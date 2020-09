Am vergangenen Wochenende durften wir im Rahmen der Realms Deep ein paar Retro-Perlen im FPS-Genre bestaunen, die 3D Realms und 1C Entertainment in Bälde auf den Gaming-Markt werfen. Ein Spiel stach bei dem Mega-Livestream ganz besonders hervor: Graven.

„Graven“ kommt nämlich mit einer ganz besonderen Prämisse daher. Raven Software hat bekanntlich nie ein „Hexen 3“ entwickelt. Nach „Hexen 2“ und „Heretic 2“ war Schluss mit den Dark-Fantasy-FPS und obgleich sich viele Fans des Studios gerne einen Nachfolger des Mittelalter-Ego-Shooters oder mehr Mittelalter-FPS gewünscht hätten, ist es nie dazu gekommen.

Brutal Fate: Brutal Doom-Macher kreiert eigenes Spiel

Graven ist im Herzen ein Hexen 3

Der geistige Nachfolger zu den Hexen-Spielen wird also nicht von Raven entwickelt. Aber gut, dass sich 3D Realms und IC Entertainment auf die Fahne geschrieben haben, das Retro-FPS-Genre zu beleben. Der spirituelle Nachfolger „Graven“ wird von Slipgate Ironworks entwickelt.

Frederick Schreiber von 3D Realms erklärt gegenüber PCGamer innerhalb einer Anspielrunde, dass der Titel noch viel tiefer greifen soll als die Vorgänger.

Es sei ein Action-Adventure mit Puzzle-Einlagen, ein paar RPG-Elementen, einigen Quests, Zaubern und Waffen-Upgrades. Äußerlich sehe es also wie ein RPG aus. Doch der Schein trügt, denn im Herzen ist es ein rasanter Ego-Shooter.

Es gibt Nahkampf- und Fernkampfwaffen. Unter anderem soll es wohl eine Armbrust und ein Schwert geben, jeweils mit 3 Upgrades. Wie wir im Trailer sehen gibt es zudem ein Zauberbuch. Laut Schreiber sei dies jedoch eher ein strategisches Tool. Es bewirkt zwar Schaden, aber mehr Schaden erreiche man mit anderen Waffen.

Schreiber möchte, dass sich Graven wie ein modernes Relikt anfühle.

„Die Idee entstand um 97, 98. Und wir blicken auf 22 bis 23 Jahre Game-Design-Innovation und Kenntnis zurück. Wir möchten jetzt ein neues Spiel machen mit der Technologie von damals. Vielleicht ein kleines bisschen verbessert.“

In der Praxis möchten sie also einige Dinge so wie damals machen, aber die Dinge sollen am Ende detailreicher daherkommen. Schreiber erklärt es wie folgt:

„Was wäre, wenn wir den alten Typen von Raven Superkräfte geben würden und sie müssten nicht über CPU und 3Dfx-Karten nachdenken?“

Das sei insbesondere dann wichtig, wenn es um Fragen ginge wie: Wie groß kann ein Level sein? Wie viele Feinde und Mechaniken können wir verbauen?

Hier geht es zu Graven auf Steam

„Graven“ soll in 2021 erscheinen, einen näheren Release-Zeitraum gibt es noch nicht. Die Publisher haben jedoch schon jetzt die ersten 30 Minuten Gameplay veröffentlicht.

Retro-FPS, ein aufkeimendes Genre

Aber was haltet ihr eigentlich von Retro-FPS? Ist das was für euch oder taugen die alten Shooter-Klopper höchstens als alter Schinken im modernen Gaming-Bild?

Es gibt tatsächlich einige Perlen, die von der Community sehr gut bewertet werden und die es in dieser Hinsicht zu erwähnen gilt.

Unter anderem gibt es schon ein Spiel, das ein Mix aus „Hexen“ und „Heretic“ darstellen soll. Und zwar Amid Evil. Die Entwickler haben eindrucksvoll demonstriert, was die ersten Stunden der Shooter ausgemacht hat und dass die Titel auch heute noch meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung haben.

Publisher wie 3D Realms und 1C Entertainment spezialisieren sich derzeit auf solche Old-School-Shooter und es ist spannend zu beobachten, wo das Ganze hinführt.

Ich lege euch ans Herz, „Amid Evil“ oder andere Retro-FPS wie Ion Fury oder DUSK einfach mal auszuprobieren. Mittlerweile ist die Auswahl auf Steam oder anderen Plattformen recht hoch.