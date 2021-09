God of War Ragnarok wird wohl viel umfangreicher als der Vorgänger

God of War Ragnarok dürfte um einiges umfangreicher werden als sein Vorgänger aus dem Jahr 2018. Das geht aus Äußerungen vom Schöpfer des allerersten „God of War“-Spiels, David Jaffe, hervor.

God of War Ragnarok soll 40 Stunden lang sein

David Jaffe hat die beliebte Spielereihe „God of War“ erschaffen, für dessen ersten Teil er noch als Game Director tätig war. Nun äußert sich der Kratos-Erfinder zum kommenden Ableger der Spielreihe, der mangels offiziellen Spieltitel noch „God of War Ragnarok“ (oder „God of War 2“) genannt wird. So soll Ragnarok laut Jaffe deutlich umfangreicher werden als der direkte Vorgänger aus dem Jahr 2018. Die Spielzeit gibt Jaffe mit etwa 40 Stunden an.

Dabei ist unklar, ob damit ausschließlich die Zeit gemeint ist, um die Story durchzuspielen oder ob Nebenaufgaben inbegriffen sind.

Das neue Abeteuer von Kratos auf PS4 und PS5 dürfte nochmal um einiges umfangreicher ausfallen. © Sony Interactive Entertainment

Dabei beruft sich Jaffe nicht auf eigene Erfahrungen mit dem Spiel. Seit dem Reboot von 2018 kümmert sich Cory Barlog als Director um die Spielreihe und Jaffe ist nicht an der Entwicklung beteiligt. Doch, obwohl Jaffe nicht mehr bei Sony Santa Monica arbeitet, scheint er Verbindungen zu Leuten zu besitzen, die mehr über das kommende Kratos-Abenteuer wissen. Offenbar meint er damit Mitarbeiter bei Sony Santa Monica.

In einem Video auf seinem persönlichen YouTube-Kanal gibt Jaffe ein Statement zur Spielzeit:

„Ich höre von Leuten mit mehr Ahnung, dass das Spiel 40 Stunden lang ist. Sie peilen 40 Stunden an Gameplay an. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine 100-Prozent-Komplettierung für die Platin-Trophäe ist oder die durchschnittliche Spielzeit.“

Weitaus umfangreicher als der Vorgänger

Vergleicht man die angegebene Spielzeit von Ragnarok und dem letzten God of War, die die Webseite How Long to Beat angibt, wäre das Sequel um einiges umfangreicher. Die Spielzeit von „God of War“ aus dem Jahre 2018 wird mit 21 Stunden angegeben. So lange brauchen die Spieler im Durchschnitt, um die Hauptstory durchzuspielen. Für die Komplettierung aller Aufgaben wird im Durchschnitt 32 Stunden gebraucht. Somit wäre Ragnarok in jedem Vergleich ein wesentlich größeres Spiel als sein Vorgänger, auch wenn die 40 Stunden für die Platin-Trophäe gerechnet wären.

Bislang haben wir noch kein Gameplay aus „God of War Ragnarok“ gesehen. Das könnte sich aber vermutlich noch diese Woche ändern. Am Donnerstag wird das PlayStation Showcase 2021 ausgestrahlt und es ist sehr wahrscheinlich, dass dort das neue Kratos-Abenteuer vorgestellt wird. Wir werden euch natürlich mit den neuesten Infos zum Spiel hier auf PlayCentral.de versorgen.