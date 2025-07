Godzilla greift an-Marvel-Helden vereinen sich gegen das Monster im Juli 2025

Marvel Comics hat sich für einen epischen Crossover-Event entschieden, der diesen Sommer die Herzen aller Comic-Fans höher schlagen lässt. Im Mittelpunkt steht der legendäre Godzilla, der sich mit dem gesamten Marvel-Universum messen wird. Nach spannenden One-Shots, in denen Godzilla bereits gegen die Avengers, X-Men und Fantastic Four kämpfte, steht nun das Hauptereignis an: Godzilla Destroys the Marvel Universe. Alle Marvel-Helden müssen ihre Kräfte vereinen, um Godzillas Zerstörungswut Einhalt zu gebieten.

Die Geschichte beginnt tief unter der Erde im Versteck des Mole Man. Ein Moloid entdeckt dort eine besondere Vibranium-Ablagerung, die mit instabilen Molekülen durchsetzt ist. In typischer Bösewicht-Manier beschließt Mole Man, dieses Gestein zu nutzen, um die Oberfläche zu erobern. Doch anstatt die Erde zu unterwerfen, weckt er den schlafenden Godzilla.

Ein Celestial erhebt sich

Was löst das Erscheinen des Celestial aus? Währenddessen studiert Mister Fantastic im Baxter Building die Ursache der jüngsten Erdbeben, als plötzlich ein gigantischer Celestial durch die Erdoberfläche bricht. Die Ankunft eines Celestials bedeutet immer Unheil, und Reed Richards enthüllt, dass er schon immer wusste, dass ein Celestial in der Erde schlummert. Seine Erweckung war jedoch erst in Millionen von Jahren geplant. Die Fantastic Four müssen schnell handeln, um die Bedrohung zu verstehen und zu beseitigen.

Johnny Storm, besser bekannt als die menschliche Fackel, steigt in die Lüfte, um den Celestial abzulenken, während ein blutverschmierter Mole Man erscheint, um die Fantastic Four zu warnen. „Der Celestial ist nicht das Problem!“, erklärt er. „Es ist Godzilla!“ Die Vorschau endet mit Godzilla, der aus dem Hudson River emporsteigt.

Godzilla gegen das Marvel-Universum

Wie reagieren die Marvel-Helden auf Godzillas Angriff? Godzilla ist bekannt für seine unaufhaltsame Naturgewalt, und der Kampf gegen die Ikonen des Marvel-Universums ist der perfekte Weg, um 70 Jahre des Königs der Monster zu feiern. Kristin Parcell, General Manager von Toho International, bezeichnet die Zusammenarbeit mit Marvel als Garant für ein unvergleichliches und elektrisierendes Erlebnis für Fans beider legendärer Franchises. Gerry Duggan, einer der Autoren, teilt seine Begeisterung und erinnert sich daran, wie wichtig Godzilla für ihn als Kind war. Er ist stolz darauf, nun Teil dieser Tradition zu sein und die Action in die Marvel-Welt zu bringen.

Die Handlung verspricht ein Spektakel, bei dem alle Marvel-Helden und sogar einige Bösewichte zusammenarbeiten müssen, um Godzilla zu stoppen. Doch wird das genug sein, um Godzillas Zerstörungswut zu bändigen, die ihn durch das Marvel-Universum und darüber hinaus führen wird? Die Verbindung zwischen Godzilla und dem mysteriösen Vibranium birgt zusätzliche Spannung, insbesondere für Wakanda.

Ein episches Comic-Event

Wann beginnt das Abenteuer? Godzilla Destroys the Marvel Universe #1 erscheint am Mittwoch, dem 16. Juli 2025. Die Fans können sich auf fünf packende Kapitel freuen, die die Erde erschüttern werden. Javier Garrón, der Zeichner, beschreibt die Zusammenarbeit mit Gerry als „eine monströse Gelegenheit“, die er voll auskosten wird. Die schiere Größe und das Ausmaß der Geschichte sind für ihn ein Traum, den er nun verwirklichen kann.

Was denkst du über diese spannende Vorschau? Lass es uns in den Kommentaren wissen!