch wie steht es aktuell um die weiße Pracht für Los Santos? Wann schneit es endlich?

Wann gibt es in GTA Online 2020 wieder Schnee?

Im vergangenen Jahr kündigte Rockstar Games am 19. Dezember dichte Schneefälle für Los Santos und das Umland an. Einen Tag später, am 20. Dezember war es schließlich soweit und die gesamte Spielwelt war von einer weißen Schneedecke umhüllt. Entsprechend könnte es auch in diesem Jahr jeden Tag soweit sein, auch wenn der Entwickler bislang keinen Wetterumschwung angekündigt hat.

© Rockstar Games

Es wird bald wieder weihnachtlich in GTA Online

Aber auch wenn es bis jetzt kein genaues Datum für die Schneefälle gibt, können Spieler davon ausgehen, dass sie passend zu den Feiertagen mit virtuellem Schnee beglückt werden, der sich wie ein Schleier über die gesamte Spielwelt legen wird.

Wer sich über die Festtage in „GTA Online“ einloggt, wird wohl auch 2020 wieder mit zahlreichen Geschenken und entsprechender Deko dafür belohnt. Gefreut werden darf sich entsprechend mit großer Wahrscheinlichkeit über geschmückte Weihnachtsbäume, die überall in Los Santos verteilt stehen, inklusive der CEO-Büros und Appartements.

© Rockstar Games

Da darf natürlich auch die passende Kleidung nicht fehlen, die passend zu den Feiertagen gestaltet ist. Wir erwarten deshalb die coolen Bodysuits aus dem letzten Jahr, die durch verschiedene Lichterketten in unterschiedlichen Farben durchaus Kunst darstellen könnten und euch vor allem bei Nacht zum Highlight in Los Santos machen werden, das Feuerwerkabschussgerät (Firework Launcher) mit insgesamt 20 Feuerwerkrakten und noch die eine oder andere Überraschung.

Wir halten euch auf PlayCentral.de natürlich auch die kommenden Tage über alle neuen Inhalte für „GTA Online“ auf dem Laufenden.