Godzilla-Comic enthüllt: Hedorah war defekter Xilien-Roboter, der Menschheit half

Godzilla, der legendäre König der Monster, ist nicht nur auf den Bildschirmen ein fester Bestandteil der Popkultur, sondern auch in der Welt der Comics. In der neuesten Ausgabe der Comicreihe Godzilla: Here There Be Aliens #2 von IDW Publishing erfährt der ikonische Smog-Monster-Schurke Hedorah eine bedeutende Veränderung seiner Ursprungsgeschichte.

Hedorah, auch bekannt als das Smog-Monster, trat erstmals 1971 in dem Film Godzilla vs. Hedorah auf. Ursprünglich wurde Hedorah als Verkörperung von Umweltverschmutzung und Smog konzipiert, um die damaligen Umweltprobleme Japans zu thematisieren. In der aktuellen Comic-Ausgabe erhält seine Geschichte jedoch eine neue Dimension. Es wird enthüllt, dass Hedorah und seine Rasse schon lange vor der modernen Ära auf der Erde gelandet sind. Diese Ankunft inspirierte angeblich H.G. Wells zu seinem berühmten Werk Krieg der Welten.

Hedorah und die Xilien-Bedrohung

Was ist neu an Hedorahs Ursprungsgeschichte? Die aktuelle Ausgabe von Godzilla: Here There Be Aliens zeigt, dass Hedorah ursprünglich ein defekter Xilien-Sondenroboter war, der sich gegen seine außerirdischen Erschaffer wandte und die Menschheit unterstützte. Diese neue Hintergrundgeschichte verleiht dem Charakter eine tiefere und komplexere Rolle im Godzilla-Universum. Die Xilien, eine weitere bekannte außerirdische Bedrohung, die in der Godzilla-Reihe auftaucht, haben Hedorah ursprünglich erschaffen. Die Enthüllung, dass Hedorah in die Ereignisse des 19. Jahrhunderts verwickelt war, verleiht der Erzählung eine historische Tiefe.

In der Geschichte wird erklärt, dass die Xilien bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Erde angriffen und dabei Hedorah involviert war. Diese Ereignisse inspirierten H.G. Wells zu seinem Roman Krieg der Welten, allerdings ohne die Beteiligung von Hedorah zu erwähnen. Diese neue Wendung in der Handlung gibt den Lesern einen neuen Blickwinkel auf die Geschichte der Kaijus und ihrer Rolle auf der Erde.

Hoffnung auf Hedorahs Rückkehr im MonsterVerse

Wird Hedorah im MonsterVerse auftauchen? Bisher hat Hedorah im Legendary’s MonsterVerse, welches Godzilla und King Kong umfasst, noch keinen Auftritt gehabt. Fans hoffen jedoch, dass sich dies mit dem kommenden Film Godzilla x Kong: Supernova, der für 2027 geplant ist, ändern wird. Die Möglichkeit, Hedorah in die moderne Filmreihe zu integrieren, würde nicht nur die Kaiju-Welt bereichern, sondern auch eine weitere spannende Herausforderung für Godzilla und seine Verbündeten darstellen.

Die Verknüpfung von Hedorahs neuer Ursprungsgeschichte mit historischen Ereignissen und literarischen Werken zeigt, wie kreativ und vielfältig die Godzilla-Erzählungen weiterhin sind. Die Comics bieten eine Plattform, um diese Geschichten aus verschiedenen Perspektiven zu erkunden und die Charaktere zu vertiefen, was für langjährige Fans und neue Leser gleichermaßen faszinierend ist.

Möchtest du mehr über die neuesten Entwicklungen in der Kaiju-Welt erfahren? Teile deine Gedanken in den Kommentaren und lass uns wissen, wie du zu diesen spannenden Änderungen stehst!