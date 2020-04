Am 17. Juli 2020 erscheint das Action-Adventure Ghost of Tsushima von Entwickler Sucker Punch exklusiv für die PlayStation 4.

Wir geben euch in den folgenden Zeilen einen Überblick der verschiedenen Editionen, in denen ihr den Titel bei Händlern wie Amazon, Saturn und MediaMarkt vorbestellen könnt. Preorder birgt diverse Vorteile wie zumeist eine kostenfreie Lieferung nach Hause am Release-Tag.

Die verschiedenen Editionen in der Übersicht

„Ghost of Tsushima“ erscheint in verschiedenen Editionen, die entweder digital im PlayStation Store oder in physischer Form bei Handelspartnern vorbestellt werden können.

Vorbesteller jeder Editionen erhalten folgende Boni:

Jin Avatar

digitaler Mini-Soundtrack mit ausgewählten Kompositionen des Spiels

dynamisches PS4-Design, das sich am Spielcover orientiert

Standard-Version zu Ghost of Tsushima – Preorder

Die ausschließlich im PS Store erhältliche Digital Deluxe Edition wird neben der Standard-Version folgende Inhalte bieten:

Held von Tsushima-Skin-Set*, bestehend aus Pferd Sattel Maske Schwert Rüstung für Jin

zwei zusätzliche Ingame-Items:* Talisman der Gunst Hachimans Technikpunkt*

dynamisches PS4-Samurai-Design

digitales Mini-Artbook von Dark Horse

interessante Entwicklerkommentare, in denen ein japanischer Historiker die Welt von Ghost of Tsushima mit den echten Geschehnissen aus der japanischen Geschichte vergleicht, welche das Setting und die Story des Spiels inspirierten

© Sony Interactive Entertainment/Sucker Punch

Special Edition zu Ghost of Tsushima – Preorder

Die physische Special Edition enthält neben dem Spiel:

SteelBook-Hülle

Gutschein für die digitalen Inhalte der Digital Deluxe Edition, darunter die Maske und das Schwert des Held von Tsushima-Skin-Sets, der Talisman der Gunst Hachimans, einen Technikpunkt, die Entwicklerkommentare und das digitale Mini-Artbook

© Sony Interactive Entertainment/Sucker Punch

Collector’s Edition von Ghost of Tsushima – Preorder

Die Collector’s Edition beinhaltet ganz besondere Gegenstände:

physische Replika der ikonischen Samurai-Maske von Jin aus Polyresin, die mit dem mitgelieferten Standfuß Eindruck in jedem Regal schinden wird

über 1,30 Meter langer Kriegsbanner (“Sashimono”)

traditionelles Wickeltuch (“Furoshiki”)

Spiel in einer SteelBook-Hülle

physisches 48-seitiges Artbook von Dark Horse

Gutschein für die digitalen Bonusinhalte der Digital Deluxe Edition

auf Stoff gedruckte künstlerische Zeichnung der Weltkarte

© Sony Interactive Entertainment/Sucker Punch

Wie viel weißt Du über PlayStation? Schritt 1 von 14 7% Wie alt ist die PlayStation 2015 geworden? 25 Jahre 21 Jahre 15 Jahre

Wer produziert die PlayStation? Philips Samsung Sony

Wie nennt man den Controller der PlayStation? DualStick DualShock DualShave

Was brauchte man lange Zeit zum Abspeichern von Spielständen? Eine Memory Card Einen USB-Stick Ein separates Modul, das per VGA angeschlossen wird

Welche besondere Eigenschaft hatte der erste PlayStation-Controller? Keine Schultertasten A, B, X, Y als Buttons anstatt der jetzigen Symbole Keine Analogsticks

Wie lange wurde die PlayStation 2 produziert? Bis 2008 Bis 2012 Bis heute

Wie viel kostete die PlayStation 2 zur Markteinführung? Umgerechnet 350 Euro Umgerechnet 409,95 Euro Umgerechnet 445 Euro

Welche der folgenden Behauptungen ist wahr? Die United States Air Force nutzt mehr als 1000 PS3-Konsolen als Supercomputer Die NASA führt viele ihrer Berechnungen auf einer einzigen PS3 durch Die PS3 war ihrer Zeit weit voraus, weshalb viele anfingen, ihre Arbeiten auf der Konsole als am PC durchzuführen

Wie ist der Name der PlayStation entstanden? Es war der Codename für ein Addon der Konkurrenzkonsole SNES Eine Nutzer-Umfrage ergab, dass viele Nutzer Play statt Game und Station statt Konsole als Bezeichnungen bevorzugen würden Sony hat den Namen bereits für einen Walkman verwendet, das Play stand damals noch für Musik

Wie entstand die PlayStation? Sony arbeitete an einem Addon für das SNES, das der Nintendo-Konsole ein Laufwerk verpassen sollte - das Projekt wurde gestrichen Sony geriet in finanzielle Schwierigkeiten und wollte im aufstrebenden Gamingmarkt Fuß fassen - mit Erfolg Nachdem Microsoft laut Gerüchten an einer Konsole arbeitete, drohte Sony der Existenzverlust - ein neues Produkt musste her

Wie viel Arbeitsspeicher besaß die PS3, den man auch für Spiele verwenden konnte? Etwa 200 MB Rund 500 MB Ein ganzes GB

Wer realisierte die Hardware der PlayStation 4? NVIDIA Intel AMD

Wie viel kostet die PS4 in der Produktion? 257 Dollar 381 Dollar 465 Dollar

Wofür wurde die Lightbar des PS4-Controller designt? Damit auch Spieler bei Dunkelheit die Controllertasten erkennen können Um das Design-Schema von PlayStation Move aufrecht zu erhalten Einzig und allein, um die PlayStation VR zu ermöglichen



* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.