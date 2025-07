Godzilla-Comic enthüllt – Jet Jaguars Verbindung zu Benjamin Franklin!

Godzilla hat sich längst über die Leinwand hinaus zu einem festen Bestandteil der Popkultur entwickelt. In den letzten Jahren hat der Verlag IDW Comics veröffentlicht, die neue Bedrohungen für den König der Monster und die Menschheit präsentieren. Eine der jüngsten Ausgaben der Reihe Godzilla: Here There Be Aliens hat dabei für Aufsehen gesorgt. Besonders bemerkenswert ist die neue Ursprungsstory des kaiju-fightenden Roboters Jet Jaguar, die eine überraschende Verbindung zu Benjamin Franklin herstellt.

Jet Jaguar: Eine Verbindung zu Benjamin Franklin?

Wie passt Benjamin Franklin in die Geschichte von Jet Jaguar? In der zweiten Ausgabe von Godzilla: Here There Be Aliens wird enthüllt, dass Benjamin Franklin eine entscheidende Rolle bei der Erschaffung von Jet Jaguar gespielt haben soll. Der amerikanische Gründungsvater hatte demnach Entwürfe geschaffen, um die Alien-Rasse der Xiliens zu bekämpfen. Da es jedoch zu seiner Zeit an technologischen Möglichkeiten mangelte, konnten diese Pläne nicht umgesetzt werden. Nun, in der modernen Welt, sind diese Entwürfe jedoch in die Realität umgesetzt worden.

Diese überraschende Wendung fügt der ohnehin schon reichen und vielfältigen Godzilla-Mythologie eine neue Dimension hinzu. Es zeigt auch, wie kreativ die Autoren von IDW bei der Neuerfindung klassischer Charaktere sind.

Jet Jaguar im MonsterVerse?

Welche Chancen hat Jet Jaguar, im MonsterVerse aufzutauchen? Trotz seiner langen Geschichte innerhalb des Godzilla-Universums hat Jet Jaguar bisher keinen Auftritt im populären MonsterVerse, das von Legendary Pictures entwickelt wurde. Der Roboter hatte seinen ersten Auftritt im Film Godzilla vs. Megalon von 1973, ist aber seitdem in den größeren Filmproduktionen abwesend geblieben.

Die Showrunner von Monarch: Legacy of Monsters, Chris Black und Matt Fraction, haben jedoch Interesse an Jet Jaguar bekundet. Fraction äußerte seine Begeisterung für den Charakter und würde ihn gerne in zukünftigen Projekten sehen. Dennoch gibt es innerhalb des Teams unterschiedliche Meinungen, was die Integration von Jet Jaguar betrifft.

Einfluss von Godzilla auf die Popkultur

Wie hat Godzilla die Popkultur beeinflusst? Seit seinem ersten Auftritt hat Godzilla die Welt der Filme, Comics und darüber hinaus stark geprägt. In Japan und den USA sind zahlreiche Comics entstanden, die die Geschichten des Königs der Monster erweitern. Diese Comics haben oft neue Geschichten eingeführt und bestehende erweitert, was zu einem reichen und abwechslungsreichen Universum geführt hat.

Godzilla vs. Megalon, in dem Jet Jaguar erstmals erschien, ist ein gutes Beispiel dafür, wie diese Geschichten in die Popkultur eingegangen sind. Trotz gemischter Kritiken hat der Film Kultstatus erreicht und beeinflusst noch heute die Wahrnehmung von Kaiju-Filmen im Westen.

