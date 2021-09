Forza Horizon 5 kaufen: Standard Edition und digitale Versionen jetzt vorbestellen

Ab dem 9. November 2021 könnt ihr in Forza Horizon 5 die Straßen Mexikos unsicher machen und in die offene Spielwelt eintauchen. Verfügbar ist das Game auf der Xbox One, Xbox Series X/S und PCs. Welche Versionen ihr bereits jetzt vorbestellen könnt, haben wir für euch zusammengefasst.

Forza Horizon 5: Standard Edition

Die Standard Edition ist für 69,99 Euro als Cross-Gen-Variante erhältlich, weshalb ihr die Disk sowohl mit der Xbox One als auch der Xbox Series X/S nutzen könnt. Dank der Optimierung von „Forza Horizon 5“ für die neuen Konsolen erwarten euch dort kürzere Ladezeiten sowie noch bessere Darstellungen und Reaktionszeiten.

Diese Version eignet sich vor allem dann, wenn ihr nur das Spiel an sich ohne weitere Extras haben möchtet. Die anderen Varianten mit mehr Inhalt sind allesamt nur digital erhältlich, weshalb ihr dabei auf die Hülle für eure Sammlung verzichten müsst.

Das beinhaltet die digitale Deluxe Edition

Amazon bietet das neue Rennspiel auch in den digitalen Versionen an. In diesem Fall wird euch am Erscheinungstag ein Code zur Verfügung gestellt, den ihr sowohl auf den Konsolen als auch auf Windows-PCs einlösen könnt.

Die digitale Deluxe Edition für 89,99 Euro enthält neben dem Spiel an sich noch den Autopass, der insgesamt 42 zusätzliche Fahrzeuge freischaltet. Jede Woche wird ein weiterer der 34 Wagen verfügbar, dazu bekommt ihr acht Formula Drift-Autos als Bonus obendrauf.

Das beinhaltet die digitale Premium Edition

Wer nicht bis zum 9. November warten möchte, um durch die malerischen Landschaften zu fahren, kann mit der digitalen Premium Edition bereits einige Tage früher anfangen. Die Version ist für 99,99 Euro erhältlich und bietet euch folgende Inhalte:

Spiel Forza Horizon 5

Early Access ab dem 5. November

Willkommenspaket

Autopass

VIP-Mitgliedschaft

Zwei Erweiterungen (sobald diese verfügbar sind)

Der Xbox-Controller zu Forza Horizon 5

Zusätzlich zu den verschiedenen Versionen von „Forza Horizon 5“ erscheint auch ein passender Xbox-Controller, der ebenfalls vorbestellt werden kann für einen Preis von 69,99 Euro.

