Elon Musk kauft Twitter vielleicht doch noch. Das Hickhack rund um die geplante Übernahme geht in die nächste Runde. Jetzt will Elon Musk den Kurznachrichtendienst auf einmal wieder kaufen. Das liegt vor allem wohl daran, weil er sonst vor Gericht gezerrt werden würde.

Twitter könnte doch noch von Elon Musk aufgekauft werden

Was bisher geschah: Eigentlich wollte Elon Musk Twitter schon vor einer ganzen Weile kaufen. Angeblich, um für mehr Meinungsfreiheit zu sorgen und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu stärken.

Dazu kam es aber dann doch nicht, weil Elon Musk seinen Kauf für 44 Milliarden US-Dollar einfach abgesagt hat. Weil das aber selbst für Superreiche nicht so einfach geht, hat Twitter direkt im Anschluss eine Klage angekündigt.

Jetzt wohl doch wieder: Um das ewige Hin und Her komplett auf die Spitze zu treiben, hat es sich der wankelmütige Superreiche nun wohl noch einmal anders überlegt.

Um der Klage zu entgehen, soll Elon Musk nun doch nochmal zurückgerudert sein. Offenbar will er Twitter jetzt wieder kaufen, um dem Prozess zu entgehen. Es bleibt anscheinend bei dem ursprünglichen Angebot von 44 Milliarden US-Dollar beziehungsweise $54,20 pro Anteil.

Was ist daran problematisch, wenn Elon Musk Twitter kauft?

Eine ganze Menge: Wenn Elon Musk für freie Meinungsäußerung einsteht, geht es dabei höchstwahrscheinlich in erster Linie um die menschenverachtende Meinung von Rassisten und Internet-Trollen, die er noch mehr schützen will, als es jetzt sowieso schon der Fall ist.

Vor Kurzem wurde erst bekannt, dass der Springer-Chef Matthias Döpfner Elon Musk angeboten haben soll, Twitter für ihn zu managen (Quelle: Spiegel+, via Twitter). Wie das ausgesehen hätte, können wir uns anhand der vielen rechten Hetzkampagnen der Springer-Presse nur allzu gut vorstellen.

Elon Musk selbst vertritt ebenfalls regelmäßig rassistische Positionen. Der superreiche Steuersparspezialist hat auf seinen Social Media-Kanälen zum Beispiel mehrfach rechte Verschwörungsmythen wie die vom angeblichen „Bevölkerungsaustausch“ und viele andere geteilt (via Belltower).

In den Tesla-Werken soll Rassismus an der Tagesordnung sein (via: New York Times). Außerdem gibt es Berichte darüber, dass Elon Musk einer Person hohe Summen Schweigegeld gezahlt habe, nachdem er sie sexuell belästigt hatte. Damit sie nicht darüber spricht – soviel zur freien Meinungsäußerung (via: Forbes).

Bleibt nur zu hoffen, dass Elon Musk selbst möglichst wenig Einfluss nehmen kann und dass dasselbe auch weiterhin für alle Personen gilt, die etwas mit dem Springer-Verlag zu tun haben. Falls die Übernahme jetzt überhaupt zustande kommt und es nicht noch ein paarmal hin- und hergeht.

Wie findet ihr das ewige Durcheinander? Glaubt ihr, Elon Musk kauft Twitter jetzt wirklich? Wie fändet ihr das?